AKU zahradní technika 18 V

18V bateriová platforma Kärcher Battery Power obsahuje kompaktní a šikovné produkty pro péči o malé a střední zahrady a venkovní prostory. Vyměnitelná 18V baterie je k dispozici ve dvou verzích s různými výkony: 18 V / 2,5 Ah a 18 V / 5,0 Ah. Obě verze lze použít ve všech 18 V zařízeních, ať už se jedná o akumulátorové sekačky na trávu, nůžek na živý plot nebo odstraňovače plevelů. Akumulátory lze rychle a snadno vyměnit a použít pro několik zařízení.

Platforma 18 V Karcher

Nabídka produktů platformy 18 V

Sety s baterií:

Ukázat více produktů ▼ (6)

Produkty bez baterie:

Ukázat více produktů ▼ (12)
AKU zahradní technika pro profesionály
