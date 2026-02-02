AKU sekačky na trávu
Žádný kabel. Žádný benzín. A přesto obratné a výkonné: 18V sekačky na trávu s výměnnpi baterií od Kärcher poskytují perfektní výsledek sečení s maximální mobilitou. Sekačky s označením DUAL nabízí ještě lepší výkon.
Vybrat si můžete mezi setem s baterií nebo bez. Pokud již vlastníte baterii a nabíječku z bateriové platformy Kärcher, můžete sáhnout po balení bez baterie. Jsou totiž kompatibilní s dalšími AKU zahradní technikou Kärcher o stejné platformě.
Sekačky na trávu Kärcher – bez baterie
Sekačky na trávu Kärcher – sety s baterií
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k sekačkám na trávu
Výhody aku sekaček na trávu
Bateriové sekačky na trávu mají několik výhod oproti tradičním benzínovým nebo elektrickým sekačkám. Za prvé, jsou velmi tiché a neprodukují žádné emise, což znamená, že jsou šetrné k životnímu prostředí a mohou být použity i v tichých oblastech, jako jsou například rezidenční čtvrti.
Další výhodou aku sekaček na trávu je jejich snadná údržba a ovládání. Nevyžadují žádné speciální náplně, jako je benzín nebo olej, a jejich nabíjení je velmi jednoduché. Stačí je připojit k nabíječce a nechat je nabíjet, zatímco se staráte o jiné věci.
Bateriové sekačky jsou také lehčí a snadněji ovladatelné než benzínové sekačky, což znamená, že jsou ideální pro starší osoby nebo pro ty, kteří mají problémy s fyzickou kondicí. Navíc se díky bezdrátovému designu nemusíte trápit s kabely, které by mohly být překážkou při sečení trávy.
Výhodou bateriových sekaček na trávu je také to, že jsou šetrné k trávníku. Díky tomu, že jsou lehčí a snadněji ovladatelné než benzínové sekačky, nezpůsobují tolik otřesů a poškození trávníku. To znamená, že vaše tráva bude vypadat lépe a bude zdravější.
Funkce bateriové sekačky
Bezkartáčový motor
Mimořádný výkon a delší životnost? Tyto výhody nabízí bezkartáčový stejnosměrný motor, který je konstruován tak, aby ani po častém používání nedocházelo ke snížení jeho účinnosti. Motor se prakticky neopotřebovává a nevyžaduje žádnou údržbu.
iPower - inteligentní řízení motoru
Efektivní sečení a optimalizovaná doba provozu na baterii. Díky iPower inteligentnímu řízení motoru se rychlost AKU sekačky automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Mulčovací nástavec
Díky mulčovacímu nástavci lze jemně posekanou trávu rozsypat přímo na trávník, kde působí jako přírodní hnojivo.
Boční hřebeny na trávu
Akumulátorová sekačka je vybavena bočními hřebeny pro sečení bez okrajů. Tyto hřebeny sbírají trávu rostoucí v blízkosti okrajů záhonů nebo teras. Tím je zajištěno úhledné sečení bez nutnosti dodatečného zastřihávání okrajových částí trávníků.
Další výhody AKU sekaček na trávu Kärcher
Bezdrátové AKU sekačky
Neomezujte se na délku kabelu. Naše AKU sekačky vám zajistí maximální volnost pohybu a flexibilitu i v místech bez připojení k elektriské síti.
Díky optimálnímu umístění baterií v sekačce a technologii Real Time můžete během sečení sledovat zbývající čas provozu (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual a LMO 5-18 Dual).
Pro sekání větších ploch stačí pouze vyměnit baterii a můžete pokračovat v práci.
Ergonomický design
Výška rukojeti je nastavitelná a lze ji přizpůsobit výšce obsluhy.
Průběžná pěnová rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual a LMO 5-18 Dual).
Spínací páka: pohodlná poloha ruky podle potřeb obsluhy (na boku nebo nahoře)
> LMO 3-18
> LMO 4-18 Dual
> LMO 5-18 Dual
18 V + 18 V = 36V výkon
Dvě sériově zapojené 18V baterie pro výkonný 36V motor
> LMO 4-18 Dual Battery
> LMO 5-18 Dual Battery
Snadné nastavení výšky sečení
V ideálních podmínkách může trávník každý týden vyrůst až o 6 centimetrů. Stébla trávy však rostou různým tempem, což vede k různé délce stébel.
U bateriových sekaček Kärcher lze v závislosti na modelu nastavit výšku sečení na 4, 5 nebo 6 úrovní jediným pohybem.
Efektivní plnění koše na trávu
Díky optimalizovanému systému proudění vzduchu lze sběrný koš na trávu naplnit až z 95 %. Sečení lze provádět déle bez přerušení, protože sběrný koš není třeba tak často vyprazdňovat.
Klapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit:
> LMO 3-18
> LMO 4-18 Dual
> LMO 5-18 Dual
Snadná přeprava
Sekačky na trávu Kärcher lze snadno složit, což usnadňuje jejich skladování i transport.
Naše sekačky mají navíc integrovanou rukojeť, která zajistí snadnou manipulaci se strojem.
18 V Kärcher Battery Power
LMO 2-18
S bezkomutátorovým motorem: lehká a ovladatelná akumulátorová sekačka na trávu LMO 2-18 se šířkou záběru 32 cm je zvláště praktická pro menší trávníky do 250 m².
Napětí baterie: 18 V
Šířka sečení: 32 cm
Výška řezu: 25-60 mm
Objem sběrného koše: 30 l
Výkon na jedno nabití baterie*: 250 m²
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 3-18
Lehká a snadno ovladatelná 18V aku sekačka na trávu s výkonným bezuhlíkovým motorem a šířkou sečení 34 cm. LMO 3-18 s bateriovou platformou Kärcher 18 V/5,0 Ah je vhodná pro trávníky do 350 m².
Napětí baterie: 18V
Napětí motoru: 18V
Šířka řezu: 34 cm
Výška řezu: 25–60 mm
Objem sběrného koše: 35 l
Výkon na jedno nabití baterie:* 350 m²
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 4-18 Dual
Výkonná a snadno ovladatelná: LMO 4-18 Dual je napájena dvěma 18V bateriemi a 36V motorem. Je ideálním řešením pro trávníky do 450 m².
Napětí baterie: 2 × 18V
Napětí motoru: 36V
Šířka sečení: 37 cm
Výška řezu: 25–65 mm
Objem sběrného koše: 40 l
Výkon na jedno nabití baterie:* 450 m²
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 5-18 Dual
S dvojnásobným výkonem: výkonný 36V motor je poháněn dvěma 18V bateriemi – ideální pro sekání velkých travnatých ploch do 550 m².
Napětí baterie: 2 × 18V
Napětí motoru: 36V
Šířka sečení: 41 cm
Výška řezu: 25–70 mm
Objem sběrného koše: 45 l
Výkon na jedno nabití baterie:* 550 m²
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
Kärcher Battery Power bateriové platformy
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.