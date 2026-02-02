SEKAČKA NA TRÁVU LMO 4-18 Dual Battery

AKU sekačka na trávu LMO 4-18 Dual Battery s využitím 2 x 18V bateriové platformy pro výkon 36 V a s pracovní šířkou 37 cm zajistí snadnou údržbu trávníku o rozloze až 450 m2. Baterie není součástí balení.

Odhadovaný plošný výkon při žací výšce úrovně 4:

Výkonná a velmi obratná sekačka LMO 4-18 Dual, poháněná dvěma 18V bateriemi a bezuhlíkovým 36V motorem, je ideálním řešením pro trávníky o rozloze až 450 m². Díky nízké hmotnosti je sekačka mimořádně obratná a agilní. Lze ji bez námahy tlačit i přes hrbolatý terén a kolem překážek. Pracovní záběr je 37 cm a výšku sečení lze snadno nastavit v pěti úrovních v rozmezí 25 až 65 mm. Díky inteligentnímu řízení motoru s funkcí iPower se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení. Hřebeny trávníku automaticky zachytí trávu, i když roste blízko okrajů. Se systémem sečení 2 v 1 se posečená tráva rovnoměrně rozprostře po trávníku prostřednictvím mulčovací zátky, která slouží jako hnojivo, nebo se alternativně shromažďuje ve velkém 40litrovém sběrném koši - pro delší sečení bez přestávky. Výšku vodicí lišty lze nastavit pro pohodlnou pracovní polohu. Když je rám složený, zabírá při skladování méně místa. K dispozici je velké robustní držadlo pro přenášení do schodů a přes schody. Kompatibilní se všemi vyměnitelnými bateriemi na 18V bateriové platformě Kärcher Battery Power. Baterie a nebíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Sekačka na trávu LMO 4-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V výkonu
18 V + 18 V = 36 V výkonu
Výkonný 36V motor napájený dvěma 18V Li-Ion bateriemi.
Sekačka na trávu LMO 4-18 Dual: Výkonný bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor
Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Sekačka na trávu LMO 4-18 Dual: iPower
iPower
Vyšší výkon a optimalizovaná doba provozu na baterie. Díky inteligentnímu řízení motoru se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Sekací systém 2 v 1
  • Posekaná tráva se během sečení účinně shromažďuje v kontejneru na trávu.
  • Mulčovací funkce: Díky použití mulčovacího nástavce se posekaná tráva rozmisťuje po trávníku jako přírodní hnojivo.
  • Ostrý ocelový nůž pro čistý výsledek sekání bez roztřepených stébel trávy.
Efektivní plnění sběrného koše na trávu
  • Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Jednoduché nastavení žací výšky
  • Jediným pohybem lze snadno nastavit výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 mm do 65 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
  • Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
  • Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
  • Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
  • Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
  • Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
  • Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
Specifikace

Technické údaje

Napětí motoru (V) 36
Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pracovní šířka (cm) 37
Žací výška (mm) 25 - 65
Nastavení žací výšky Pětinásobné
Objem nádoby na sběr trávy (l) 40
Pohon Bezkartáčový motor
Rychlost (rpm) 3500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Výkon na jedno nabití* (m²) max. 450 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 40 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 14,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1222 x 437 x 1002

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Mulčovací sada
  • Lapač trávy

Vybavení

  • Nůž
  • Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
  • Integrované madlo
  • Zobrazení úrovně naplnění
Sekačka na trávu LMO 4-18 Dual
Sekačka na trávu LMO 4-18 Dual

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 4-18 Dual

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.