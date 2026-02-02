SEKAČKA NA TRÁVU LMO 4-18 Dual Battery
AKU sekačka na trávu LMO 4-18 Dual Battery s využitím 2 x 18V bateriové platformy pro výkon 36 V a s pracovní šířkou 37 cm zajistí snadnou údržbu trávníku o rozloze až 450 m2. Baterie není součástí balení.
Odhadovaný plošný výkon při žací výšce úrovně 4:
- 2x Baterie 18 V / 2,5 Ah – 225 m2
- 2x Baterie 18 V / 5 Ah – 450 m2
Výkonná a velmi obratná sekačka LMO 4-18 Dual, poháněná dvěma 18V bateriemi a bezuhlíkovým 36V motorem, je ideálním řešením pro trávníky o rozloze až 450 m². Díky nízké hmotnosti je sekačka mimořádně obratná a agilní. Lze ji bez námahy tlačit i přes hrbolatý terén a kolem překážek. Pracovní záběr je 37 cm a výšku sečení lze snadno nastavit v pěti úrovních v rozmezí 25 až 65 mm. Díky inteligentnímu řízení motoru s funkcí iPower se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení. Hřebeny trávníku automaticky zachytí trávu, i když roste blízko okrajů. Se systémem sečení 2 v 1 se posečená tráva rovnoměrně rozprostře po trávníku prostřednictvím mulčovací zátky, která slouží jako hnojivo, nebo se alternativně shromažďuje ve velkém 40litrovém sběrném koši - pro delší sečení bez přestávky. Výšku vodicí lišty lze nastavit pro pohodlnou pracovní polohu. Když je rám složený, zabírá při skladování méně místa. K dispozici je velké robustní držadlo pro přenášení do schodů a přes schody. Kompatibilní se všemi vyměnitelnými bateriemi na 18V bateriové platformě Kärcher Battery Power. Baterie a nebíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonuVýkonný 36V motor napájený dvěma 18V Li-Ion bateriemi.
Výkonný bezkartáčový motorPro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
iPowerVyšší výkon a optimalizovaná doba provozu na baterie. Díky inteligentnímu řízení motoru se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Sekací systém 2 v 1
- Posekaná tráva se během sečení účinně shromažďuje v kontejneru na trávu.
- Mulčovací funkce: Díky použití mulčovacího nástavce se posekaná tráva rozmisťuje po trávníku jako přírodní hnojivo.
- Ostrý ocelový nůž pro čistý výsledek sekání bez roztřepených stébel trávy.
Efektivní plnění sběrného koše na trávu
- Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Jednoduché nastavení žací výšky
- Jediným pohybem lze snadno nastavit výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 mm do 65 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
- Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
- Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
- Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
- Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
- Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
- Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí motoru (V)
|36
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pracovní šířka (cm)
|37
|Žací výška (mm)
|25 - 65
|Nastavení žací výšky
|Pětinásobné
|Objem nádoby na sběr trávy (l)
|40
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Rychlost (rpm)
|3500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Výkon na jedno nabití* (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Mulčovací sada
- Lapač trávy
Vybavení
- Nůž
- Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
- Integrované madlo
- Zobrazení úrovně naplnění
Videa
Oblasti použití
- Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 4-18 Dual
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
