STARTER KIT BATTERY POWER 18/25
Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.
Plný výkon jedna dvě: Rychlonabíječka, která je součástí sady, nabije vyměnitelnou baterii 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za pouhých 44 minut na 80 procent. Starter Kit Kärcher Battery Power 18/25 se hodí pro použití ve všech zařízení bateriové platformy Kärcher 18 V.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní Real Time Technology
Výměnná baterie 18 V Battery Power
18V rychlonabíječka
Výkonné lithium-iontové články
Automatický režim skladování
Ochrana proti stříkající vodě podle IP X5
Efektivní management teplot
Inteligentní kontrola článků
Robustní plášť
Držák na stěnu
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|doba nabíjení baterie s rychlonabíječkou
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18 V / 2.5 Ah baterie Power baterie:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|184 x 133 x 126
Obsah balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
Videa
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Starter kit Battery Power 18/25
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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