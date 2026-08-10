STARTER KIT BATTERY POWER 18/25

Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.

Plný výkon jedna dvě: Rychlonabíječka, která je součástí sady, nabije vyměnitelnou baterii 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za pouhých 44 minut na 80 procent. Starter Kit Kärcher Battery Power 18/25 se hodí pro použití ve všech zařízení bateriové platformy Kärcher 18 V.

Charakteristické znaky a výhody
Inovativní Real Time Technology
Výměnná baterie 18 V Battery Power
18V rychlonabíječka
Výkonné lithium-iontové články
Automatický režim skladování
Ochrana proti stříkající vodě podle IP X5
Efektivní management teplot
Inteligentní kontrola článků
Robustní plášť
Držák na stěnu
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
doba nabíjení baterie s rychlonabíječkou 18 V / 2.5 Ah baterie Power baterie:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 184 x 133 x 126

Obsah balení

  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25

Videa

Příslušenství
Náhradní díly Starter kit Battery Power 18/25

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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