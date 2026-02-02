SUDOVÉ ČERPADLO BP 2.000-18 BARREL

AKU sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel umožňuje využít dešťovou vodu ze sudu i na zahradách bez elektrické přípojky. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Bateriové čerpadlo BP 2.000-18 oceníte v běžných zahradách i zahrádkářských koloniích bez přívodu elektřiny. Nemusíte tak nosit těžké konve – zahradu pokropíte pohodlněji hadicí bez námahy a ohýbání. Čerpadlo je lehké a díky kompaktním rozměrům se vejde i do úzkých prostor. O ochranu motoru se stará integrovaný předfiltr, který prodlužuje životnost zařízení. Potřebnou energií zajistí kvalitní 18V Li-Ion baterie, na jejímž displeji si můžete kdykoliv ověřit zbývající čas chodu baterie. Výdrž baterie na jedno nabití je víc než dostatečná (max. 25 min s 2,5 Ah baterií / max. 50 min s 5,0 Ah baterií. Pro větší bezpečnost baterii navíc chrání průhledný kryt. Zařízení snadno zapnete i pod vodou – ovládání je pohodlně umístěno na okraji sudu. Přístroj dodáváme také s praktickým vývodem hadice, díky kterému se hadice při zalévání nezlomí. Pozici vývodu navíc můžete měnit podle potřeby. Baterie ani nabíječka však nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Battery: Variabilní poloha vývodu hadice ve 3 polohách
Variabilní poloha vývodu hadice ve 3 polohách
Perfektní přizpůsobení každému použití.
Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Battery: 18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
Real Time Technology s LCD displejem baterie: zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení a kapacita baterie. Dlouhá životnost a velký výkon díky lithium-iontovým článkům. Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 18 V Battery Power.
Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Battery: Flexibilní upevnění na okraj sudu
Flexibilní upevnění na okraj sudu
Perfektní uchycení na každém sudu díky nejvyšší přizpůsobivosti.
Lehká váha
  • Čerpadlo se vejde do úzkých otvorů (např. IBC kontejner).
Možnost prodloužení hadice
  • Přizpůsobení různým hloubkám sudů.
Držák baterie
  • Stabilní upevnění baterie.
Integrovaný vypínač
  • Příjemné pro záda, ergonomické ovládání bez ohýbání.
Vedení hadice
  • Prevence zamotání hadice a tím stálý průtok vody.
Vestavěný předfiltr
  • Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Průhledný kryt
  • Ideální pohled na LCD displej s technologií v reálném čase.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 80
Průtok max. (l/h) < 2000
Dodání do (m) max. 20
Tlak (bar) max. 2
Ponorná hloubka (m) max. 1,8
Přívodní teplota (°C) max. 35
Napětí (V) 18
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 173 x 135 x 316

Obsah balení

  • Držák baterie
  • Hadice s prodloužením délky
  • Vedení hadice

Vybavení

  • Možnost upevnění
  • Včetně předfiltru
  • Integrovaný spínač
  • Přepěťová ochrana
Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Battery
Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Battery
Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Pro zalévání zahrady dešťovou vodou
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly BP 2.000-18 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.