Tlaková čerpadla

Zahradní čerpadla Kärcher jsou perfektní pro ekonomické zavlažování vaší zahrady. Namísto používání pitné vody, která je stále dražší a cennější, umožňuje řada zahradních čerpadel BP Garden použití studniční, podzemní nebo dešťové vody.

Chcete-li dodávat vodu do vašeho domova, nehledejte nic jiného než naši řadu domácích čerpadel BP Home a naše čerpadla pro dům a zahradu BP Home & Garden. Mohou využít vodu pro splachování toalety a zásobování pračky. Naše sudové čerpadlo BP Barrel, cisternové čerpadlo BP Cistern a hloubkové čerpadlo do vrtu BP Deep Well jsou ideální pro použití přímo ve vodě.

Kärcher radí


Jak vybrat tlakové čerpadlo?

Jak pracovat s tlakovým čerpadlem?

Co dělat když: nejčastější dotazy k čerpadlům.


Tlaková čerpadla Kärcher: Kompletní sortiment

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

Příslušenství k tlakovým čerpadlům

Náhradní díly k tlakovým čerpadlům



Tlaková čerpadla Kärcher


Prodloužení záruční lhůty

Prodlužte zde záruční lhůtu pro Vaše čerpadlo BP Garden a BP Home & Garden, SP Dirt a Flat na 5 let!

 

K prodloužení záruční lhůty
Prodloužení záruky čerpadla Kächer


Typy zavlažovacích čerpadel

Všechna naše čerpadla imponují svým vysokým průtokem za energeticky úspornou spotřebu, účinnými bezpečnostními opatřeními a uživatelsky přívětivým ovládáním. Jsou opatřena filtry, což znamená, že jsou vhodná i pro čerpání znečištěné vody, a navíc disponují ochranou proti suchoběžnému chodu, přepětí a přehřátí, přizpůsobenou konkrétní aplikaci. Čerpadla určená pro domácí a zahradní využití můžete pohodlně zapínat a vypínat pomocí nožního spínače. V případě cisternových a hlubinných čerpadel je zase zapínání a vypínání zajištěno ve stojící pozici, což usnadňuje manipulaci.

Čerpadla Home & garden

Ať už potřebujete zalévat zahradu, přivádět vodu do pračky nebo do toalety, čerpadla řady BP Home & Garden jsou skvělým řešením pro vaši domácnost či zahradu. Tato čerpadla jsou kvalitní, tichá a chytrá. Přinášejí další vrstvu pohodlí tím, že se automaticky zapínají a vypínají podle aktuální potřeby. Jsou také označována jako elektronická asistenční čerpadla.

Vícestupňová provedení těchto čerpadel zajišťují vynikající výkon, účinnost a tišší provoz podle konkrétních požadavků. V porovnání s tradičními tryskovými čerpadly vyžadují při stejném průtoku nižší výkon motoru, což se projevuje až 30% úsporou energie. Díky udržovanému stálému provoznímu tlaku čerpadel je zajištěno spolehlivé zavlažování zahrady.

Domácí čerpadla a zahradní čerpadla Kärcher

Zahradní čerpadla

Výkonná zahradní čerpadla Kärcher BP Garden jsou skvělým řešením pro přepravu vody z alternativních zdrojů jako jsou cisterny nebo vodní nádrže. Navíc nabízejí praktický nožní spínač pro ještě větší pohodlí. Tato zahradní čerpadla excelují svou mimořádnou výkonností a umožňují například snadné připojení zahradních zavlažovačů.

zahradní čerpadla Kärcher

Domácí čerpadla

Naše vysoce výkonná domácí čerpadla řady BP Home s ověřenou kvalitou od Kärcher zajistí plně automatický transport vody z alternativních zdrojů jako jsou studny a cisterny. Tímto způsobem je zajištěn levnější přístup k obnovitelné vodě pro různé domácí účely jako je praní, splachování toalet nebo jiné aplikace.

Je důležité podotknout, že tato čerpadla nabízejí mimořádnou praktičnost díky automatickému zapínání a vypínání dle aktuální potřeby. Navíc jsou vybavena integrovanou nádobkou pro kompenzaci tlaku, což zvyšuje jejich efektivitu.

Kärcher domácí čerpadla

Sudová čerpadla

Díky vodnímu čerpadlu BP Barrel s vestavěným vypínačem na držadle sudu lze nyní pohodlně, efektivně a ekonomicky zalévat zahrady pomocí zachycené dešťové vody. Tato inovativní technologie přináší zřejmé výhody: není třeba zvedat těžké kbelíky nebo plýtvat cennou pitnou vodou. A navíc se nemusíte obávat vysokých účtů za vodu. Dokonce ani připojení k elektřině není nutné u verze s bateriovým napájením.

Čepadlo do sudu Kärcher

Cisternová a čerpadla do vrtu

Vodní zdroje jako jsou cisterny, hluboké studny a vodní nádrže, se stávají přístupnými díky čerpadlům z nerezové oceli řady BP Deep Well, které se vyznačují extra dlouhou životností. Tato čerpadla jsou instalována přímo ve vodě a jsou chráněna předfiltrem, což zajišťuje jejich optimální fungování. Díky kompaktním rozměrům a vysokému pracovnímu tlaku, který je dosažený pomocí vícestupňové hydrauliky, se tato čerpadla stávají ideálním řešením pro situace, kde jsou k dispozici úzké a hluboké vrty.

Čerpadla jsou vybavena tlakovým spínačem, který zahrnuje nadproudovou ochranu, a disponují extra dlouhým napájecím kabelem. To znamená, že tato čerpadla mohou být využita i pro zásobování užitkovou vodou v domácnostech.

Speciálně navržené čerpadlo BP Cistern je určeno pro nasazení v jímkách, sudech nebo širokých studních šachtách na zahradě. Jeho hlavním využitím je zejména zalévání zahrady, kde může skvěle posloužit k efektivnímu zavlažování.

Cisternová a čerpadla do vrtu Kärcher
Bateriové sudové čerpadlo


Aku sudové čerpadlo


Pohodlné a ekonomické zavlažování: flexibilní bateriové čerpadlo do sudu usnadňuje použití shromážděné dešťové vody a není potřeba samostatného přívodu vody nebo napájení.

 

Více o aku čerpadle

Videa k domácích a zahradním čerpadlům

Čerpadla Barrel

BP 6.000 Garden

Příslušenství k tlakovým čerpadlům

Správnou kombinací prvotřídního příslušenství pro črepadla od Kärcher lze naše čerpadla využívat rychle, jednoduše a s maximální bezpečností. Díky radikálnímu těsnícímu principu u příslušenství PerfectConnect je jejich sestavení mimořádně snadné a poskytuje vysokou spolehlivost v těsnění, což zajišťuje bezproblémový provoz.

Kärcher čerpadla

Všestranné a bezpečné

Sací hadice dokážou dopravit vodu odkudkoli, a to zcela spolehlivě a bezpečně.

Kärcher čerpadla

Snadné připojení

Pomocí adaptérů a přípojek Kärcher spojíte hadice a čerpadla bezpečně a bez problémů.

Kärcher čerpadla

Optimální ochrana

Filtry chrání čerpadla před nečistotami a ucpáním a zároveň zajišťují neomezený výkon. Kärcher nabízí správný filtr pro každé použití.

Kärcher čerpadla

Perfektně vybavené

Správné příslušenství, od ochrany proti chodu nasucho až po elektronický tlakový spínač, zajišťuje pohodlný a bezpečný provoz.

Zobrazit příslušenství k čerpadlům
Výkonová křivka čerpadla BP

Výpočet výkonu čerpadla


Jak vybrat vhodné čerpadlo:

  1. Nakreslete funkční křivku vhodnou pro použitou hadici (1/2" nebo 3/4") do diagramu s křivkami výkonu čerpadla. Začněte s požadovanou dopravní výškou pro vaši aplikaci (ve vzorovém diagramu: 5 m).
  2. Definujte hodnotu spotřeby pro vaši aplikaci (v našem příkladu: 1000 l/h při 2 barech). Pro určení provozního bodu aplikace nejprve definujte počáteční bod pro hodnotu spotřeby na funkční křivce použité hadice (viz počáteční body v příkladu).
  3. Nyní převeďte provozní tlak pro vaši aplikaci na dopravní výšku (1 bar = 10 m). Přidejte výšku dodávky k počátečnímu bodu a zakreslete výsledný pracovní bod pro vaši aplikaci.

Křivka výkonu čerpadla nad provozním bodem vám ukazuje ideální čerpadlo pro vaši aplikaci. V našem příkladu je BP 3 Home & Garden vhodný při použití 3/4" hadice a BP 5 Home & Garden při použití 1/2" hadice. Vždy vyberte další největší čerpadlo pro větší rezervu výkonu.

Každý spotřebitel/aplikace vyžaduje určitý provozní bod. Pro výpočet lze použít následující příklady orientace (údaje se liší v závislosti na dopravní výšce, průřezu vedení/hadice):

  • Postřikovač: cca. 1000 l/h při 2 barech (výška dodávky 20 m)
  • Tryska: cca. 750 l/h při 2 barech (výška dodávky 20 m)
  • Splachování WC: cca. 400 l/h při min. tlak 0,5 baru (ideálně 1 bar [dopravní výška 10 m])
  • Pračka: cca. 800 l/h při min. tlak 0,5 baru (ideálně 1 bar [dopravní výška 10 m])
Čerpadla BP Home & Garden

BP Home & Garden

 
Čerpadla BP Garden

BP Garden

 
Čerpadla BP Home

BP Home

 
Čerpadla BP Deep Well

BP Deep Well

 
Čerpadla BP Barrel

BP Barrel

 
Čerpadla BP Cistern

BP Cistern

 
Čerpadla BP Barrel

BP Battery

 
