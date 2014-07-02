Tlaková čerpadla
Zahradní čerpadla Kärcher jsou perfektní pro ekonomické zavlažování vaší zahrady. Namísto používání pitné vody, která je stále dražší a cennější, umožňuje řada zahradních čerpadel BP Garden použití studniční, podzemní nebo dešťové vody.
Chcete-li dodávat vodu do vašeho domova, nehledejte nic jiného než naši řadu domácích čerpadel BP Home a naše čerpadla pro dům a zahradu BP Home & Garden. Mohou využít vodu pro splachování toalety a zásobování pračky. Naše sudové čerpadlo BP Barrel, cisternové čerpadlo BP Cistern a hloubkové čerpadlo do vrtu BP Deep Well jsou ideální pro použití přímo ve vodě.
Tlaková čerpadla Kärcher: Kompletní sortiment
Typy zavlažovacích čerpadel
Všechna naše čerpadla imponují svým vysokým průtokem za energeticky úspornou spotřebu, účinnými bezpečnostními opatřeními a uživatelsky přívětivým ovládáním. Jsou opatřena filtry, což znamená, že jsou vhodná i pro čerpání znečištěné vody, a navíc disponují ochranou proti suchoběžnému chodu, přepětí a přehřátí, přizpůsobenou konkrétní aplikaci. Čerpadla určená pro domácí a zahradní využití můžete pohodlně zapínat a vypínat pomocí nožního spínače. V případě cisternových a hlubinných čerpadel je zase zapínání a vypínání zajištěno ve stojící pozici, což usnadňuje manipulaci.
Čerpadla Home & garden
Ať už potřebujete zalévat zahradu, přivádět vodu do pračky nebo do toalety, čerpadla řady BP Home & Garden jsou skvělým řešením pro vaši domácnost či zahradu. Tato čerpadla jsou kvalitní, tichá a chytrá. Přinášejí další vrstvu pohodlí tím, že se automaticky zapínají a vypínají podle aktuální potřeby. Jsou také označována jako elektronická asistenční čerpadla.
Vícestupňová provedení těchto čerpadel zajišťují vynikající výkon, účinnost a tišší provoz podle konkrétních požadavků. V porovnání s tradičními tryskovými čerpadly vyžadují při stejném průtoku nižší výkon motoru, což se projevuje až 30% úsporou energie. Díky udržovanému stálému provoznímu tlaku čerpadel je zajištěno spolehlivé zavlažování zahrady.
Zahradní čerpadla
Výkonná zahradní čerpadla Kärcher BP Garden jsou skvělým řešením pro přepravu vody z alternativních zdrojů jako jsou cisterny nebo vodní nádrže. Navíc nabízejí praktický nožní spínač pro ještě větší pohodlí. Tato zahradní čerpadla excelují svou mimořádnou výkonností a umožňují například snadné připojení zahradních zavlažovačů.
Domácí čerpadla
Naše vysoce výkonná domácí čerpadla řady BP Home s ověřenou kvalitou od Kärcher zajistí plně automatický transport vody z alternativních zdrojů jako jsou studny a cisterny. Tímto způsobem je zajištěn levnější přístup k obnovitelné vodě pro různé domácí účely jako je praní, splachování toalet nebo jiné aplikace.
Je důležité podotknout, že tato čerpadla nabízejí mimořádnou praktičnost díky automatickému zapínání a vypínání dle aktuální potřeby. Navíc jsou vybavena integrovanou nádobkou pro kompenzaci tlaku, což zvyšuje jejich efektivitu.
Sudová čerpadla
Díky vodnímu čerpadlu BP Barrel s vestavěným vypínačem na držadle sudu lze nyní pohodlně, efektivně a ekonomicky zalévat zahrady pomocí zachycené dešťové vody. Tato inovativní technologie přináší zřejmé výhody: není třeba zvedat těžké kbelíky nebo plýtvat cennou pitnou vodou. A navíc se nemusíte obávat vysokých účtů za vodu. Dokonce ani připojení k elektřině není nutné u verze s bateriovým napájením.
Cisternová a čerpadla do vrtu
Vodní zdroje jako jsou cisterny, hluboké studny a vodní nádrže, se stávají přístupnými díky čerpadlům z nerezové oceli řady BP Deep Well, které se vyznačují extra dlouhou životností. Tato čerpadla jsou instalována přímo ve vodě a jsou chráněna předfiltrem, což zajišťuje jejich optimální fungování. Díky kompaktním rozměrům a vysokému pracovnímu tlaku, který je dosažený pomocí vícestupňové hydrauliky, se tato čerpadla stávají ideálním řešením pro situace, kde jsou k dispozici úzké a hluboké vrty.
Čerpadla jsou vybavena tlakovým spínačem, který zahrnuje nadproudovou ochranu, a disponují extra dlouhým napájecím kabelem. To znamená, že tato čerpadla mohou být využita i pro zásobování užitkovou vodou v domácnostech.
Speciálně navržené čerpadlo BP Cistern je určeno pro nasazení v jímkách, sudech nebo širokých studních šachtách na zahradě. Jeho hlavním využitím je zejména zalévání zahrady, kde může skvěle posloužit k efektivnímu zavlažování.
Aku sudové čerpadlo
Pohodlné a ekonomické zavlažování: flexibilní bateriové čerpadlo do sudu usnadňuje použití shromážděné dešťové vody a není potřeba samostatného přívodu vody nebo napájení.
Videa k domácích a zahradním čerpadlům
Čerpadla Barrel
BP 6.000 Garden
Příslušenství k tlakovým čerpadlům
Správnou kombinací prvotřídního příslušenství pro črepadla od Kärcher lze naše čerpadla využívat rychle, jednoduše a s maximální bezpečností. Díky radikálnímu těsnícímu principu u příslušenství PerfectConnect je jejich sestavení mimořádně snadné a poskytuje vysokou spolehlivost v těsnění, což zajišťuje bezproblémový provoz.
Všestranné a bezpečné
Sací hadice dokážou dopravit vodu odkudkoli, a to zcela spolehlivě a bezpečně.
Snadné připojení
Pomocí adaptérů a přípojek Kärcher spojíte hadice a čerpadla bezpečně a bez problémů.
Optimální ochrana
Filtry chrání čerpadla před nečistotami a ucpáním a zároveň zajišťují neomezený výkon. Kärcher nabízí správný filtr pro každé použití.
Perfektně vybavené
Správné příslušenství, od ochrany proti chodu nasucho až po elektronický tlakový spínač, zajišťuje pohodlný a bezpečný provoz.
Výpočet výkonu čerpadla
Jak vybrat vhodné čerpadlo:
- Nakreslete funkční křivku vhodnou pro použitou hadici (1/2" nebo 3/4") do diagramu s křivkami výkonu čerpadla. Začněte s požadovanou dopravní výškou pro vaši aplikaci (ve vzorovém diagramu: 5 m).
- Definujte hodnotu spotřeby pro vaši aplikaci (v našem příkladu: 1000 l/h při 2 barech). Pro určení provozního bodu aplikace nejprve definujte počáteční bod pro hodnotu spotřeby na funkční křivce použité hadice (viz počáteční body v příkladu).
- Nyní převeďte provozní tlak pro vaši aplikaci na dopravní výšku (1 bar = 10 m). Přidejte výšku dodávky k počátečnímu bodu a zakreslete výsledný pracovní bod pro vaši aplikaci.
Křivka výkonu čerpadla nad provozním bodem vám ukazuje ideální čerpadlo pro vaši aplikaci. V našem příkladu je BP 3 Home & Garden vhodný při použití 3/4" hadice a BP 5 Home & Garden při použití 1/2" hadice. Vždy vyberte další největší čerpadlo pro větší rezervu výkonu.
Každý spotřebitel/aplikace vyžaduje určitý provozní bod. Pro výpočet lze použít následující příklady orientace (údaje se liší v závislosti na dopravní výšce, průřezu vedení/hadice):
- Postřikovač: cca. 1000 l/h při 2 barech (výška dodávky 20 m)
- Tryska: cca. 750 l/h při 2 barech (výška dodávky 20 m)
- Splachování WC: cca. 400 l/h při min. tlak 0,5 baru (ideálně 1 bar [dopravní výška 10 m])
- Pračka: cca. 800 l/h při min. tlak 0,5 baru (ideálně 1 bar [dopravní výška 10 m])
