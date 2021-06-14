JAK VYBRAT ČERPADLO

Čerpadla Kärcher využijete pro celou domácnost i zahradu. Zde vám pomůžeme vybrat to pravé pro vaše potřeby na míru.

Dopraví užitkovou vodu do domácnosti, vyřeší zalévání nebo odvodní zatopené sklepy či bazény.

Jak vybrat čerpadlo do domácnosti a na zahradu

Výhody čerpadel Kärcher:

  • Kvalitní motor pro dlouhou výdrž.
  • Keramické kluzné prstencové těsnění u ponorných čerpadel (známe z profesionální oblasti).
  • Všestranné využití na zahradě i v domě.
  • 5 let záruka na většinu čerpadel (2+3 roky zdarma po registraci produktu na našem webu).

Jaké jsou rozdíly v označení čerpadel?

SP DIRT

Ponorné čerpadlo do znečištěné vody do velikosti zrn 20 mm (SP 1, 3 a 5) nebo 30 mm (SP 7).

SP FLAT

Ponorné čerpadlo pro čerpání zbytkové do 1 mm - vodu stačí vytřít mopem.

SP DUAL

Ponorné čerpadlo, které spojuje benefity DIRT a FLAT.

SP INOX

Ponorné čerpadlo z odolné, nerezové oceli. Výškově nastavitelný hladinový senzor.

BP GARDEN

Tlakové čerpadlo pro zavlažování zahrady.

BP HOME

Tlakové čerpadlo pro zásobování například pračky nebo toalety.

BP HOME & GARDEN

Tlakové čerpadlo vhodné pro zásobování zahrady i domu.

BP BARREL

Tlakové čerpadlo do sudu, vhodné pro zalévání zahrady.

BP CISTER

Tlakové čerpadlo vhodné pro zavlažování zahrady s úzkým tělem.

BP DEEP WELL

Tlakové čerpadlo vhodné do studní či vrtů pro zásobování zahradního zavlažování i domu (toalety nebo pračka).

Které čerpadlo vyřeší váš úkol?

Čerpadla Kärcher dělíme na dvě základní kategorie:

  • Ponorná čerpadla, která se hodí pro čerpání vody z bazénů, jezírek nebo zatopených sklepů. Vyšší řady jsou vhodné i do stavebních jak nebo drenážních šachet.
  • Tlaková čerpadla jsou ideálním řešení pro využití alternativních zdrojů vody a ušetřit tak například při zavlažování zahrady nebo zásobování vodou pračku, toaletu apod.

Na vás bude jen vybrat toho správného pomocníka na základě parametrů. Níže si můžete produkty porovnat.

► Ponorná čerpadla pro odčerpání nebo přečerpání vody


Ponorná čerpadla pomohou s vyčerpáním vody z bazénu, ale i při nehodách ve sklepě. Při výběru je třeba se vždy zaměřit na maximální čerpací výšku a průtok. Údaj pro maximální průtok vody (l/h) platí vždy pro maximální hodnotu při nulové výšce. Stejně tak maximální čerpací výška znamená nejnižší průtok vody. Pro ideální výběr je třeba předem vědět, z jaké hloubky bude čerpadlo odčerpávat a počítat s tím, že k maximální čerpací výšce je třeba připočíst "rezervu" pro dosažení optimálního průtoku.

Všechna ponorná čerpadla mají tyto výhody:

  • Keramická technologie pro dlouhou životnost motoru
  • Ergonomické držadlo s průvlekem na lano
  • Rychlé připojení komponentů pouhým nacvaknutím
  • Možnost non-stop čerpání
Odčerpání vody z bazénu
Non-stop čerpání

Možnost non-stop čerpání

Duté madlo pro lano

Duté madlo pro navléknutí lana

Ergonomické madlo

Ergonomické madlo

Rychlé připojení hadic

Rychlé připojení hadic nacvaknutím

Příklady výpočtu výkonu ponorných čerpadel:

Výpočet výkonu SP DIRT

Výpočet výkonu čerpadel SP DIRT

Výpočet výkonu na základě čerpací výšky (m) a průtoku vody (l/h). Příklady jsou uvedeny pro všechny modely s označením SP DIRT, tedy pro čerpadla vhodná i pro znečištěnou vodu.

Výpočet výkonu SP FLAT

Výpočet výkonu SP FLAT

Výpočet výkonu na základě čerpací výšky (m) a průtoku vody (l/h). Příklady jsou uvedeny pro všechny modely s označením SP FLAT, tedy pro čerpadla, která dokáží odčerpat vodu až do 1 mm.

Porovnání jednotlivých ponorných čerpadel:

PRŮTOK MAX. (l/h):

SP 9.500 DIRT

9 500

SP 9.000 FLAT

9 000

SP 11.000 DIRT

11 000

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

17 000

SP 16.000 DUAL

16 000

SP 16.000 DIRT

16 000

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

22 000

ČERPACÍ VÝŠKA/TLAK MAX. (m/bar):

SP 9.500 DIRT

6/0,6

SP 9.000 FLAT

6/0,6

SP 11.000 DIRT

7/0,7

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

9/0,9

SP 16.000 DUAL

9/0,9

SP 16.000 DIRT

8/0,8

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

8/0,8

VELIKOST NEČISTOT/ZRN (mm):

SP 9.500 DIRT

20

SP 9.000 FLAT

5

SP 11.000 DIRT

20

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

5

SP 16.000 DUAL

20

SP 16.000 DIRT

20

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

30

VÝŠKA ZBYTKOVÉ VODY (mm):

SP 9.500 DIRT

25

SP 9.000 FLAT

1

SP 11.000 DIRT

25

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

1

SP 16.000 DUAL

1

SP 16.000 DIRT

20

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

35

DRUH PLOVÁKU:

SP 9.500 DIRT

klasický

SP 9.000 FLAT

klasický

SP 11.000 DIRT

klasický

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

vertikálně nastavitelný

SP 16.000 DUAL

vertikálně nastavitelný

SP 16.000 DIRT

vertikálně nastavitelný

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

plynulá definice spínací výšky

VYUŽITÍ

SP 9.500 DIRT

SP 9.000 FLAT

SP 11.000 DIRT

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

SP 16.000 DUAL

SP 16.000 DIRT

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Odčerpání vody z bazénu:

SP 9.500 DIRT

SP 9.000 FLAT

SP 11.000 DIRT

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

SP 16.000 DUAL

SP 16.000 DIRT

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Odčerpání vody z jezírka:

SP 9.500 DIRT

SP 9.000 FLAT

×

SP 11.000 DIRT

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

SP 16.000 DUAL

SP 16.000 DIRT

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Odčerpání při úniku vody ve sklepě:

SP 9.500 DIRT

×

SP 9.000 FLAT

SP 11.000 DIRT

×

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

×

SP 16.000 DUAL

SP 16.000 DIRT

×

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

×

Odčerpání vody po záplavách:

SP 9.500 DIRT

×

SP 9.000 FLAT

×

SP 11.000 DIRT

×

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

×

SP 16.000 DUAL

SP 16.000 DIRT

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Odčerpání vody z drenážní šachty:

SP 9.500 DIRT

×

SP 9.000 FLAT

×

SP 11.000 DIRT

×

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

SP 16.000 DUAL

×

SP 16.000 DIRT

×

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Odčerpání vody ze stavební jámy:

SP 9.500 DIRT

×

SP 9.000 FLAT

×

SP 11.000 DIRT

×

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

×

SP 16.000 DUAL

×

SP 16.000 DIRT

×

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

SP 9.500 DIRT

> KOUPIT SP 9.500 DIRT

SP 9.000 FLAT

> KOUPIT SP 9.000 FLAT

SP 11.000 DIRT

> KOUPIT SP 11.000 DIRT

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

> KOUPIT SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

SP 16.000 DUAL

> KOUPIT SP 16.000 DUAL

SP 16.000 DIRT

> KOUPIT SP 16.000 DIRT

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

> SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

► Tlaková čerpadla pro zavlažování nebo zásobování domácnosti

 


Tlaková čerpadla dokáží vyřešit zavlažování vodou z alternativních zdrojů. Stejně jak dokážou zásobovat užitkovou vodu domácnosti, například pro pračku nebo toaletu. Každé čerpadlo má jiné výhody. Při výběru se zaměřte na jeho maximální nasávací a čerpací výšku. Rozhodovat se můžete i podle druhu ovládání (automat/manuál). 

Níže se můžete povídat, jak si správně vypočítat technické údaje a zároveň si porovnat všechna nabízená čerpadla.

Tlaková čerpadla pro zavlažování nebo zásobování domácnosti

Vysvětlení technických parametrů pro výběr tlakového čerpadla:

Jak funguje tlakové čerpadlo


Ukázkový příklad


Čerpadlo je postavené na zemi a čerpá vodu z nádrže pod zemí, která je následně využívána pro zahradní zavlažování. Toto jsou základní technické údaje, které potřebujete znát před nákupem:

  • Maximální nasávací výška čerpadla je 8 m = tj. maximální hloubka, ze které čerpadlo bude vodu nasávat.
  • Maximální čerpací výška čerpadla je 35 m = tj. maximální výška, do které je čerpadlo schopno natlakovat vodu například do zavlažovače.


Níže si můžete porovnat všechny technické údaje, včetně dalších výhod a využití u jednotlivých tlakových čerpadel.

Porovnání jednotlivých nadzemních tlakových čerpadel:

PRŮTOK MAX. (l/h):

BP 4.500 GARDEN

4 500

BP 3 HOME & GARDEN

3 300

BP 5 HOME & GARDEN

6 000

BP 7 HOME & GARDEN

6 000

BP 3.200 HOME

3 200

BP 4.900 HOME

4 900

ČERPACÍ VÝŠKA/TLAK MAX. (m/bar):

BP 4.500 GARDEN

36/3,6

BP 3 HOME & GARDEN

40/4

BP 5 HOME & GARDEN

48/4,8

BP 7 HOME & GARDEN

60/6

BP 3.200 HOME

36/3,6

BP 4.900 HOME

50/5

NASÁVACÍ VÝŠKA (m):

BP 4.500 GARDEN

8

BP 3 HOME & GARDEN

8

BP 5 HOME & GARDEN

8

BP 7 HOME & GARDEN

8

BP 3.200 HOME

8

BP 4.900 HOME

8

AUTOMAT:

BP 4.500 GARDEN

×

BP 3 HOME & GARDEN

BP 5 HOME & GARDEN

BP 7 HOME & GARDEN

BP 3.200 HOME

BP 4.900 HOME

OCHRANA PŘED CHODEM NA SUCHO:

BP 4.500 GARDEN

×

BP 3 HOME & GARDEN

BP 5 HOME & GARDEN

BP 7 HOME & GARDEN

BP 3.200 HOME

×

BP 4.900 HOME

VYUŽITÍ

BP 4.500 GARDEN

BP 3 HOME & GARDEN

BP 5 HOME & GARDEN

BP 7 HOME & GARDEN

BP 3.200 HOME

BP 4.900 HOME

Zavlažování:

BP 4.500 GARDEN

BP 3 HOME & GARDEN

BP 5 HOME & GARDEN

BP 7 HOME & GARDEN

BP 3.200 HOME

BP 4.900 HOME

Zásobování domu:

BP 4.500 GARDEN

×

BP 3 HOME & GARDEN

BP 5 HOME & GARDEN

BP 7 HOME & GARDEN

BP 3.200 HOME

BP 4.900 HOME

BP 4.500 GARDEN

> KOUPIT BP 4.500 GARDEN

BP 3 HOME & GARDEN

> KOUPIT BP 3 HOME & GARDEN

BP 5 HOME & GARDEN

> KOUPIT BP 5 HOME & GARDEN

BP 7 HOME & GARDEN

> KOUPIT BP 7 HOME & GARDEN

BP 3.200 HOME

> KOUPIT BP 3.200 HOME

BP 4.900 HOME

> KOUPIT BP 4.900 HOME

Porovnání jednotlivých ponorných tlakových čerpadel:

PRŮTOK MAX. (l/h):

BP 1 BARREL

3 800

BP 2.000-18 BARREL

2 000

BP 2 CISTERN

5 700

BP 4 DEEP WELL

4 600

BP 6 DEEP WELL

5 000

ČERPACÍ VÝŠKA/TLAK MAX. (m/bar):

BP 1 BARREL

11/1,1

BP 2.000-18 BARREL

20/2

BP 2 CISTERN

32/3,2

BP 4 DEEP WELL

43/4,3

BP 6 DEEP WELL

55/5,5

PONORNÁ HLOUBKA MAX (m):

BP 1 BARREL

7

BP 2.000-18 BARREL

1,8

BP 2 CISTERN

7

BP 4 DEEP WELL

12

BP 6 DEEP WELL

27

SPÍNAČ:

BP 1 BARREL

plovákový

BP 2.000-18 BARREL

integrovaný

BP 2 CISTERN

plovákový

BP 4 DEEP WELL

separátní na konci kabelu

BP 6 DEEP WELL

separátní na konci kabelu

DÉLKA KABELU (m)/AKU POHON:

BP 1 BARREL

10 m

BP 2.000-18 BARREL

Aku: Bateriová platforma 18 V

BP 2 CISTERN

10 m

BP 4 DEEP WELL

15 m

BP 6 DEEP WELL

30 m

VYUŽITÍ

BP 1 BARREL

BP 2.000-18 BARREL

BP 2 CISTERN

BP 4 DEEP WELL

BP 6 DEEP WELL

Zavlažování:

BP 1 BARREL

BP 2.000-18 BARREL

BP 2 CISTERN

BP 4 DEEP WELL

BP 6 DEEP WELL

Zásobování domu:

BP 1 BARREL

×

BP 2.000-18 BARREL

×

BP 2 CISTERN

×

BP 4 DEEP WELL

BP 6 DEEP WELL

BP 1 BARREL

> KOUPIT BP 1 BARREL

BP 2.000-18 BARREL

> KOUPIT BP 2.000-18 BARREL

BP 2 CISTERN

> KOUPIT BP 2 CISTERN

BP 4 DEEP WELL

> KOUPIT BP 4 DEEP WELL

BP 6 DEEP WELL

> KOUPIT BP 6 DEEP WELL

Kärcher TIP


Potřebujete dokoupit nějaké příslušenství? Podívejte se na naši nabídku hadic a dalších doplňků k čerpadlům zde.



Jak používat čerpadla?

Poradíme vám, jak s čerpadly správně zacházet a jak o ně pečovat.

VÍCE O SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

Kompletní nabídka čerpadel

Podívejte se na kompletní nabídku našich čerpadel do domácnosti i na zahradu.

Zobrazit kompletní nabídku čerpadel
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.