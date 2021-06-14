JAK VYBRAT ČERPADLO
Čerpadla Kärcher využijete pro celou domácnost i zahradu. Zde vám pomůžeme vybrat to pravé pro vaše potřeby na míru.
Dopraví užitkovou vodu do domácnosti, vyřeší zalévání nebo odvodní zatopené sklepy či bazény.
Výhody čerpadel Kärcher:
- Kvalitní motor pro dlouhou výdrž.
- Keramické kluzné prstencové těsnění u ponorných čerpadel (známe z profesionální oblasti).
- Všestranné využití na zahradě i v domě.
- 5 let záruka na většinu čerpadel (2+3 roky zdarma po registraci produktu na našem webu).
Jaké jsou rozdíly v označení čerpadel?
SP DIRT
Ponorné čerpadlo do znečištěné vody do velikosti zrn 20 mm (SP 1, 3 a 5) nebo 30 mm (SP 7).
SP FLAT
Ponorné čerpadlo pro čerpání zbytkové do 1 mm - vodu stačí vytřít mopem.
SP DUAL
Ponorné čerpadlo, které spojuje benefity DIRT a FLAT.
SP INOX
Ponorné čerpadlo z odolné, nerezové oceli. Výškově nastavitelný hladinový senzor.
BP GARDEN
Tlakové čerpadlo pro zavlažování zahrady.
BP HOME
Tlakové čerpadlo pro zásobování například pračky nebo toalety.
BP HOME & GARDEN
Tlakové čerpadlo vhodné pro zásobování zahrady i domu.
BP BARREL
Tlakové čerpadlo do sudu, vhodné pro zalévání zahrady.
BP CISTER
Tlakové čerpadlo vhodné pro zavlažování zahrady s úzkým tělem.
BP DEEP WELL
Tlakové čerpadlo vhodné do studní či vrtů pro zásobování zahradního zavlažování i domu (toalety nebo pračka).
Které čerpadlo vyřeší váš úkol?
Čerpadla Kärcher dělíme na dvě základní kategorie:
- Ponorná čerpadla, která se hodí pro čerpání vody z bazénů, jezírek nebo zatopených sklepů. Vyšší řady jsou vhodné i do stavebních jak nebo drenážních šachet.
- Tlaková čerpadla jsou ideálním řešení pro využití alternativních zdrojů vody a ušetřit tak například při zavlažování zahrady nebo zásobování vodou pračku, toaletu apod.
Na vás bude jen vybrat toho správného pomocníka na základě parametrů. Níže si můžete produkty porovnat.
► Ponorná čerpadla pro odčerpání nebo přečerpání vody
Ponorná čerpadla pomohou s vyčerpáním vody z bazénu, ale i při nehodách ve sklepě. Při výběru je třeba se vždy zaměřit na maximální čerpací výšku a průtok. Údaj pro maximální průtok vody (l/h) platí vždy pro maximální hodnotu při nulové výšce. Stejně tak maximální čerpací výška znamená nejnižší průtok vody. Pro ideální výběr je třeba předem vědět, z jaké hloubky bude čerpadlo odčerpávat a počítat s tím, že k maximální čerpací výšce je třeba připočíst "rezervu" pro dosažení optimálního průtoku.
Všechna ponorná čerpadla mají tyto výhody:
- Keramická technologie pro dlouhou životnost motoru
- Ergonomické držadlo s průvlekem na lano
- Rychlé připojení komponentů pouhým nacvaknutím
- Možnost non-stop čerpání
Možnost non-stop čerpání
Duté madlo pro navléknutí lana
Ergonomické madlo
Rychlé připojení hadic nacvaknutím
Příklady výpočtu výkonu ponorných čerpadel:
Výpočet výkonu čerpadel SP DIRT
Výpočet výkonu na základě čerpací výšky (m) a průtoku vody (l/h). Příklady jsou uvedeny pro všechny modely s označením SP DIRT, tedy pro čerpadla vhodná i pro znečištěnou vodu.
Výpočet výkonu SP FLAT
Výpočet výkonu na základě čerpací výšky (m) a průtoku vody (l/h). Příklady jsou uvedeny pro všechny modely s označením SP FLAT, tedy pro čerpadla, která dokáží odčerpat vodu až do 1 mm.
Porovnání jednotlivých ponorných čerpadel:
PRŮTOK MAX. (l/h):
SP 9.500 DIRT
9 500
SP 9.000 FLAT
9 000
SP 11.000 DIRT
11 000
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
17 000
SP 16.000 DUAL
16 000
SP 16.000 DIRT
16 000
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
22 000
ČERPACÍ VÝŠKA/TLAK MAX. (m/bar):
SP 9.500 DIRT
6/0,6
SP 9.000 FLAT
6/0,6
SP 11.000 DIRT
7/0,7
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
9/0,9
SP 16.000 DUAL
9/0,9
SP 16.000 DIRT
8/0,8
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
8/0,8
VELIKOST NEČISTOT/ZRN (mm):
SP 9.500 DIRT
20
SP 9.000 FLAT
5
SP 11.000 DIRT
20
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
5
SP 16.000 DUAL
20
SP 16.000 DIRT
20
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
30
VÝŠKA ZBYTKOVÉ VODY (mm):
SP 9.500 DIRT
25
SP 9.000 FLAT
1
SP 11.000 DIRT
25
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1
SP 16.000 DUAL
1
SP 16.000 DIRT
20
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
35
DRUH PLOVÁKU:
SP 9.500 DIRT
klasický
SP 9.000 FLAT
klasický
SP 11.000 DIRT
klasický
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
vertikálně nastavitelný
SP 16.000 DUAL
vertikálně nastavitelný
SP 16.000 DIRT
vertikálně nastavitelný
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
plynulá definice spínací výšky
VYUŽITÍ
SP 9.500 DIRT
SP 9.000 FLAT
SP 11.000 DIRT
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
SP 16.000 DUAL
SP 16.000 DIRT
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
Odčerpání vody z bazénu:
SP 9.500 DIRT
✓
SP 9.000 FLAT
✓
SP 11.000 DIRT
✓
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
✓
SP 16.000 DUAL
✓
SP 16.000 DIRT
✓
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
✓
Odčerpání vody z jezírka:
SP 9.500 DIRT
✓
SP 9.000 FLAT
×
SP 11.000 DIRT
✓
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
✓
SP 16.000 DUAL
✓
SP 16.000 DIRT
✓
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
✓
Odčerpání při úniku vody ve sklepě:
SP 9.500 DIRT
×
SP 9.000 FLAT
✓
SP 11.000 DIRT
×
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
×
SP 16.000 DUAL
✓
SP 16.000 DIRT
×
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
×
Odčerpání vody po záplavách:
SP 9.500 DIRT
×
SP 9.000 FLAT
×
SP 11.000 DIRT
×
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
×
SP 16.000 DUAL
✓
SP 16.000 DIRT
✓
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
✓
Odčerpání vody z drenážní šachty:
SP 9.500 DIRT
×
SP 9.000 FLAT
×
SP 11.000 DIRT
×
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
✓
SP 16.000 DUAL
×
SP 16.000 DIRT
×
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
✓
Odčerpání vody ze stavební jámy:
SP 9.500 DIRT
×
SP 9.000 FLAT
×
SP 11.000 DIRT
×
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
×
SP 16.000 DUAL
×
SP 16.000 DIRT
×
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
✓
SP 9.500 DIRT
SP 9.000 FLAT
SP 11.000 DIRT
SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
SP 16.000 DUAL
SP 16.000 DIRT
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
► Tlaková čerpadla pro zavlažování nebo zásobování domácnosti
Tlaková čerpadla dokáží vyřešit zavlažování vodou z alternativních zdrojů. Stejně jak dokážou zásobovat užitkovou vodu domácnosti, například pro pračku nebo toaletu. Každé čerpadlo má jiné výhody. Při výběru se zaměřte na jeho maximální nasávací a čerpací výšku. Rozhodovat se můžete i podle druhu ovládání (automat/manuál).
Níže se můžete povídat, jak si správně vypočítat technické údaje a zároveň si porovnat všechna nabízená čerpadla.
Vysvětlení technických parametrů pro výběr tlakového čerpadla:
Ukázkový příklad
Čerpadlo je postavené na zemi a čerpá vodu z nádrže pod zemí, která je následně využívána pro zahradní zavlažování. Toto jsou základní technické údaje, které potřebujete znát před nákupem:
- Maximální nasávací výška čerpadla je 8 m = tj. maximální hloubka, ze které čerpadlo bude vodu nasávat.
- Maximální čerpací výška čerpadla je 35 m = tj. maximální výška, do které je čerpadlo schopno natlakovat vodu například do zavlažovače.
Níže si můžete porovnat všechny technické údaje, včetně dalších výhod a využití u jednotlivých tlakových čerpadel.
Porovnání jednotlivých nadzemních tlakových čerpadel:
PRŮTOK MAX. (l/h):
BP 4.500 GARDEN
4 500
BP 3 HOME & GARDEN
3 300
BP 5 HOME & GARDEN
6 000
BP 7 HOME & GARDEN
6 000
BP 3.200 HOME
3 200
BP 4.900 HOME
4 900
ČERPACÍ VÝŠKA/TLAK MAX. (m/bar):
BP 4.500 GARDEN
36/3,6
BP 3 HOME & GARDEN
40/4
BP 5 HOME & GARDEN
48/4,8
BP 7 HOME & GARDEN
60/6
BP 3.200 HOME
36/3,6
BP 4.900 HOME
50/5
NASÁVACÍ VÝŠKA (m):
BP 4.500 GARDEN
8
BP 3 HOME & GARDEN
8
BP 5 HOME & GARDEN
8
BP 7 HOME & GARDEN
8
BP 3.200 HOME
8
BP 4.900 HOME
8
AUTOMAT:
BP 4.500 GARDEN
×
BP 3 HOME & GARDEN
✓
BP 5 HOME & GARDEN
✓
BP 7 HOME & GARDEN
✓
BP 3.200 HOME
✓
BP 4.900 HOME
✓
OCHRANA PŘED CHODEM NA SUCHO:
BP 4.500 GARDEN
×
BP 3 HOME & GARDEN
✓
BP 5 HOME & GARDEN
✓
BP 7 HOME & GARDEN
✓
BP 3.200 HOME
×
BP 4.900 HOME
✓
VYUŽITÍ
BP 4.500 GARDEN
BP 3 HOME & GARDEN
BP 5 HOME & GARDEN
BP 7 HOME & GARDEN
BP 3.200 HOME
BP 4.900 HOME
Zavlažování:
BP 4.500 GARDEN
✓
BP 3 HOME & GARDEN
✓
BP 5 HOME & GARDEN
✓
BP 7 HOME & GARDEN
✓
BP 3.200 HOME
✓
BP 4.900 HOME
✓
Zásobování domu:
BP 4.500 GARDEN
×
BP 3 HOME & GARDEN
✓
BP 5 HOME & GARDEN
✓
BP 7 HOME & GARDEN
✓
BP 3.200 HOME
✓
BP 4.900 HOME
✓
Porovnání jednotlivých ponorných tlakových čerpadel:
PRŮTOK MAX. (l/h):
BP 1 BARREL
3 800
BP 2.000-18 BARREL
2 000
BP 2 CISTERN
5 700
BP 4 DEEP WELL
4 600
BP 6 DEEP WELL
5 000
ČERPACÍ VÝŠKA/TLAK MAX. (m/bar):
BP 1 BARREL
11/1,1
BP 2.000-18 BARREL
20/2
BP 2 CISTERN
32/3,2
BP 4 DEEP WELL
43/4,3
BP 6 DEEP WELL
55/5,5
PONORNÁ HLOUBKA MAX (m):
BP 1 BARREL
7
BP 2.000-18 BARREL
1,8
BP 2 CISTERN
7
BP 4 DEEP WELL
12
BP 6 DEEP WELL
27
SPÍNAČ:
BP 1 BARREL
plovákový
BP 2.000-18 BARREL
integrovaný
BP 2 CISTERN
plovákový
BP 4 DEEP WELL
separátní na konci kabelu
BP 6 DEEP WELL
separátní na konci kabelu
DÉLKA KABELU (m)/AKU POHON:
BP 1 BARREL
10 m
BP 2.000-18 BARREL
Aku: Bateriová platforma 18 V
BP 2 CISTERN
10 m
BP 4 DEEP WELL
15 m
BP 6 DEEP WELL
30 m
VYUŽITÍ
BP 1 BARREL
BP 2.000-18 BARREL
BP 2 CISTERN
BP 4 DEEP WELL
BP 6 DEEP WELL
Zavlažování:
BP 1 BARREL
✓
BP 2.000-18 BARREL
✓
BP 2 CISTERN
✓
BP 4 DEEP WELL
✓
BP 6 DEEP WELL
✓
Zásobování domu:
BP 1 BARREL
×
BP 2.000-18 BARREL
×
BP 2 CISTERN
×
BP 4 DEEP WELL
✓
BP 6 DEEP WELL
✓
Potřebujete dokoupit nějaké příslušenství? Podívejte se na naši nabídku hadic a dalších doplňků k čerpadlům zde.
