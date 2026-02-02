Domácí vodárna BP 4.900 Home
Výkonné čerpadlo BP 4.900 Home s integrovanou nádrží pro vyrovnávání tlaku automaticky čerpá vodu z alternativních zdrojů.
Čerpadlo BP 4900 Home umožňuje spolehlivé, plně automatizované čerpání vody pro domácí použití. Poskytuje tlak všude, kde jej chcete použít, jako je zásobování pračky nebo koupelny. Výkonné čerpadlo BP 4.900 Home v osvědčené kvalitě Kärcher zpřístupňuje vodu z alternativních zdrojů, jako jsou studny nebo nádrže. Mimořádně praktické: Tlakové čerpadlo se podle potřeby automaticky zapíná a vypíná. Komplexní vybavení čerpadla zahrnuje zpětný ventil, integrovaný tlakový indikátor, 24 litrovou tlakovou vyrovnávací nádrž a tepelnou ochranu. Integrovaná tepelná ochrana zajišťuje zvýšenou bezpečnost v nouzových situacích: Čerpadlo se automaticky vypne, jakmile dojde na sucho. Čerpadlo má také extrémně dlouhou životnost díky komponentům vyrobeným z nerezové oceli. A s podpěrnými nohami, které lze připevnit k zemi pomocí šroubů, zaručuje vždy stabilní polohu.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíKärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.
Integrovaná termopojistkaOchrana čerpadla před přehřátím.
Příruba a hřídel z ušlechtilé oceliRobustní materiály pro dlouhou životnost.
Integrovaný ukazatel tlaku
- Optimální kontrola a údržba.
Optimalizované připojení
- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Opěrná patka s možností šroubování
- Ideální pro trvalou instalaci.
Samostnatné plnící otvory
- Snadné plnění před použitím.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1150
|Průtok max. (l/h)
|< 4900
|Dodání do (m)
|max. 50
|Tlak (bar)
|max. 5
|Pracovní tlak (bar)
|1,5 - 3,5
|Nasávací výška max. (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|18
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|506 x 269 x 540
Obsah balení
- Obsahuje dva připojovací adaptéry pro čerpadla G1
Vybavení
- Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku: 24 l
- Integrovaný ukazatel tlaku
- Spínač odolný proti stříkající vodě
- Tepelná pojistka
- Příruba a hřídel z nerezové oceli
- Včetně zpětného ventilu
- Samostnatné plnící otvory
- Vypouštěcí ventil vody
Oblasti použití
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
Příslušenství
Náhradní díly BP 4.900 Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.