Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern

Čerpadlo pro studny BP 2 Cistern s krytem z ušlechtilé oceli se perfektně hodí k zavlažování zahrady z nádrží na dešťovou vodu. Za hodinu přečerpá téměř 5700 l vodu.

Ponorné čerpadlo BP 2 Cistern umožní ekologické zalévání zahrady vodou ze studní či nádrží na dešťovou vodu. Za hodinu přečerpá skoro 5700 l – snadno tak zalijete skleník i květinové záhony. Robustní konstrukce a díly z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost zařízení. Před vniknutím nečistot pak přístroj chrání vestavěný předfiltr. Chod čerpadla řídí plovákový spínač s nastavitelnou spínací úrovní, který zařízení zapíná v závislosti na množství vody v nádrži. Zároveň také chrání čerpadlo před chodem na sucho. Při přenášení přístroje vám přijde vhod praktické držadlo. K čerpadlu také snadno přivážete lano a pohodlně jej spustíte do studny. Součástí balení je rovněž sada na připojení hadic o průměrech 3/4" a 1" a zpětný ventil.

Charakteristické znaky a výhody
Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern: Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceli
Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceli
Delší životnost a odolnost proti nárazům, jakož bezpečná přeprava a snadná manipulace.
Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern: Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
Rychlé připojení hadic o průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu
Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern: Vestavěný předfiltr
Vestavěný předfiltr
Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Plovákový spínač s fixací kabelu
  • Pojistka proti chodu nasucho s jednoduchým nastavením úrovně, při které se čerpadlo spíná.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 800
Průtok max. (l/h) < 5700
Dodání do (m) 32
Tlak (bar) max. 3,2
Ponorná hloubka (m) max. 7
Přívodní teplota (°C) max. 35
Připojovací závit G1
Připojovací kabel (m) 10
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 9,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 130 x 130 x 475

Obsah balení

  • Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou

Vybavení

  • Integrovaný zpětný ventil
  • Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
  • Plovákový spínač
  • Robustní držadlo z ušlechtilé oceli
  • Vestavěný předfiltr
  • Jednoduchá definice spínací výšky
Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern
Oblasti použití
  • Zalévání zahrady z nádrží
Příslušenství
Náhradní díly BP 2 Cistern

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.