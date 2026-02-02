Domácí vodárna BP 3.200 Home
Výkonné čerpadlo BP 3.200 Home s integrovanou nádobou pro kompenzaci tlaku automaticky čerpá užitkovou vodu v celém domě.
Nízkonákladová užitková voda pro pračky, toaletní voda atd.: Působivé čerpadlo BP 3.200 Home splňuje vysoké standardy kvality Kärcher a zásobuje domácnosti spolehlivým zdrojem užitkové vody. Umožňuje uživatelům snadno připojit a používat alternativní zdroje vody, jako jsou studny nebo cisterny – automaticky, se správným tlakem a kapacitou. BP 3.200 Home se automaticky zapíná a vypíná v závislosti na požadovaném množství vody. Čerpadlo je vybaveno širokou škálou funkcí, jako je zpětný ventil, integrovaný indikátor tlaku, nádoba na kompenzaci tlaku (19 litrů) a tepelná ochrana. Ergonomická rukojeť usnadňuje manipulaci a přepravu. Základnu čerpadla lze připevnit k podlaze pomocí šroubů, čímž je zajištěno, že čerpadlo bezpečně stojí. BP 3.200 Home se snadno používá s vypínačem přímo na čerpadle. Vysoce kvalitní komponenty, jako je nerezová příruba a hřídel motoru nejen atraktivně vypadají, ale zaručují také extra dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíKärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.
Integrovaná termopojistkaOchrana čerpadla před přehřátím.
Příruba a hřídel z ušlechtilé oceliRobustní materiály pro dlouhou životnost.
Integrovaný ukazatel tlaku
- Optimální kontrola a údržba.
Optimalizované připojení
- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Samostnatné plnící otvory
- Snadné plnění před použitím.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|600
|Průtok max. (l/h)
|< 3200
|Dodání do (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Pracovní tlak (bar)
|1,5 - 2,8
|Nasávací výška max. (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|439 x 269 x 517
Obsah balení
- Obsahuje dva připojovací adaptéry pro čerpadla G1
Vybavení
- Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku: 19 l
- Integrovaný ukazatel tlaku
- Spínač odolný proti stříkající vodě
- Tepelná pojistka
- Příruba a hřídel z nerezové oceli
- Včetně zpětného ventilu
- Samostnatné plnící otvory
- Vypouštěcí ventil vody
Videa
Oblasti použití
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
Příslušenství
Náhradní díly BP 3.200 Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
