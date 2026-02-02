Tlakové čerpadlo BP 4.500 Garden
Silné a odolné: zahradní čerpadlo BP 4.500 Garden je ideálním základním řešením pro ekologické zavlažování zahrady z alternativních zdrojů vody, jako jsou jímky, nádrže atd.
Kompaktní, robustní zahradní čerpadlo BP 4.500 Garden s dlouhou životností je perfektním základním modelem pro zavlažování zahrady vodou z alternativních zdrojů, jako jsou nádrže. Čerpadlo přesvědčí vysokým sacím výkonem a optimálním tlakovým výkonem. BP 4.500 Garden lze pohodlně přepravovat díky ergonomické rukojeti a nízké hmotnosti. Zahradní čerpadlo je také bezúdržbové a lze jej připojit bez potřeby jakéhokoli nářadí. Zařízení lze pohodlně zapínat a vypínat pomocí velkého nožního spínače a chránit tak záda. Použití vysoce kvalitních materiálů zaručuje dlouhou životnost. Kärcher také nabízí prodlouženou záruku na pět let. A co víc: S elektronickým tlakovým spínačem lze BP 4.500 Garden upgradovat na čerpadlo s automatickou funkcí Start/Stop. To znamená ještě větší komfort z hlediska zavlažování zahrady. Ale to není vše: Modernizované čerpadlo je perfektní pro zásobování užitkovou vodou v domácnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíKärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.
Pohodlný nožní spínačPohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Optimální nasáváníKvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Samostnatné plnící otvory
- Snadné plnění před použitím.
Vypouštěcí šroub
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Optimalizované připojení
- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 4500
|Dodání do (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,5
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Samostnatné plnící otvory
- Vypouštěcí ventil vody
- Ergonomické držadlo
Videa
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
Příslušenství
Náhradní díly BP 4.500 Garden
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
