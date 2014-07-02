Tlakové čerpadlo BP 5 Home & Garden
Odolné čerpadlo BP 5 Home & Garden přivede užitkovou vodu do domácnosti i na zahradu. Díky tichému a úspornému motoru navíc spotřebuje o 30 % méně energie.
Výkonné čerpadlo BP 5 Home & Garden zajistí přísun užitkové vody do koupelny i zavlažovacích systémů. Tekutinu nasaje z hloubky až 8 m, proto se hodí pro čerpání vody ze studní či nádrží na dešťovou vodu. Optimální tlak vody zabezpečuje úsporný 4stupňový motor, který při stejném průtoku spotřebuje o 30 % energie méně než běžná čerpadla. Přístroj nabízí rovněž funkci automatického chodu, při které se čerpadlo spouští podle aktuální potřeby. Proti chodu na sucho ho přitom chrání bezpečnostní pojistka. Plynulý provoz zabezpečuje také zpětný ventil a vestavěný předfiltr, chránící motor. Zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zaručují jeho dlouhou životnost. K přístroji proto získáte zdarma také 5letou prodlouženou záruku – stačí si ho zaregistrovat na našem webu. Manipulaci se zařízením pak usnadní ergonomická rukojeť a pohodlný nožní spínač, díky kterému se při zapínání čerpadla nemusíte ohýbat.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě
- Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.
Robustní a s dlouhou životností
- Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.
Vícestupňový pohon čerpadla
- Velmi energeticky úsporný a slyšitelně tišší.
Spínací a vypínací automatika
- Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.
Optimální nasávání
- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Chybové hlášení
- V případě poruchy se zobrazí chyba ve vysávací či tlakové funkci.
Dva vývody vody
- Vícenásobné použití: např. zavlažování trávníku zavlažovačem a současné manuální zavlažování zahradní stříkačkou.
Flexibilní připojovací T-hrdlo
- Flexibilně smontovatelný pro optimální přizpůsobení spojených hadic.
Pohodlný nožní spínač
- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Průtok max. (l/h)
|< 6000
|Dodání do (m)
|48
|Tlak (bar)
|max. 4,8
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,85
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|15,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Automatika funkce start/stop
- vč. předfiltru a zpětného ventilu
- Ochrana před chodem na sucho
- Velké plnicí hrdlo
- Ergonomické držadlo
- Uložení kabelu
- Chybové hlášení
- Dva vývody vody
- Otočné, hluk tlumící nožky
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
