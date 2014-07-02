Tlakové čerpadlo BP 3 Home & Garden

Všestranné čerpadlo BP 3 Home & Garden si poradí se zavlažováním zahrady i zásobováním domácnosti užitkovou vodou. Navíc zvládá také automatický chod.

Praktické čerpadlo BP 3 Home & Garden zajistí přísun vody na zahradu i do domácnosti. Hodí se k čerpání vody ze studní, sudů i cisteren. K zavlažování zahrady nebo splachování WC tak můžete snadno využít třeba dešťovou vodu. Díky 2 vývodům vody navíc přístroj napojíte na vícero zařízení současně. Bezúdržbové čerpadlo je vyrobené z prvotřídních materiálů, které garantují dlouhou životnost. Proto k němu zdarma získáte prodlouženou záruku 5 let – stačí si přístroj zaregistrovat na našem webu. Ergonomická rukojeť a praktický nožní spínač zajistí pohodlnou manipulaci s přístrojem. Zařízení nabízí také automatický režim, při němž se čerpání spouští podle potřeby. Díky ochraně proti běhu na sucho se zařízení navíc samo vypne, když v nádrži dojde voda. Spolehlivý provoz zabezpečuje také předfiltr a zpětný ventil. Na případné potíže vás navíc přístroj upozorní pomocí přehledných kontrolek. Komfort při provozu zajistí také gumové nožičky, které tlumí zvuk přístroje.

Charakteristické znaky a výhody
Tlakové čerpadlo BP 3 Home & Garden: Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě
Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě
Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.
Tlakové čerpadlo BP 3 Home & Garden: Robustní a s dlouhou životností
Robustní a s dlouhou životností
Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.
Tlakové čerpadlo BP 3 Home & Garden: Spínací a vypínací automatika
Spínací a vypínací automatika
Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.
Optimální nasávání
  • Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Chybové hlášení
  • V případě poruchy se zobrazí chyba ve vysávací či tlakové funkci.
Dva vývody vody
  • Vícenásobné použití: např. zavlažování trávníku zavlažovačem a současné manuální zavlažování zahradní stříkačkou.
Flexibilní připojovací T-hrdlo
  • Flexibilně smontovatelný: pro optimální přizpůsobení spojených hadic.
Pohodlný nožní spínač
  • Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Ergonomicky tvarované držadlo
  • Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 800
Průtok max. (l/h) < 3300
Dodání do (m) 40
Tlak (bar) max. 4
Nasávací výška (m) 8
Přívodní teplota (°C) max. 35
Připojovací závit G1
Připojovací kabel (m) 1,85
Napětí (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 540 x 373

Obsah balení

  • Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1

Vybavení

  • Optimalizované připojovací hrdlo
  • Pohodlný nožní spínač
  • Automatika funkce start/stop
  • vč. předfiltru a zpětného ventilu
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velké plnicí hrdlo
  • Ergonomické držadlo
  • Uložení kabelu
  • Chybové hlášení
  • Dva vývody vody
  • Otočné, hluk tlumící nožky
Videa

Oblasti použití
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
Příslušenství
Náhradní díly BP 3 Home & Garden

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

