Ponorné kalové čerpadlo s plošným sáním SP 16.000 Dual
Čerpá až 16 000 l/h čisté i špinavé vody: Robustní ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual s funkcí 2v1 na špinavou vodu, 1 mm plochým sběračem a výškově nastavitelným plovákovým spínačem.
Robustní ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual lze díky funkci 2v1 použít na čistou i špinavou vodu a spolehlivě odčerpá špinavou vodu obsahující částice nečistot až do průměru 20 mm. Navíc lze variabilní filtrační koš velmi rychle přepnout z nastavení na špinavou vodu na plochý sběr pro výsledky zbytkové vody až do 1 mm. S maximální kapacitou 16 000 l/h je SP 16.000 Dual perfektní pro čerpání vody ze zatopených sklepů, zahradních jezírek a bazénů. Těsnění s kluzným kroužkem – osvědčené řešení z naší řady Professional – zajišťuje mimořádně dlouhou životnost čerpadla. Lze jej automaticky zapnout a vypnout pomocí plovákového spínače. Plovák je také připevněn na kolejnici a lze jej vertikálně nastavit pro čerpání při nízké hladině. Hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" lze rychle a jednoduše připojit pomocí spojovacích závitů Quick Connect.
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Funkce 2 v 1Pro špinavou vodu a ploché sání do 1 mm. Jednoduchým přestavěním filtračního koše dojde ke zvolení požadovaného módu.
Výškově nastavitelný plovákový spínačZvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.
Quick Connect
- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 16000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|9
|Tlak (bar)
|max. 0,9
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|1
|Výška zbytkové vody (mm)
|1
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|237 x 241 x 279
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Funkce 2 v 1
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- Keramické těsnění
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
Videa
Oblasti použití
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
- Pro použití při povodních
- Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
- Pro odčerpání vody z bazénů
Příslušenství
