Ponorné kalové čerpadlo s plošným sáním SP 16.000 Dual

Čerpá až 16 000 l/h čisté i špinavé vody: Robustní ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual s funkcí 2v1 na špinavou vodu, 1 mm plochým sběračem a výškově nastavitelným plovákovým spínačem.

Robustní ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual lze díky funkci 2v1 použít na čistou i špinavou vodu a spolehlivě odčerpá špinavou vodu obsahující částice nečistot až do průměru 20 mm. Navíc lze variabilní filtrační koš velmi rychle přepnout z nastavení na špinavou vodu na plochý sběr pro výsledky zbytkové vody až do 1 mm. S maximální kapacitou 16 000 l/h je SP 16.000 Dual perfektní pro čerpání vody ze zatopených sklepů, zahradních jezírek a bazénů. Těsnění s kluzným kroužkem – osvědčené řešení z naší řady Professional – zajišťuje mimořádně dlouhou životnost čerpadla. Lze jej automaticky zapnout a vypnout pomocí plovákového spínače. Plovák je také připevněn na kolejnici a lze jej vertikálně nastavit pro čerpání při nízké hladině. Hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" lze rychle a jednoduše připojit pomocí spojovacích závitů Quick Connect.

Charakteristické znaky a výhody
Ponorné kalové čerpadlo s plošným sáním SP 16.000 Dual: Keramické těsnění
Keramické těsnění
Pro obzvláště dlouhou životnost.
Ponorné kalové čerpadlo s plošným sáním SP 16.000 Dual: Funkce 2 v 1
Funkce 2 v 1
Pro špinavou vodu a ploché sání do 1 mm. Jednoduchým přestavěním filtračního koše dojde ke zvolení požadovaného módu.
Ponorné kalové čerpadlo s plošným sáním SP 16.000 Dual: Výškově nastavitelný plovákový spínač
Výškově nastavitelný plovákový spínač
Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.
Quick Connect
  • Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
  • Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
Možnost zafixování plovákového spínače
  • Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
  • Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 550
Průtok max. (l/h) < 16000
Přívodní teplota (°C) max. 35
Dodání do (m) 9
Tlak (bar) max. 0,9
Velikost zrn (mm) max. 20
Ponorná hloubka (m) max. 7
Min. zbytková voda, manuální (mm) 1
Výška zbytkové vody (mm) 1
Připojovací závit G1 1/2
Připojovací závit na straně Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel (m) 10
Napětí (V) 230 / 240
Frekvence (Hz) 50
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 237 x 241 x 279

Obsah balení

  • Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Vybavení

  • Komfortní držadlo
  • Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
  • Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
  • Funkce 2 v 1
  • Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
  • Keramické těsnění
  • V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
  • V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
Oblasti použití
  • K odčerpání vody ze zahradních jezírek
  • Pro použití při povodních
  • Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
  • Pro odčerpání vody z bazénů
Náhradní díly SP 16.000 Dual

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

