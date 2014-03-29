PONORNÁ ČERPADLA
Ponorná čerpadla od Kärcher jsou nesmírně odolná a vynikají dlouhou životností, a to i při náročném využití v domácím prostředí. Tuto vysokou odolnost zajišťuje prověřené keramické kluzné kroužkové těsnění, které se využívá i v profesionálních aplikacích a vyniká mimořádnou odolností vůči opotřebení.
Naše ponorná čerpadla označením Dirt zvládají snadno přepravovat i znečištěnou a kalnou vodu z bodu A do bodu B za vysokého tlaku a při převýšením. Čerpadla s plochým sáním Flat jsou schopna odsát čistou nebo mírně znečištěnou vodu až téměř do výšky 1 mm, po skončení práce stačí povrch jen vytřít do sucha.
A pokud potřebujete tyto oblasti využití skloubit, využijte naše čerpadla s označením Dual.
Ponorná čerpadla Kärcher pro náročné úkoly
Ponorné čerpadlo na špinavou vodu (DIRT)
Naše ponorná čerpadla pro špinavou vodu jsou extrémně odolná a zcela spolehlivá, navíc se vyznačují dlouhou životností. Svou práci plní s dokonalostí bez ohledu na místo nasazení. Jsou optimální volbou v situacích, kdy je potřeba rychlého zásahu, například při povodních. Rovněž se však skvěle hodí pro odčerpávání vody z ozdobných zahradních jezírek, například před prováděním údržby. Díky své konstrukci jsou schopna zachytit i nečistoty o průměru až 30 mm.
Ponorné čerpadlo s plochým sáním (FLAT)
Naše ponorná čerpadla s plochým sáním jsou schopna přepravovat čistou nebo mírně znečištěnou vodu obsahující částice o velikosti do 5 mm. Koncept plochého sání zahrnuje možnost využití skládacího stojanu, díky kterému je možné vodu odčerpat až na úroveň 1 mm, což přináší výsledky srovnatelné s efektem setření mopem. Tato vlastnost se ukazuje jako ideální při potřebě vypuštění zahradního bazénu nebo při odstranění vody z sklepního prostoru.
Oblasti použití
V závislosti na oblasti použití a stupni znečištění čerpané vody si můžete pořídit buď ponorné čerpadlo na čistou vodu, nebo čerpadlo na znečištěnou vodu. Následující tabulka ukazuje, které produkty jsou pro jednotlivé aplikace nejvhodnější.
Výhody ponorných čerpadel Kärcher
Výkonná, robustní a mimořádně dlouhá životnost – to jsou vlastnosti, které nabízí naše ponorná čerpadla Kärcher. Ve značných dodávkových výškách zvládnou jakýkoli úkol v domácnosti nebo v jejím okolí, ať je jakkoli náročný, a v závislosti na výkonnostní třídě přepraví až 22 000 litrů vody za hodinu. Keramické těsnění s vnitřním kroužkem, chráněnou komorou výrazně prodlužuje životnost ponorných čerpadel.
Vlastnosti a výhody ponorných čerpadel Kärcher
Extrémně dlouhotrvající životnost
Keramický kluzný kroužek chráněný olejovou komorou, zvyšuje životnost ponorných čerpadel.
Flexibilní nastavení úrovně spínání
Nastavení spínací úrovně je obzvláště snadné díky výškově nastavitelnému plovákovému spínači.
Dokonalá ochrana
Předfiltr dostupný v integrované formě nebo jako volitelné příslušenství spolehlivě chrání čerpadlo před ucpáním.
Automatické spuštění čerpadla
Hladinový senzor reaguje okamžitě – i při nízké hladině vody.
Výsledky čerpání jako mopem do sucha
Po sklopení stojanu mohou ponorná čerpadla s plochým sáním odstranit vodu do hloubky 1 mm pro výsledky jako právě vytřeno mopem.
Individuální spínací úroveň
Úroveň spínání lze plynule nastavit – pouhým pohybem snímače hladiny.
Manuální nebo automatické
Snadné přepínání z manuálního zapnutí a vypnutí do automatického režimu.
Rychlé a pohodlné připojení hadice díky "Quick Connect"
Snadné připojení pouhým nakliknutím.
Výpočet výkonu čerpadla
Výkonová křivka čerpadla
Mezi relevantní kritéria patří průtok a dopravní tlak požadovaný pro danou aplikaci (= dopravní výška). Z výkonové křivky čerpadla lze pomocí vypočtených hodnot vybrat vhodné čerpadlo.
(Vyobrazená čerpadla se mohou lišit v závislosti na sortimentu dostupném v každé zemi.)
Vzorový výpočet pro výběr správného ponorného čerpadla:
- Výběr správného čerpadla do značné míry závisí na objemu vody, který se vypočítá následovně: obdélníková plocha: délka × šířka × průměrná hloubka (m) × 1000 = obsah nádrže (l). Kruhová plocha: průměr × průměr × průměrná hloubka (m) × 0,78 × 1000 = obsah nádrže (l).
(Příklad bazénu: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18 000 l)
- V závislosti na oblasti použití a použití se můžete rozhodnout pro čerpadlo na znečištěnou vodu nebo čerpadlo s plochým sáním. Výše uvedený přehled aplikací vám může pomoci vybrat správný typ čerpadla.
(Příklad: čerpadlo s plochým sáním)
- Podívejte se na příslušný diagram a zaměřte se na výkonové křivky čerpadla a také výkonové křivky pro 10 m dlouhou 1" hadici PrimoFlex® nebo 10 m dlouhou 1 1/4" textilní hadici, v závislosti na typu požadované hadice. (Příklad: 1" hadice PrimoFlex®)
Výsledek vzorového výpočtu:
Nyní můžete odečíst odpovídající přibližný průtok na průsečíkech křivky výkonu hadice a křivky výkonu čerpadla. Vydělte dříve vypočítaný objem vody průtokem (lze odečíst z vodorovné osy). Tímto způsobem můžete získat očekávanou dobu trvání čerpání v hodinách.
Pokud musíte při čerpání překonat výškový rozdíl*, posuňte výkonnostní křivku příslušné hadice nahoru o příslušný počet metrů. (Příklad: max. výškový rozdíl = 1 m; křivka výkonu musí být na vertikální ose posunuta o 1 m nahoru.)
Křižovatka pro SP 9.000 Flat je na cca. 3100 l/h, pro plochý snímač hladiny SP 17.000 při 5000 l/h. To dává dobu čerpání cca. 5 ¾ hodiny s SP 9.000. Zatímco plochý snímač hladiny SP 17.000 by potřeboval pouze 3 ½ hodiny a byl by proto pro tuto aplikaci lepším řešením.
* Rozdíl ve výšce mezi vodní hladinou a koncem hadice.
Příslušenství k ponorným čerpadlům
Jako spolehlivý dodavatel systémů nabízíme našim zákazníkům komplexní sortiment vysoce kvalitních originálních dílů příslušenství. Naše osvědčené čerpací systémy mají v domácnosti mnoho různých oblastí použití. S originálním příslušenstvím Kärcher jste vždy dobře vybaveni.
Praktická textilní hadice
Bez nutnosti použití nářadí lze připojit flexibilní textilní hadici s hadicovou sponou z nerezové oceli a křídlovým šroubem a následně ji skladovat bez vysokého nároku na úložný prostor.
Spolehlivé a kompatibilní
Spirálové a zahradní hadice jsou perfektní pro připojení ke všem čerpadlům Kärcher.
Snadné připojení
Pomocí adaptérů a přípojek Kärcher spojíte hadice a čerpadla snadno a bezpečně.
Perfektně vybavené
Odnímatelný předfiltr zvyšuje funkční spolehlivost vašeho ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před zablokováním.
