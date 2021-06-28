Příslušenství čerpadlům

Níže najdete veškeré příslušenství, které je kompatibilní s tlakovými či ponornými čerpadly Kärcher. Jelikož je každé čerpadlo připraveno pro jiné výzvy, správné příslušenství si prosím ověřte u jednotlivých produktů, nebo využijte náš konfigurátor pro příslušenství.

Výběr podle typu čerpadla

Příslušenství pro ponorná čerpadla

Hadice a další doplňky pro ponorná čerpadla

 

Hadice, filtry a další praktické příslušenství pro ponorná čerpadla na odčerpávání vody si vyberete právě zde.

Příslušenství pro tlaková čerpadla

Hadice, spojky a další doplňky pro tlaková čerpadla

 

Uzpůsobte si tlakové čerpadlo přesně podle vašich potřeb s dalším příslušenstvím.

