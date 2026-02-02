Ponorné kalové čerpadlo SP 9.500 Dirt
Ponorné čerpadlo SP 9.500 Dirt s průtokem až 9500 l/h včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo pro odčerpávání a přečerpávání špinavé vody.
Díky průtoku 9 500 litrů za hodinu je SP 9.500 Dirt dokonalým základním modelem pro rychlé odčerpávání a přečerpávání vody z vodních nádrží a zahradních jezírek. Spolehlivě odčerpá čistou i špinavou vodu obsahující částice nečistot až do průměru 20 mm. Pro silné nečistoty lze namontovat volitelný předfiltr, který chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním způsobeným například větvemi. Mimořádně dlouhou životnost zaručuje také těsnění s kluzným kroužkem – osvědčené řešení z naší řady Professional, instalované ve všech ponorných čerpadlech. Nechybí ani možnost prodloužení záruky na pět let. Ponorné čerpadlo na špinavou vodu je také vybaveno plovákovým spínačem, který čerpadlo zapíná a vypíná v závislosti na hladině vody, čímž také zabraňuje chodu nasucho. Díky upevňovacímu nástavci pro plovákový spínač lze čerpadlo používat i při nízké hladině vody až do hloubky zbytkové vody 25 mm. Další praktické vlastnosti: Připojovací závit Quick Connect umožňuje rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Plovákový spínačVypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.
Quick ConnectPřipojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství
- Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|280
|Průtok max. (l/h)
|< 9500
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|6
|Tlak (bar)
|max. 0,6
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|25
|Výška zbytkové vody (mm)
|25
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Plovákový spínač
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
Videa
Oblasti použití
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
- Pro použití při povodních
Příslušenství
Náhradní díly SP 9.500 Dirt
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
