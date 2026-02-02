Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Dirt
Rychlé odčerpání a přečerpání znečištěné vody s průtokem až 16.000 l/h: Robustní čerpadlo SP 16.000 Dirt vč. výškově nastavitelného plovákového spínače pro větší flexibilitu.
Čerpadlo na špinavou vodu SP 16.000 Dirt s maximálním výkonem 16 000 l/h spolehlivě čerpá špinavou vodu s částicemi nečistot až 20 mm, například ze zahradních jezírek nebo zatopených sklepů. V případě silného znečištění chrání před ucpáním volitelný předfiltr. Pro delší životnost je instalováno těsnění kluzným kroužkem známé z řady Professional. Ponorné čerpadlo má plovákový spínač pro automatickou aktivaci a deaktivaci. Plovák je také připevněn na kolejnici a lze jej vertikálně nastavit pro čerpání při nízké hladině. V manuálním režimu může dokonce odčerpat až na hladinu zbytkové vody 25 mm. A připojovací závit Quick Connect umožňuje rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Výškově nastavitelný plovákový spínačZvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.
Quick ConnectPřipojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství
- Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 16000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|25
|Výška zbytkové vody (mm)
|25
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
Videa
Oblasti použití
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
- Pro použití při povodních
Příslušenství
Náhradní díly SP 16.000 Dirt
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
