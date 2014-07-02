Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set
Čerpadlo do sudu BP 1 Barrel Set usnadní zalévání zahrady. Praktický spínač na okraji sudu vám zajistí maximální komfort při práci. Dodáváme v sadě s hadicí, přípojkou a zavlažovací pistolí.
Spolehlivé čerpadlo do sudu BP 1 Barrel oceníte při zavlažování každé zahrady. Těžké konve vyměníte za zahradní hadici, kterou jednoduše připojíte k čerpadlu. Snadno tak zužitkujete dešťovou vodu, která vaší zahrádce poskytne více potřebných živin. Navíc šetří pitnou vodu i vaši peněženku. A nakonec i záda, protože se při zalévání odpadá tahání plné konve a ohýbání se. Čerpadlo se díky nastavitelné hadici lehce přizpůsobí hloubce každého sudu. Spínač zařízení umístíte na okraj nádrže – snadno tak zapnete i ponořený přístroj. Alternativně lze spínač nechat plavat na hladině, odkud bude řídit chod čerpadla podle množství vody v sudu. Zároveň tak ochrání přístroj před chodem na sucho. Součástí balení je také odolná 15m hadice PrimoFlex® o průměru 1/2", zavlažovací pistole a univerzální hadicová přípojka s praktickou funkcí Aqua Stop, která zabraňuje při výměně unik vody. Vše potřebné k zalévání květin jednoduše najdete v jedné sadě a na starou konev už ani nepomyslíte.
Charakteristické znaky a výhody
Sada připravená k zapojeníIdeální sada na zavlažování pro začátečníky díky dodávané sadě zahradních hadic.
Vestavěný spínač/vypínač v plovákovém spínačiPro pohodlné ovládání čerpadla přímo na držáku.
Vestavěný předfiltrChrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Snadný a pohodlný
- Perfektní náhrada za zalévací konev: pro využití dešťové vody, šetřící záda a finanční náklady.
Flexibilní upevnění na okraj sudu
- Perfektní uchycení na každém sudu díky nejvyšší přizpůsobivosti.
Plovákový spínač
- Při regulaci činnosti čerpadla závislé na hladině vody, jakož i pro ochranu před chodem nasucho.
Možnost prodloužení hadice
- Přizpůsobení různým hloubkám sudů.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|400
|Průtok max. (l/h)
|< 3800
|Dodání do (m)
|11
|Tlak (bar)
|max. 1,1
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|135 x 170 x 520
Obsah balení
- Zavlažovací příslušenství
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Možnost upevnění
- Hadice s prodloužením délky
- Včetně předfiltru
- Integrovaný spínač
- Regulační a uzavírací ventil
- Jednoduchá definice spínací výšky: ano
- Plovákový spínač
Videa
Oblasti použití
- Pro zalévání zahrady dešťovou vodou
Příslušenství
Náhradní díly BP 1 Barrel Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
