Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 4 Deep Well

Tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well se perfektně hodí k získávání podzemní vody z hlubokých studní. Je vyrobeno z ušlechtilé oceli, která zaručuje dlouhou životnost zařízení.

Spolehlivé robustní čerpadlo BP 4 Deep Well je vyrobeno z ušlechtilé oceli a zajistí stabilní přísun vody pro zavlažování vaší zahrady. Budete tak zalévat ekologicky a ušetříte za drahou pitnou vodu. Čerpadlo se hodí do studní o hloubce až 12 m – dodáváme jej s 15m upevňovacím lanem, které usnadní jeho spouštění na dno. Praktická distanční nožka a integrovaný předfiltr pak chrání motor přístroje před znečištěním. Spínač umístěný na konci kabelu umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání ponořeného čerpadla. Součástí balení je také sada k připojení 3/4" a 1" hadic (+ zpětný ventil). K přístroji je možné dokoupit také elektronický tlakový spínač, který umožní automatický chod zařízení. Vodu ze studně tak snadno využijete také v domácnosti – například k praní či splachování toalety.

Charakteristické znaky a výhody
Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 4 Deep Well: Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
Delší životnost a odolnost proti nárazům.
Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 4 Deep Well: Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
Rychlé připojení hadic o průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu
Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 4 Deep Well: Distanční nožka jako podpora instalace
Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla.
Spínač/vypínač na konci kabelu
  • Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla.
Včetně 15 m dlouhého připevňovacího kabelu
  • Pro bezpečné uchycení čerpadla.
Vestavěný předfiltr
  • Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 700
Průtok max. (l/h) < 4600
Dodání do (m) 43
Tlak (bar) max. 4,3
Ponorná hloubka (m) max. 12
Minimální průměr potrubí (mm) 150
Přívodní teplota (°C) max. 35
Připojovací závit G1
Připojovací kabel (m) 15
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 105 x 105 x 710

Obsah balení

  • Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou
  • vč. upevňovacího lana v délce 15 m

Vybavení

  • Integrovaný zpětný ventil
  • Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
  • Distanční nožka jako podpora instalace
  • Vestavěný předfiltr
  • Možnost upevnění lana
  • Separátní spínač na konci kabelu
Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 4 Deep Well
Oblasti použití
  • Zalévání zahrady ze studny
Příslušenství
Náhradní díly BP 4 Deep Well

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

