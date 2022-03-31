AKU sudové čerpadlo
Komfortní a ekonomické zavlažování: díky flexibilnímu AKU sudovému čerpadlu využijete zachycenou dešťovou vodu z nádrže, jezírka nebo IBC kontejneru. Už nepotřebujete mít na blízku vodovodní kohoutek, elektrické zásuvky a už vůbec se nemusíte tahat s konví na zalévání.
AKU sudové čerpadlo:
Výhody
Nezávislé na vodovodní přípojce
AKU sudové čerpadlo je naprosto nezávislé: Zařízení nepotřebuje samostatnou vodovodní přípojku, jelikož využívá dešťovou vodu ze sudu (například ze sudů na dešťovou vodu nebo IBC kontejnerů). Tak můžete mimo jiné zavlažovat i v zahrádkářských koloniích květinové nebo zeleninové záhony, kde není dostupná vodovodní přípojka.
Nezávislé na elektrické přípojce
Silná baterie místo kabelu: Čerpadlo nepotřebuje přípojku elektrické energie, je vybavené baterií. Ta se postará o daleko větší flexibilitu: U produktů s kabelovou přípojkou je rozsah využití omezen délkou kabelu. Sudové čerpadlo umožňuje oproti tomu zalévání bez kabelu i na místech, kde není dostupná elektrická energie.
Komfortní
Efektivní, ergonomické, jednoduché: Sudové čerpadlo boduje v porovnání se zahradní konví podstatně vyšším komfortem. Spínač se nachází ve výši okraje sudu, takže se uživatel nemusí ohýbat. I nošení těžkých konví je minulostí, jelikož se voda používá přímo ze sudu a lze ji zahradní hadicí a zavlažovací pistolí čerpat k zalévání.
Úsporné
Čerpadlo projde i úzkými otvory, například v IBC nádrži. Tím ušetříte čas, ale i vodu, neboť bez problémů můžete zachycenou dešťovou vodu používat k zalévání.
Malé AKU čerpadlo vás přesvědčí svým výkonem
Pokud máte dost neustálého vláčení zahradních konví, ale bohužel nemáte na zahradě elektrickou přípojku, pak je AKU ponorné čerpadlo BP 2.000-18 Barrel pro vás jako dělané. Můžete ho provozovat se všemi 18 V bateriemi Battery Power Kärcher, což vám dává možnost využívat kdekoli alternativní vodní zdroje a tím šetřit cennou pitnou vodu.
AKU sudové čerpadlo nezatíží ani vaše záda ani peněženku a je jednoduše dokonalé pro malé zahrady, zahrádkářské kolonie a všechna ostatní místa, na kterých se vyskytuje voda a žíznivé rostliny, ale žádná přípojka elektrické energie.
Použití bateriových sudových čerpadel
Zahrada a další pozemky
Zejména starší pozemky často nemají elektřinu. Ti, kteří potřebují pravidelně zalévat, si mohou zalévání zahrady výrazně usnadnit pomocí bateriového čerpadla do sudu na dešťovou vodu.
Bylinkové či zeleninové záhony
Aby zeleninový či bylinkový záhon a dobře prospívaly, lze je zalévat dešťovou vodou ze sudu bez vápenatých usazenin pomocí sudového čerpadla.
Zavlažování trávníku
AKU sudové čerpadlo je vhodné i pro zavlažování větších ploch, například trávníků. Voda ze sudu na dešťovou vodu představuje alternativu k vodě z řádu, která ušetří zdroje.
Funkce bateriového čerpadla
Připraveno k použití prakticky ihned
AKU čerpadlo do sudu je pohodlnou alternativou konve a je připraveno k použití v několika málo krocích.
Variabilní poloha hadice
Hadicový systém lze ke zdroji vody připojit ve třech polohách.
Bezpečnost a pohodlí
Držák bateriové jednotky je umístěn v horní části sudu na dešťovou vodu tak, aby nemohl přijít do styku s vodou. Čerpadlo do sudu má pružné uchycení ráfku sudu, které zajišťuje bezpečné uchycení.
Uchycení hadice
Uchycení hadice na okraji sudu zajišťuje, aby se zahradní hadice nezkroutila a nepoškodila o žádné hrany.
Praktické a úsporné
Díky integrovanému spínači na ráfku sudu lze čerpadlo kdykoli zapnout a vypnout. Tím se šetří energie.
Průhledný kryt displeje
Průhledný kryt displeje umožňuje kdykoli zjistit stav nabití baterie.
Inovativní a pohodlné
AKU sudová čerpadla Kärcher jsou vybavena hadicí s nastavitelnou délkou a předfiltrem.
Vyjímatelný filtrační systém
Předfiltr zabraňuje nasátí částic nečistot a zajišťuje bezproblémový provoz. Pokud se předfiltr znečistí, lze jej vyčistit v několika jednoduchých krocích.
Kärcher bateriová platforma Battery Power
AKU sudové čerpadlo vychází z bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Objevte celou paletu produktů a podívejte se, ve kterých z nich můžete vaši baterii 18 V Battery Power ještě použít.
