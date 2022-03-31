AKU sudové čerpadlo

Komfortní a ekonomické zavlažování: díky flexibilnímu AKU sudovému čerpadlu využijete zachycenou dešťovou vodu z nádrže, jezírka nebo IBC kontejneru. Už nepotřebujete mít na blízku vodovodní kohoutek, elektrické zásuvky a už vůbec se nemusíte tahat s konví na zalévání.

Aku sudové čerpadlo na zalévání

AKU sudové čerpadlo:

Výhody

Nezávislé na vodovodní přípojce

AKU sudové čerpadlo je naprosto nezávislé: Zařízení nepotřebuje samostatnou vodovodní přípojku, jelikož využívá dešťovou vodu ze sudu (například ze sudů na dešťovou vodu nebo IBC kontejnerů). Tak můžete mimo jiné zavlažovat i v zahrádkářských koloniích květinové nebo zeleninové záhony, kde není dostupná vodovodní přípojka.

AKU sudové čerpadlo bez nutnosti připojení vody

Nezávislé na elektrické přípojce

Silná baterie místo kabelu: Čerpadlo nepotřebuje přípojku elektrické energie, je vybavené baterií. Ta se postará o daleko větší flexibilitu: U produktů s kabelovou přípojkou je rozsah využití omezen délkou kabelu. Sudové čerpadlo umožňuje oproti tomu zalévání bez kabelu i na místech, kde není dostupná elektrická energie.

Není potřeba elektrické napájení

Komfortní

Efektivní, ergonomické, jednoduché: Sudové čerpadlo boduje v porovnání se zahradní konví podstatně vyšším komfortem. Spínač se nachází ve výši okraje sudu, takže se uživatel nemusí ohýbat. I nošení těžkých konví je minulostí, jelikož se voda používá přímo ze sudu a lze ji zahradní hadicí a zavlažovací pistolí čerpat k zalévání.

Zavlažování pomocí bateriového sudového čerpadla

Úsporné

Čerpadlo projde i úzkými otvory, například v IBC nádrži. Tím ušetříte čas, ale i vodu, neboť bez problémů můžete zachycenou dešťovou vodu používat k zalévání.

Šetřete vodu s AKU sudovým čerpadlem

Malé AKU čerpadlo vás přesvědčí svým výkonem

Pokud máte dost neustálého vláčení zahradních konví, ale bohužel nemáte na zahradě elektrickou přípojku, pak je AKU ponorné čerpadlo BP 2.000-18 Barrel pro vás jako dělané. Můžete ho provozovat se všemi 18 V bateriemi Battery Power Kärcher, což vám dává možnost využívat kdekoli alternativní vodní zdroje a tím šetřit cennou pitnou vodu.

AKU sudové čerpadlo nezatíží ani vaše záda ani peněženku a je jednoduše dokonalé pro malé zahrady, zahrádkářské kolonie a všechna ostatní místa, na kterých se vyskytuje voda a žíznivé rostliny, ale žádná přípojka elektrické energie.

Použití bateriových sudových čerpadel

Zahrada

Zahrada a další pozemky

Zejména starší pozemky často nemají elektřinu. Ti, kteří potřebují pravidelně zalévat, si mohou zalévání zahrady výrazně usnadnit pomocí bateriového čerpadla do sudu na dešťovou vodu.

Záhony

Bylinkové či zeleninové záhony

Aby zeleninový či bylinkový záhon a dobře prospívaly, lze je zalévat dešťovou vodou ze sudu bez vápenatých usazenin pomocí sudového čerpadla.

Zavlažování trávníku AKU čerpadlem

Zavlažování trávníku

AKU sudové čerpadlo je vhodné i pro zavlažování větších ploch, například trávníků. Voda ze sudu na dešťovou vodu představuje alternativu k vodě z řádu, která ušetří zdroje.

Funkce bateriového čerpadla

Kärcher sudové čerpadlo

Připraveno k použití prakticky ihned

AKU čerpadlo do sudu je pohodlnou alternativou konve a je připraveno k použití v několika málo krocích.

Čerpadlo do sudu - variabilní poloha hadice

Variabilní poloha hadice

Hadicový systém lze ke zdroji vody připojit ve třech polohách.

 
Bateriové čerpadlo

Bezpečnost a pohodlí

Držák bateriové jednotky je umístěn v horní části sudu na dešťovou vodu tak, aby nemohl přijít do styku s vodou. Čerpadlo do sudu má pružné uchycení ráfku sudu, které zajišťuje bezpečné uchycení.

Kärcher čerpadlo do sudu

Uchycení hadice

Uchycení hadice na okraji sudu zajišťuje, aby se zahradní hadice nezkroutila a nepoškodila o žádné hrany.

Displej baterie

Praktické a úsporné

Díky integrovanému spínači na ráfku sudu lze čerpadlo kdykoli zapnout a vypnout. Tím se šetří energie.

Čerpadlo do sudu - průhledné víko

Průhledný kryt displeje

Průhledný kryt displeje umožňuje kdykoli zjistit stav nabití baterie.

Čerpadlo do sudu s ergonomickou rukojetí pro přenášení

Inovativní a pohodlné

AKU sudová čerpadla Kärcher jsou vybavena hadicí s nastavitelnou délkou a předfiltrem.

Odnímatelný filtrační systém

Vyjímatelný filtrační systém

Předfiltr zabraňuje nasátí částic nečistot a zajišťuje bezproblémový provoz. Pokud se předfiltr znečistí, lze jej vyčistit v několika jednoduchých krocích.

> Přejít na nejčastější dotazy k aku sudovému čerpadlu

Kärcher bateriová platforma Battery Power

AKU sudové čerpadlo vychází z bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Objevte celou paletu produktů a podívejte se, ve kterých z nich můžete vaši baterii 18 V Battery Power ještě použít.

Bateriová platforma 18 V

Zde naleznete všechna zařízení bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power
K produktům
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.