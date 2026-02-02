NŮŽKY NA TRÁVU GSH 18-20 BATTERY
AKU nůžky na trávu GSH 18-20 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 20 = délka střihu s lištou na keře 20 cm) pro dokonalou linii a přesné výsledky stříhání a tvarování keřů.
Odhadovaný výkon tráva/keř:
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 1000 m / 800 m
- Baterie 18 V / 5 Ah – 2000 m / 1600 m
Oko zahradníka potěší čisté linie a perfektní tvary, díky nimž zahrada vypadá jako ze zámku. Perfekcionista nikdy nebude spokojený s nedokonalostmi podél kamenů, cest nebo terasy, kde sekačka nikdy nedocílí dokonalé čistého okraje. A proto tu jsou aku nůžky na trávu a malé keře GSH 18-20 Battery, které vaši zahradu zbaví každé malé nedokonalosti. Snadno se ovládají a díky ergonomicky tvarované rukojeti skvěle padnou do ruky. S jediným strojem zvládnete péči o malé keře i trávník – a to díky dvěma výměnným lištám. Praktická 12cm čepel na trávu precizně zastřihne okraje trávníku podél obrubníku i na jiných obtížně přístupných místech. A když je hotovo, bez použití nářadí ji snadno vyměníte za diamantem broušenou lištu na keře. Ta v okamžiku odstraní přerostlé větvičky a vytvaruje ho podle vašich představ. Díky chrániči špičky se s ní lehce pracuje i v okolí zdí či dlažby. Po práci pak nůžky pomocí praktického očka zavěsíte na zeď dílny. Výkonné aku nůžky zvládnou na jedno nabití ostříhat i několik set metrů zeleně. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce 2 v 1Snadné přecházení mezi nůžkami na trávu a na keře – podle potřeby.
Výměna lišty bez použití nářadíDíky inteligentnímu šroubovacímu systému.
Lišta broušená diamantem s oboustrannými čepelemiDosahují přesných výsledků.
Chránič špičky lišty a upevňovací oko
- Pro uložení na malém prostoru.
Ergonomická rukojeť
- Pro příjemné držení i při delší práci.
Bezpečnostní vypínač
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na trávu a keře.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem baterie: zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení a kapacita baterie. Dlouhá životnost a velký výkon díky lithium-iontovým článkům. Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Délka střihu s lištou na keře (cm)
|20
|Rozteč zubů lišty na keře (mm)
|10
|Šířka střihu s čepelí na trávu (cm)
|12
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití – stříhání keřů* (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Výkon na jedno nabití – stříhání trávy (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|582 x 100 x 174
Délka čepele
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Lišta na keře
- Čepel na trávu
- Ochrana čepele
Vybavení
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
- Zmlazovací střih a tvarovací střih křovin a keřů
- Keře
