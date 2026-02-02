Sekačka na trávu LMO 2-18 Battery Set
AKU sekačka LMO 2-18 Battery Set s bezuhlíkovým motorem a šířkou záběru 32 cm je ideální pro malé pozemky a je připravena k okamžitému použití v sadě s baterií a rychlonabíječkou.
Lehká a obratná - se záběrem sečení 32 cm je akumulátorová sekačka LMO 2-18 Battery Set ideální pro menší trávníky do 250 m². Výšku sečení lze nastavit na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm. V kombinaci s výkonným bezuhlíkovým motorem je tráva vždy precizně posekaná. Při sečení podél okrajů trávníku hřebeny narovnávají stébla trávy a zajišťují, že žádné stéblo nevynecháte. Posekaná tráva se sbírá do 30litrového sběrného koše. Výškově nastavitelná vodicí rukojeť zajišťuje vzpřímený a pohodlný postoj při sečení a skládací konstrukce umožňuje úsporné skladování. Přepravní rukojeť lze také použít k přenášení lehké akumulátorové sekačky všude tam, kde je potřeba, například po schodech nahoru a dolů. Součástí dodávky je baterie a rychlonabíječka.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný bezkartáčový motorVysoký výkon a delší životnost výrobku
Efektivní plnění sběrného koše na trávuDíky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Zobrazení úrovně naplněníKlapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Jednoduché nastavení žací výšky
- Jediným pohybem lze nastavit požadovanou výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
- Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
- Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
- Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
- Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
- Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
- Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
- Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Bezpečnostní klíč
- Ochrana pro děti: zabránění neúmyslnému spuštění sekačky.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pracovní šířka (cm)
|32
|Žací výška (mm)
|25 - 60
|Objem nádoby na sběr trávy (l)
|30
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Rychlost (rpm)
|3500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Výkon na jedno nabití* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 28
|Doba nabíjení baterie (min)
|94 / 143
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 5.0 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
- Lapač trávy
Vybavení
- Nůž
- Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
- Integrované madlo
- Zobrazení úrovně naplnění
Oblasti použití
- Trávník
Náhradní díly LMO 2-18 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.