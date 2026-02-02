Mobilní tlaková myčka OC 7-18 Handheld

Ruční akumulátorový středotlaký čistič OC 7-18 Handheld pro výkonné mobilní čištění. Flexibilní použití díky sací hadici a nastavení tlaku.

Ruční čistič OC 7-18 je ideálním pomocníkem pro mobilní čištění a optimálně odstraňuje středně silné znečištění na cestách i v domácnosti. Kromě přímého připojení k zahradní hadici nabízí ruční středotlaký čistič také možnost čerpání vody z externích zdrojů, jako jsou kanystry nebo sudy na vodu. Díky sací hadici vybavené vodním filtrem na vzdálenost až 5 metrů. V kombinaci s výkonnou 18V vyměnitelnou baterií Kärcher je OC 7-18 zcela nezávislý na napájení a připojení k vodě. Ergonomický design zajišťuje pohodlné ovládání a 2stupňové nastavení tlaku umožňuje nastavit tlak mezi 11 a 24 bary, což je ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení doby provozu baterie. LED displej poskytuje informace o zvoleném režimu a stavu nabití akumulátoru. 5v-1 Multi Jet umožňuje rychlé přepínání mezi pěti typy stříkání, zatímco technologie trysek Kärcher zajišťuje šetrné a účinné čištění i na citlivých površích. OC 7-18 lze proto použít mnoha způsoby, ať už na kempu, po cyklistické túře nebo na zahradě.

Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestách
  • Díky přiložené sací hadici a akumulátoru Kärcher 18 V (není součástí dodávky) je čištění na cestách snadné a mobilní – nezávislé na připojení k vodě a elektřině.
  • Flexibilní použití pro mnoho různých úklidových úkolů, např. pro jízdní kola, zahradní a kempingové vybavení, kočárky nebo čištění skvrn na autě.
  • Přívod vody lze zajistit buď pomocí připojené zahradní hadice, nebo sací hadice z externích vodních zdrojů.
Nastavení tlaku s LED indikací
  • V závislosti na úklidovém úkolu můžete přepínat mezi režimy Max (24 bar) a eco!Mode¹⁾ (přibližně 11 bar). Ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení výdrže baterie až na 30 minut.
  • LED kontrolka poskytuje informace o zvoleném režimu a aktuálním stavu nabití baterie.
Široká nabídka příslušenství
  • Multi Jet kombinuje pět typů rozstřiku v jedné trysce, kterou lze snadno nastavit otočením hlavy trysky. 
  • Sací hadice umožňuje použití vody z externích zdrojů, jako jsou kanystr, vědro nebo potok. Maximální volnost pohybu díky délce 5 m.
  • Pěnový proud usnadňuje cílené nanášení čisticího prostředku pro ještě účinnější čištění odolných nečistot.
Účinný a šetrný střední tlak
  • Díky účinné technologii trysek Kärcher a 5v1 Multi Jet vysokotlaký čistič čistí šetrně a šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
  • Ideální volba pro ochranu citlivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo náboje.
  • Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Lehká a ergonomická konstrukce
  • Díky nízké hmotnosti a ergonomickému designu je středotlaký čistič pohodlný i při dlouhodobém používání.
  • Kompaktní design zařízení zajišťuje malé rozměry balení pro přepravu a skladování.
18 V baterie Kärcher Battery Power (není součástí dodávky)
  • Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Tlak (bar) 24
Rozsah tlaku Střední tlak
Průtok (l/h) 200
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / 14 Režim eco!efficiency: / 30
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 277 x 75 x 231

¹⁾ V nastavení eco!Mode je spotřeba vody snížena o 20 % a spotřeba energie o 59 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (režim Max).

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Pěnovací tryska
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
  • 5 v 1 Multi Jet
  • Sací hadice

Vybavení

  • Sání vody
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Filtr stroje

Videa

Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Stan / campingová výbava
  • Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Popelnice
  • Auta
  • Žaluzie/rolety
