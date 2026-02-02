Mobilní tlaková myčka OC 7-18 Handheld
Ruční akumulátorový středotlaký čistič OC 7-18 Handheld pro výkonné mobilní čištění. Flexibilní použití díky sací hadici a nastavení tlaku.
Ruční čistič OC 7-18 je ideálním pomocníkem pro mobilní čištění a optimálně odstraňuje středně silné znečištění na cestách i v domácnosti. Kromě přímého připojení k zahradní hadici nabízí ruční středotlaký čistič také možnost čerpání vody z externích zdrojů, jako jsou kanystry nebo sudy na vodu. Díky sací hadici vybavené vodním filtrem na vzdálenost až 5 metrů. V kombinaci s výkonnou 18V vyměnitelnou baterií Kärcher je OC 7-18 zcela nezávislý na napájení a připojení k vodě. Ergonomický design zajišťuje pohodlné ovládání a 2stupňové nastavení tlaku umožňuje nastavit tlak mezi 11 a 24 bary, což je ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení doby provozu baterie. LED displej poskytuje informace o zvoleném režimu a stavu nabití akumulátoru. 5v-1 Multi Jet umožňuje rychlé přepínání mezi pěti typy stříkání, zatímco technologie trysek Kärcher zajišťuje šetrné a účinné čištění i na citlivých površích. OC 7-18 lze proto použít mnoha způsoby, ať už na kempu, po cyklistické túře nebo na zahradě.
Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestách
- Díky přiložené sací hadici a akumulátoru Kärcher 18 V (není součástí dodávky) je čištění na cestách snadné a mobilní – nezávislé na připojení k vodě a elektřině.
- Flexibilní použití pro mnoho různých úklidových úkolů, např. pro jízdní kola, zahradní a kempingové vybavení, kočárky nebo čištění skvrn na autě.
- Přívod vody lze zajistit buď pomocí připojené zahradní hadice, nebo sací hadice z externích vodních zdrojů.
Nastavení tlaku s LED indikací
- V závislosti na úklidovém úkolu můžete přepínat mezi režimy Max (24 bar) a eco!Mode¹⁾ (přibližně 11 bar). Ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení výdrže baterie až na 30 minut.
- LED kontrolka poskytuje informace o zvoleném režimu a aktuálním stavu nabití baterie.
Široká nabídka příslušenství
- Multi Jet kombinuje pět typů rozstřiku v jedné trysce, kterou lze snadno nastavit otočením hlavy trysky.
- Sací hadice umožňuje použití vody z externích zdrojů, jako jsou kanystr, vědro nebo potok. Maximální volnost pohybu díky délce 5 m.
- Pěnový proud usnadňuje cílené nanášení čisticího prostředku pro ještě účinnější čištění odolných nečistot.
Účinný a šetrný střední tlak
- Díky účinné technologii trysek Kärcher a 5v1 Multi Jet vysokotlaký čistič čistí šetrně a šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
- Ideální volba pro ochranu citlivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo náboje.
- Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Lehká a ergonomická konstrukce
- Díky nízké hmotnosti a ergonomickému designu je středotlaký čistič pohodlný i při dlouhodobém používání.
- Kompaktní design zařízení zajišťuje malé rozměry balení pro přepravu a skladování.
18 V baterie Kärcher Battery Power (není součástí dodávky)
- Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|24
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|200
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / 14 Režim eco!efficiency: / 30
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ V nastavení eco!Mode je spotřeba vody snížena o 20 % a spotřeba energie o 59 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (režim Max).
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Pěnovací tryska
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- 5 v 1 Multi Jet
- Sací hadice
Vybavení
- Sání vody
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Popelnice
- Auta
- Žaluzie/rolety