ODSTRAŇOVAČ PLEVELE WRE 18-55 BATTERY

Bateriový odstraňovač plevele WRE 18-55 Battery umožňuje odstranění mechu a plevelu na tvrdém povrchu. Ideální pro cesty, terasy a vchody.

Odhadovaný plošný výkon:

Odstraňovač plevelů WRE 18-55 umožňuje šetrné odstraňování plevelů. V kombinaci s výkonným motorem a vysokou rychlostí otáčení kartáče zajišťuje nastavitelná hlava kartáče s vysoce účinnými nylonovými štětinami, že suchý mech a plevel lze bez námahy odstranit z tvrdých povrchů. Kromě toho je možné pomocí nového zamykacího systému jednoduše vyměnit kluziště. Ergonomický design odstraňovače plevelů zajišťuje, že s ním bude pracovat pohodlně, aniž byste museli procházet po zemi. Baterie a nabíječka baterií nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Odstraňovač plevele WRE 18-55 Battery: Inovativní nylonový kartáč
Inovativní nylonový kartáč
Speciálně seřízené nylonové štětiny a vysoká rychlost otáčení kartáčem pro povrchové odstranění suchého mechu a plevelů.
Odstraňovač plevele WRE 18-55 Battery: Asistence blízkosti
Asistence blízkosti
360 ° rotační polokoule podporuje optimální pracovní polohu bez námahy.
Odstraňovač plevele WRE 18-55 Battery: Výměna štětin bez použití nářadí
Výměna štětin bez použití nářadí
Pro snadnou výměnu opotřebovaného ostří.
Výkyvná čisticí hlava
  • Úhly lze individuálně nastavit tak, aby vyhovovaly různým situacím čištění a uživatelům různých výšek.
Hliníková teleskopická tyč
  • Umožňuje vzpřímenou pracovní polohu pro uživatele různých výšek.
Ergonomická rukojeť
  • Komfortní držení těla při práci šetrné k zádům.
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
  • Pro snadné skladování/zavěšení.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Zaručuje maximální mobilitu a flexibilitu.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Počet otáček kartáčů (rpm) 2300 - 2800
Průměr kartáče (mm) 180
Materiál štětin Nylon
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití baterie (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 15 (2,5 Ah) / cca 30 (5,0 Ah)
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1320 x 230 x 380

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Svazek štětin: 2 Kusy

Vybavení

  • Ochrana proti postříkání
  • Parkovací poloha
  • Hliníková teleskopická tyč
  • Závěsné oko
  • Bezpečnostní vypínač
Videa

Oblasti použití
  • Mech
  • Plevel
  • Kamenné povrchy
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WRE 18-55 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

