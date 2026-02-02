AKU odstraňovače plevele
Držte plevel pod kontrolou snadno a bez zbytečné námahy. Kärcher odstraňovač plevelu je poháněn AKU pohonem, s plevelem tak zatočíte i v tom nejodlehlejším koutě zahrady.
Bateriové platformy Kärcher jsou kompatibilní s dalšími AKU stroji Kärcher. Kombinovat lze vždy buď platformu 18 V nebo 36 V.
Odstraňovače plevelu Kärcher produkty:
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství pro odstraňovače plevele
Vyhrajte bitvu s plevelem!
Vyhrajte bitvu proti plevelu snadno, rychle a bez námahy s novým bateriovým ostraňovačem plevelu Kärcher WRE. Inovativní rotující kartáčová hlava a vyměnitelná 18 V lithium-ion baterie efektivně odstraní plevel. Díky výškově nastavitelné rukojeti budou vaše kolena a záda ochráněna před obvyklým nepohodlím.
Funkce odstraňovače plevelu
Inovativní kartáčová hlava
Díky speciálně upraveným nylonovým štětinám a rychlosti až 2 800 otáček za minutu lze povrchové plevele a mech bez námahy odstranit ze schodů a kamenných povrchů.
Otočná čisticí hlava
Stisknutím tlačítka lze upravit naklonění čisticí hlavy tak, aby se odstranil plevel pod překážkami, jako jsou třeba lavičky. Přizpůsobit lze i výška zařízení dle výšky uživatele.
Výměna štětin bez použití nářadí
Štětiny lze okamžitě vyměnit bez použití nářadí. Jednoduše odšroubujte a odstraňte kryt a vložte nový proužek štětin. Bez námahy a rychle.
Použití odstraňovače plevelu
Na rozdíl od mnoha odstraňovačů plevelu nemusí být WRE držen ve vzduchu. Nezatěžuje tedy záda a ramena.
Asistent přiblížení (otočná hlava o 360°), umožňuje energeticky úspornou pracovní pozici a udržuje hlavu kartáče v optimálním úhlu.
Hlava kartáče je nejúčinnější při použití na levé straně z důvodu přednastavené rotace kartáče.
Mech lze pomocí WRE 18-55 bez námahy a bez chemikálií odstranit z kamenných povrchů, jako jsou terasy a zahradní cesty.
Plevel lze přitlačit proti kamenným spojům nebo okrajům schodů a čistě seříznout.
Příklady povrchů a typy plevele
Bateriové stroje a zařízení Kärcher
Odstraňovač plevelů WRE funguje s 18 V baterií Kärcher Battery Power. Zjistěte, jaké další produkty jsou kompatibilní s 18 V baterií Kärcher Battery Power.
