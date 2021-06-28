Příslušenství pro zahradní techniku

Náhradní nože do sekačky na trávu, struny do strunové sekačky, řetězy nebo oleje do řetězové pily, ramenní popruh pro odlehčení zátěže při práci a mnoho dalšího pro vaši zahraní techniku najdete právě zde.

Výběr dle typu stroje

Baterie a nabíječky pro AKU zahradní techniku

Baterie a nabíječky pro AKU zahradní techniku

 

Zde najdete kompletní nabídku nabíječek, baterií a výhodných setů pro všechnu AKU zahradní techniku Kärcher. Vybírejte vždy podle platformy 18 nebo 36 V, kterou má váš přístroj.

Ukázat více produktů ▼ (7)
Nože do sekačky na trávu

Nože do sekačky na trávu

 

Dokonale posekaný trávník. Náhradní nože do sekaček na trávu vybírejte vždy dle číselného označení (je stejné u nožů i sekaček, např. 18-33).

Struny do strunové sekačky

Struny a další příslušenství pro strunové sekačky

 

Náhradní struny vybírejte vždy dle označení vaší strunové sekačky (18 nebo 36 V). Přikoupit si můžete i nůž, který si poradí i s divokým porostem nebo si usnadněte práci s ramenním popruhem.

Řetězy a oleje pro řetězovou pilu

Řetězy a oleje pro řetězovou pilu

 

Správný řetěz pro řetězovou pilu vyberete dle číselného označení, které je stejné i pro pilu (např.: 18-20).  Dokoupit si můžete i biologicky odbouratelný olej, který snižuje opotřebení kloubů a článků pilového řetězu motorové pily.

Štětiny do odstraňovače plevele

Příslušenství pro odstraňovače plevele

 

Náhradní štětinové kartáče na odstraňování plevele a ramenní popruh pro ještě větší odlehčení námahy.

Ramenní popruh pro fukary a vysavače listí

Ramenní popruh pro fukary a vysavače listí

 

Ramenní popruh ulehčí práci nejen u fukarů a vysavačů listí. Je vhodný pro ještě snazší práci bez zbytečné zátěže.

Příslušenství pro zahradní nůžky

Příslušenství pro zahradní nůžky

 

Vylepšit si můžete nůžky na trávu o teleskopickou tyč, abyste se nemuseli při zastřihování ohýbat. Nebo naopak si můžete pořídit teleskopickou tyč pro práci ve výškách pro pilku na větvě.

