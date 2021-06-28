Příslušenství pro zahradní techniku
Náhradní nože do sekačky na trávu, struny do strunové sekačky, řetězy nebo oleje do řetězové pily, ramenní popruh pro odlehčení zátěže při práci a mnoho dalšího pro vaši zahraní techniku najdete právě zde.
Výběr dle typu stroje
Baterie a nabíječky pro AKU zahradní techniku
Zde najdete kompletní nabídku nabíječek, baterií a výhodných setů pro všechnu AKU zahradní techniku Kärcher. Vybírejte vždy podle platformy 18 nebo 36 V, kterou má váš přístroj.
Nože do sekačky na trávu
Dokonale posekaný trávník. Náhradní nože do sekaček na trávu vybírejte vždy dle číselného označení (je stejné u nožů i sekaček, např. 18-33).
Struny a další příslušenství pro strunové sekačky
Náhradní struny vybírejte vždy dle označení vaší strunové sekačky (18 nebo 36 V). Přikoupit si můžete i nůž, který si poradí i s divokým porostem nebo si usnadněte práci s ramenním popruhem.
Řetězy a oleje pro řetězovou pilu
Správný řetěz pro řetězovou pilu vyberete dle číselného označení, které je stejné i pro pilu (např.: 18-20). Dokoupit si můžete i biologicky odbouratelný olej, který snižuje opotřebení kloubů a článků pilového řetězu motorové pily.
Příslušenství pro odstraňovače plevele
Náhradní štětinové kartáče na odstraňování plevele a ramenní popruh pro ještě větší odlehčení námahy.
Ramenní popruh pro fukary a vysavače listí
Ramenní popruh ulehčí práci nejen u fukarů a vysavačů listí. Je vhodný pro ještě snazší práci bez zbytečné zátěže.
Příslušenství pro zahradní nůžky
Vylepšit si můžete nůžky na trávu o teleskopickou tyč, abyste se nemuseli při zastřihování ohýbat. Nebo naopak si můžete pořídit teleskopickou tyč pro práci ve výškách pro pilku na větvě.
