Tepovač SE 3-18 je ideální pro čištění textilních povrchů, jako je čalouněný nábytek, koberce a autosedačky. S maximální volností pohybu díky 18V baterii a navíc s funkcí systémového čištění pro čištění samotného přístroje.

Čištění do hloubky vláken s maximální volností pohybu: Tepovač SE 3-18 Compact čistí textilní povrchy důkladně a beze zbytků. Díky kompaktnímu designu je zařízení nejen praktické, ale lze jej také používat, když není poblíž žádná elektrická zásuvka, a to díky 18V baterii Kärcher Battery Power (není součástí dodávky). Díky tomu lze interiér vozidla vyčistit za pouhých 12 až 24 minut. V mžiku tak odstraníte nečistoty z autosedaček, koberečků a zavazadlového prostoru, stejně jako zahradního nábytku a čalounění – stejně účinně jako s našimi síťovými čističi s rozprašovačem. Dlouhá a ohebná sací hadice s vnitřní hadicí na čisticí prostředek také zaručuje velké pohodlí a flexibilitu i na těžko přístupných místech. I po vyčištění vás tepovač zaujme svou funkcí hygienického proplachu, který odstraňuje nečistoty z přístroje i hadice, a zabraňuje tak vzniku bakterií a zápachu.

Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher s hubicemi na čalounění a štěrbinami pro optimální výsledky čištění
Čištění do hloubky vláken textilních povrchů. Snadné a rychlé čištění díky účinné metodě čištění rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Výměnná baterie 18 V Kärcher Battery Power (není součástí standardní dodávky)
Maximální volnost pohybu díky práci nezávislé na napájení. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Hygienický proplach
Po dokončení úklidu lze stroj vyčistit pomocí hygienického proplachu. Tím se odstraní veškeré zbytky nečistot a zabrání se nepříjemnému zápachu z usazování bakterií. Umožňuje okamžité uložení čistého zařízení.
Pohodlná hadice 2 v 1
  • Stříkací hadice vně sací hadice proo vetší pohodlí při čištění.
  • Dlouhá, flexibilní sací hadice pro pohodlné čištění zejména v těžko přístupných a úzkých prostorách.
  • S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Systém dvou nádrží
  • Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Praktické uložení příslušenství a a hadic
  • Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
  • Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Kompaktní design
  • Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
  • S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení.
Úložný prostor pro drobné příslušenství
  • Praktické pro dočasné uskladnění při úklidu.
  • Ideální na houbičky, hadříky a další.
Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 184
Pracovní šířka (mm) 75
Objem nádrže na čistou vodu (l) 1,7
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 2,9
Napětí (V) 18
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 12 (2,5 Ah) / cca 24 (5,0 Ah)
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 414 x 225 x 261

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 1.9 m
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění
  • Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
  • Komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí k nástřiku

Vybavení

  • Funkce proplachu
  • Praktické uložení hadice a příslušenství
  • Úložný prostor pro drobné předměty
Oblasti použití
  • Čalouněný nábytek
  • Čalounění
  • Autosedačky
  • Koberce
