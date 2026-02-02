AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set

Výkonný tepovač vás zaujme čištěním hluboko do vláken interiéru vozidla, maximální volností pohybu díky 18V akumulátoru a funkcí proplachování pro čištění zařízení.

Čištění do hloubky vláken s maximální volností pohybu: Kompaktní domácí bateriový tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set čistí textilní povrchy důkladně a beze zbytků. Díky kompaktnímu designu je přístroj nejen praktický, ale lze jej používat i v případě, že v blízkosti není k dispozici elektrická zásuvka, a to díky 18V baterii Kärcher Battery Power (není součástí dodávky). Díky tomu lze interiér vozidla vyčistit za pouhých 12 až 24 minut. Během okamžiku tak odstraníte nečistoty ze sedadel, rohoží a zavazadlového prostoru automobilu, stejně jako ze zahradního nábytku a čalounění. Dlouhá a flexibilní sací hadice s vnitřní hadicí na čisticí prostředek navíc zaručuje velké pohodlí a flexibilitu i na těžko přístupných místech. I po skončení čištění vás tepovač zaujme hygienickou funkcí proplachování, která odstraňuje nečistoty z přístroje a hadice, a tím zabraňuje tvorbě bakterií a zápachu.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set: Osvědčená technologie Kärcher s hubicemi na čalounění a štěrbinami pro optimální výsledky čištění
Osvědčená technologie Kärcher s hubicemi na čalounění a štěrbinami pro optimální výsledky čištění
Čištění do hloubky vláken textilních povrchů. Snadné a rychlé čištění díky účinné metodě čištění rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set: Výměnná baterie 18 V Battery Power
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Maximální volnost pohybu díky práci nezávislé na napájení. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set: Hygienický proplach
Hygienický proplach
Po dokončení úklidu lze stroj vyčistit pomocí hygienického proplachu. Tím se odstraní veškeré zbytky nečistot a zabrání se nepříjemnému zápachu z usazování bakterií. Umožňuje okamžité uložení čistého zařízení.
Pohodlná hadice 2 v 1
  • Stříkací hadice vně sací hadice proo vetší pohodlí při čištění.
  • Dlouhá, flexibilní sací hadice pro pohodlné čištění zejména v těžko přístupných a úzkých prostorách.
  • S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Systém dvou nádrží
  • Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Praktické uložení příslušenství a a hadic
  • Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
  • Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Kompaktní design
  • Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
  • S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení.
Úložný prostor pro drobné příslušenství
  • Praktické pro dočasné uskladnění při úklidu.
  • Ideální na houbičky, hadříky a další.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 184
Pracovní šířka (mm) 75
Objem nádrže na čistou vodu (l) 1,7
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 2,9
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 12 (2,5 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 46 / 77
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 414 x 225 x 261

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
  • Délka sací hadice: 1.9 m
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění
  • Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
  • Komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí k nástřiku

Vybavení

  • Funkce proplachu
  • Praktické uložení hadice a příslušenství
  • Úložný prostor pro drobné předměty
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set
AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set

Videa

Oblasti použití
  • Autosedačky
  • Čalouněný nábytek
  • Čalounění
  • Koberce
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.