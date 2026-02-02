TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA PSW 18-20 BATTERY

AKU teleskopická řetězová pila PSW 18-20 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 20 = délka lišty 20 cm) snadno dosáhne na všechny větve ve výšce až 4 metrů. Pro bezpečnou a komfortní péči o stromy.

Odhadovaný výkon (průměr větvě 5 cm):

Díky praktickému prodlužovacímu nástavci je AKU teleskopická řetězová pila PSW 18-20 Battery perfektně vhodná pro údržbu stromů ve výšce. Optimalizovaný úhel lišty 30° umožňuje pohodlné řezání větví ve výšce až 4 metrů, zatímco samotný člověk stojí bezpečně na zemi. Jednoduché napínání řetězu a jeho automatické mazání zabezpečují snadné ovládání. Ramenní popruh, který je součástí dodávky, usnadňuje manipulaci i při delší práci. Součástí dodávky řetězové pily je nářadí, lišta, řetěz, chránič lišty, ramenní popruh, imbusový klíč pro napínání řetězu a láhev s olejem. Baterie není součástí.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché napínání řetězu
Jednoduše dostupný šroub pro napínání řetězu.
Automatické mazání řetězu
Pro bezúdržbové použití teleskopické pily.
Rychlošroubovací uzávěr
Teleskopickou pilu lze rozložit na tři části a díky tomu ji pohodlně uložit.
Praktický ramenní popruh
  • Díky optimálnímu rozložení hmotnosti nehrozí únava paží a ramen.
Prodlužovací nástavec
  • Z lehkého sklolaminátu – pro bezproblémové řezání větví ve výšce až 4 metry.
Stabilizační hák
  • Umožňuje bezpečné a přesné řezání větví.
Optimalizovaný úhel lišty 30°
  • Pro pohodlnou práci ze země.
Bezpečnostní zablokování
  • Zabraňuje neúmyslnému spuštění teleskopické pily.
Průhledná nádržka na olej
  • Množství oleje lze kontrolovat pomocí průhledného okénka.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Lišta (cm) 20
Úhel lišty (°) 30
Rychlost řetězu (m/s) 5,5
Rozteč řetězu 3/8" LP
Tloušťka článků řetězu 1,1 mm / 0,043"
Počet článků řetězu 33
Kapacita nádrže na olej (ml) 50
Garantovaná hladina hluku (dB(A)) 95
Hodnota vibrací přední držadlo (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 1,3
Hodnota vibrací zadní rukojeti (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 1,2
Délka s prodloužením (m) 2,9
Délka bez prodloužení (m) 2
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (?ezy) max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2980 x 95 x 187

* Ø větví: 5 cm

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Lišta
  • Pilový řetěz
  • Láhev s olejem
  • Ramenní popruh
  • Inbusový klíč pro napínání řetězu

Vybavení

  • Chránič řetězu
  • Automatické mazání řetězu
  • Ukazatel množství oleje
Videa

Oblasti použití
  • Větve ve větší výšce
  • Kácení malých stromů
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly PSW 18-20 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

