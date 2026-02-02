RUČNÍ TLAKOVÁ MYČKA KHB 6 AKU VERZE

AKU ruční tlaková myčka KHB 6 je vhodná pro průběžné čištění bez nutnosti připojení k elektrickému proudu.

Aku ruční tlaková myčka KHB 6 šetrně umyje jízdní kola, zahradní nábytek, nářadí i venkovní dětské hračky nebo květináče. Je lehká, skladná a dobře se ovládá. Navíc nepotřebuje připojení k elektrické síti. O její provoz se stará výkonná 18V lithium-iontová baterie, na jejímž displeji si kdykoliv můžete zkontrolovat zbývající čas práce v minutách. Přístroj vyvine tlak až 24 barů, který postačí i k odstranění běžných nečistot. O přívod vody se postará obyčejná zahradní hadice, na kterou myčku snadno napojíte. Pokud si k myčce přikoupíte sací hadici, obejdete se i bez vodovodní přípojky. Vodu si přístroj doplní ze studně či sudu. K dispozici máte dva pracovní nástroje – trysku s plochým paprskem, která se hodí pro citlivé povrchy, a rotační trysku, která zvládne i odolnější špínu. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení. Všechny baterie této platformy 18 V jsou kompatibilní i s dalšími aku stroji Kärcher o stejné platformě.

Charakteristické znaky a výhody
Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Maximálně 24 bar pro efektivní, mobilní a jednoduché průběžné čištění. Jednoduše vyměnitelné trysky Quick Connect. Tryska s plochým paprskem pro šetrné čištění a rotační tryska na intenzivnější znečištění.
Maximálně neomezený pohyb a flexibilita při čištění. Ruční bateriová tlaková myčka pro průběžné čištění. Nezávislé na přípojce vody s nasávací hadičkou, kterou lze zakoupit zvlášť.
Příšlušenství pro širokou škálu aplikací
  • Pro schodiště a menší plochy: PS 20 Handheld.
  • Ruční nástavec Multi Jet MJ 24 Handheld s 5 různými tryskami.
  • Pro těžko přístupná místa: kloub 360° od VJ 24 Handheld.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Střední tlak
Průtok (l/h) max. 200
Napětí (V) 18
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 302 x 89 x 252

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
  • DB 24 Dirt Blaster

Vybavení

  • Sání vody
  • Pracovní nástavec: dlouhý
  • Tryska s plochým paprskem
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Filtr stroje
Videa

Oblasti použití
  • Květináče
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Popelnice
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Jízdní kola
  • Ploty
  • Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly KHB 6 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.