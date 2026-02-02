AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3-18 S Battery

Vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18 S V-17/20 s 18V baterií pro maximální svobodu pohybu. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Žádný kabel. Bez omezení: bateriový vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18 S, který je součástí 18 V bateriové platformy Kärcher Battery Power nabízí maximální flexibilitu, kompaktní design a svobodu pohybu. Zařízení dokonale kombinuje sací hadici o délce 2 metry a klipsovou podlahovou hubici a dokáže během okamžiku odstranit mokré, jemné i hrubé nečistoty. Zařízení je dále vybaveno robustní a nárazuvzdornou nádobou z nerezové oceli o objemu 17 litrů, jednodílným kartušovým filtrem a také fleecovým filtračním sáčkem. Skladování sací hadice šetří místo; jednoduše jej zavěste na hlavu zařízení. Mezi další funkce patří praktická funkce fukaru pro oblasti, kde není možné vysávání, odkládací prostor na nářadí a drobnosti, otočný spínač pro snadné zapnutí a vypnutí přístroje, ergonomicky tvarované madlo pro přenášení a také "Pull & Push" uzamykací systém, který umožňuje snadné otevírání a zavírání nádoby. Parkovací poloha na nárazníku umožňuje rychlé a pohodlné uložení trubic a podlahové hubice při krátké přestávce při práci. Baterie a nabíječka nejsou součást balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3-18 S Battery: Výměnná baterie 18 V Battery Power
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3-18 S Battery: Filtrační patrona
Filtrační patrona
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3-18 S Battery: Praktické uložení příslušenství
Praktické uložení příslušenství
Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Kompaktní úložiště zařízení.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
  • Pro bezpečné uložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby nebo hřebíky.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 270
Sací výkon (W) 75
Podtlak (mbar) max. 110
Množství vzduchu (l/s) max. 30
Objem nádrže (l) 17
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 10 (2,5 Ah) / cca 20 (5,0 Ah)
Hladina hluku (dB(A)) 70
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 353 x 328 x 487

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha
  • Sklopná rukojeť
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Interiér vozidla
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Dílna
  • Garáž
  • Sklep
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 3-18 S Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

