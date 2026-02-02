MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 1 COMPACT AKU VERZE

Víceúčelový AKU vysavač WD 1 Compact Battery na suché i mokré vysávání o platformě 18 V. Disponuje speciálními doplňky pro čištění interiérů aut.

Lehký aku vysavač WD 1 Compact Battery nepotřebuje elektrickou přípojku, snadno se přenáší a skladuje. Pomůže vám s úklidem dílny, vozu i zahradního domku. Přístroj se hodí pro mokré i suché vysávání, použít se dá také jako fukar na listí a drobné nečistoty. Vysavač dodáváme včetně příslušenství pro údržbu auta: hubice na čalounění a štěrbinové hubice. Ergonomicky tvarovaná rukojeť a nízká hmotnost zaručí maximální komfort při úklidu. A díky kompaktním rozměrům a gumovému poutku na uchycení hadice se vysavač navíc také dobře skladuje. Dokonalé výsledky bez úkoru na pohodlí zajistí kvalitní patronový filtr, který je vhodný na suché i mokré nečistoty bez potřeby jeho výměny. Vysavač disponuje 7l nádobou na nečistoty, kterou rychle a bezpečně vyprázdníte díky systému "Pull & Push". Vysavač pohání 18V li-on baterie Kärcher, na které si můžete kdykoliv zkontrolovat zbývající čas baterie v minutách. Snadno si tak naplánujete úklid. Na jedno nabití zvládnete vysávat 10–20 min (pro delší výdrž je třeba zvolit baterii o vyšší kapacitě 5,0 Ah). Baterie i nabíječky jsou kompatibilní i s dalšími aku produkty Kärcher o platformě 18 V. Baterie ani nabíječka nejsou součástí tohoto balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery: Výměnná baterie 18 V Battery Power
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery: Kompaktní, přenosný design
Kompaktní, přenosný design
Individuálně a flexibilně použitelný. Pohodlná přeprava.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery: Speciální patronový filtr
Speciální patronový filtr
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Speciální příslušenství pro čištění interiérů vozidel
  • Ideální pro čištění interiérů vozidel.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická úschova sací hadice
  • Jednoduché upevnění sací hadice pro přepravu a úschovu pomocí gumové pásky.
Praktické uložení příslušenství
  • Nenáročná na úložný prostor, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 250
Sací výkon (W) 60
Podtlak (mbar) max. 85
Množství vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádrže (l) 7
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 10 (2,5 Ah) / cca 20 (5,0 Ah)
Hladina hluku (dB(A)) 64
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 386 x 279 x 312

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 1.2 m
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
  • Papírový filtrační sáček: 1 Kusy, Dvouvrstvé

Vybavení

  • Funkce fukaru
  • Uložení příslušenství na přístroji
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery

Videa

Oblasti použití
  • Interiér vozidla
  • Obytné vozy
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Dílna
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 1 Compact Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.