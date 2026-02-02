MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 1 COMPACT AKU VERZE
Víceúčelový AKU vysavač WD 1 Compact Battery na suché i mokré vysávání o platformě 18 V. Disponuje speciálními doplňky pro čištění interiérů aut.
Lehký aku vysavač WD 1 Compact Battery nepotřebuje elektrickou přípojku, snadno se přenáší a skladuje. Pomůže vám s úklidem dílny, vozu i zahradního domku. Přístroj se hodí pro mokré i suché vysávání, použít se dá také jako fukar na listí a drobné nečistoty. Vysavač dodáváme včetně příslušenství pro údržbu auta: hubice na čalounění a štěrbinové hubice. Ergonomicky tvarovaná rukojeť a nízká hmotnost zaručí maximální komfort při úklidu. A díky kompaktním rozměrům a gumovému poutku na uchycení hadice se vysavač navíc také dobře skladuje. Dokonalé výsledky bez úkoru na pohodlí zajistí kvalitní patronový filtr, který je vhodný na suché i mokré nečistoty bez potřeby jeho výměny. Vysavač disponuje 7l nádobou na nečistoty, kterou rychle a bezpečně vyprázdníte díky systému "Pull & Push". Vysavač pohání 18V li-on baterie Kärcher, na které si můžete kdykoliv zkontrolovat zbývající čas baterie v minutách. Snadno si tak naplánujete úklid. Na jedno nabití zvládnete vysávat 10–20 min (pro delší výdrž je třeba zvolit baterii o vyšší kapacitě 5,0 Ah). Baterie i nabíječky jsou kompatibilní i s dalšími aku produkty Kärcher o platformě 18 V. Baterie ani nabíječka nejsou součástí tohoto balení.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery PowerUmožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Kompaktní, přenosný designIndividuálně a flexibilně použitelný. Pohodlná přeprava.
Speciální patronový filtrPro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Speciální příslušenství pro čištění interiérů vozidel
- Ideální pro čištění interiérů vozidel.
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická úschova sací hadice
- Jednoduché upevnění sací hadice pro přepravu a úschovu pomocí gumové pásky.
Praktické uložení příslušenství
- Nenáročná na úložný prostor, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|250
|Sací výkon (W)
|60
|Podtlak (mbar)
|max. 85
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádrže (l)
|7
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy.
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 10 (2,5 Ah) / cca 20 (5,0 Ah)
|Hladina hluku (dB(A))
|64
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|386 x 279 x 312
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1.2 m
- Materiál sací hadice: Plast
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
- Papírový filtrační sáček: 1 Kusy, Dvouvrstvé
Vybavení
- Funkce fukaru
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Interiér vozidla
- Obytné vozy
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní domek
- Efektivní vysávání kapalin
- Dílna
- Místnost pro kutily
