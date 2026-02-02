AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set

Všestranný aku vysavač WD 1 Compact Battery Set zvládne mokré i suché vysávání. Díky speciálnímu příslušenství si poradí i s úklidem vozu. Dodáváme včetně 18V baterie a nabíječky.

Bezdrátový vysavač WD 1 Compact Battery Set se hodí pro mokré i suché vysávání zahradního domku i automobilu. Kompaktní přístroj s ergonomickou rukojetí se snadno ovládá a díky nízké hmotnosti se při úklidu ani nepronese. Zásluhou praktického patronového filtru si poradí se špínou všeho druhu - mokré i suché nečistoty, a to bez nutnosti výměny filtru. Navíc poslouží i jako fukar na listí. Nečistoty se hromadí v odolné, plastové 7l nádobě, kterou rychle a bezpečně vyprázdníte během okamžiku díky systému "Pull & Push". Čištění vozu ulehčí hubice na čalounění a štěrbinová hubice, která se dostane i do úzkých spár. Potřebnou energii zajišťuje vyměnitelná 18V baterie, která na LCD displeji neustále ukazuje zbývající čas chodu v minutách. Na jeden zátah s ní zvládnete vysávat přibližně 10 minut. Navíc ji můžete použít i v dalších aku přístrojích Kärcher platformy 18 V. Po skončení úklidu příslušenství jednoduše vsunete do stroje, hadici přichytíte k tělu vysavače pomocí gumového poutka a celek snadno uskladníte i v běžném regále. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set: Výměnná baterie 18 V Battery Power
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set: Kompaktní, přenosný design
Kompaktní, přenosný design
Individuálně a flexibilně použitelný. Pohodlná přeprava.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set: Speciální patronový filtr
Speciální patronový filtr
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Speciální příslušenství pro čištění interiérů vozidel
  • Ideální pro čištění interiérů vozidel.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická úschova sací hadice
  • Jednoduché upevnění sací hadice pro přepravu a úschovu pomocí gumové pásky.
Praktické uložení příslušenství
  • Nenáročná na úložný prostor, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 250
Sací výkon (W) 60
Podtlak (mbar) max. 85
Množství vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádrže (l) 7
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 10 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 300
Nabíjecí proud (A) 0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina hluku (dB(A)) 64
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 386 x 279 x 312

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
  • Délka sací hadice: 1.2 m
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
  • Papírový filtrační sáček: 1 Kusy, Dvouvrstvé

Vybavení

  • Inteligentní displej: integrovaný v baterii
  • Funkce fukaru
  • Uložení příslušenství na přístroji
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set

Videa

Oblasti použití
  • Interiér vozidla
  • Obytné vozy
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Dílna
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 1 Compact Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.