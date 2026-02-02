Mobilní tlaková myčka OC 6-18 Premium Battery Set
Bateriově poháněná středotlaká myčka s 18V výměnnou baterií a bateriovou nabíječkou. Kompaktní a mobilní tlaková myčka pro rychlé nenáročné čištění bez nutnosti připojení k vodnímu i elektrickému zdroji. Sací hadici je možné dokoupit samostatně.
Kompaktní a přenosné čištění bez nutnosti připojení k elektrické přípojce nebo přívodu vody – to je mobilní tlaková myčka OC 6-18 Premium battery. Ideální pro rychlé a efektivní nenáročné úklidové úkoly na cestách i v domácnosti. S jemnou tryskou s plochým paprskem lze rychle odstranit odolné nečistoty z jízdních kol, kempingového nebo zahradního nábytku, hraček a mnoha dalšího. 12litrový vozík na vodu s velkými koly a výsuvnou teleskopickou rukojetí slouží také jako přenosná základna pro mobilní tlakovou myčku. Pokud je k dispozici vodovodní přípojka, lze zařízení provozovat i bez zásobníku na vodu. Se samostatně dostupnou sací hadicí lze použít i vodu ze studní, věder nebo přírodních vodních ploch. Tlaková pistole a stříkací tryska mohou být připevněny k nádrži pro přepravu. Rozsáhlá nabídka příslušenství činí OC 6-18 Premium ještě všestrannějším: například pěnová tryska nebo mycí kartáč jsou k dispozici samostatně. Výměnnou baterii (není součástí dodávky) lze použít ve všech bateriově napájených zařízeních platformy 18 V Kärcher Battery Power. Díky technologii Real Time Technology zobrazuje LCD displej baterie zbývající kapacitu při práci, nabíjení a skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Soběstačnost a mobilní úklid
- Vozík na vodu o objemu 12 litrů umožňuje nezávislé čištění na cestách. Voda vystačí na 3 až 5 silně znečištěných jízdních kol nebo několik předmětů, jako jsou zahradní/kempinkové židle.
- Nádrž lze naplnit z jakéhokoli kohoutku a díky šroubovacímu uzávěru je odolná proti úniku.
- Nezávislost na napájení díky bateriové technologii (baterie se prodává samostatně).
Optimální mobilita díky kolečkům a ergonomické výšce rukojeti.
- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.
- Velká kola pro bezpečnou a pohodlnou přepravu po nerovném terénu nebo zahradních cestách.
Praktické uložení příslušenství na zařízení
- Hadici, spouštěcí pistoli a postřikovací tyč lze snadno a bezpečně uložit na přístroji a ušetřit tak místo.
- Přihrádka na příslušenství v zadní části vozíku na vodu nabízí prostor pro další příslušenství.
- Veškeré příslušenství máte vždy po ruce, i když jste na cestách.
Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlak
- Tlak vody až 24 barů pro účinné a důkladné čištění.
- Bezpečně a spolehlivě čistí i citlivé povrchy.
Výměnná baterie 18 V Kärcher Battery Power (není součástí standardní dodávky)
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Mobilní aplikace Home & Garden
- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|max. 200
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|šedý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|349 x 321 x 586
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Tryska s plochým paprskem
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Kola
- Teleskopické madlo
Vybavení
- Sání vody
- Objem nádrže vody: 12 l
- Typ hadice: Středotlaká flexibilní hadice
- Tlaková spouštěcí pistole: Středotlaká spouštěcí pistole
- Pracovní nástavec: krátký a dlouhý
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Květináče
- Disky
- Popelnice
- Žaluzie/rolety
- Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly OC 6-18 Premium Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
