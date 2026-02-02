Mobilní tlaková myčka OC 7-18 Handheld Battery Set
Ruční akumulátorový středotlaký čistič OC 7-18 Handheld Battery Set, ideální pro mobilní čištění – díky sací hadici, nastavení tlaku a vyměnitelné 18V baterii.
Pro flexibilní čištění na cestách i doma je ruční akumulátorová sada OC 7-18 ideální volbou pro snadné odstranění středně silného znečištění. Ruční středotlaký čistič lze připojit přímo k zahradní hadici nebo efektivně nasávat vodu z externích zdrojů, jako jsou sudy na vodu nebo kanystry. Sací hadice s vodním filtrem umožňuje dosah až 5 metrů. Díky výkonné 18V vyměnitelné baterii Kärcher, která je součástí dodávky, je OC 7-18 zcela nezávislý na externím napájení a přívodu vody. Promyšlený ergonomický design zaručuje pohodlné ovládání, zatímco 2stupňová regulace tlaku od 11 do 24 barů umožňuje přesné nastavení pro citlivé povrchy nebo prodloužení doby provozu baterie. LED indikace poskytuje informace o použitém režimu a stavu baterie. 5-v-1 Multi Jet umožňuje rychlé přepínání mezi pěti typy stříkání, zatímco technologie trysek Kärcher zajišťuje šetrné a účinné čištění i na citlivých materiálech. OC 7-18 je proto univerzální – ať už pro kempování, po cyklistické túře nebo pro zahradničení.
Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestách
- Díky přiložené sací hadici a vyměnitelné baterii Kärcher 18 V je úklid na cestách nebo v domácnosti snadný a mobilní – nezávislý na připojení k vodě a elektřině.
- Flexibilní použití pro mnoho různých úklidových úkolů, např. pro jízdní kola, zahradní a kempingové vybavení, kočárky nebo čištění skvrn na autě.
- Přívod vody lze zajistit buď pomocí připojené zahradní hadice, nebo sací hadice z externích vodních zdrojů.
Nastavení tlaku s LED indikací
- V závislosti na úklidovém úkolu můžete přepínat mezi režimy Max (24 bar) a eco!Mode¹⁾ (přibližně 11 bar). Ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení výdrže baterie až na 30 minut.
- LED kontrolka poskytuje informace o zvoleném režimu a aktuálním stavu nabití baterie.
Široká nabídka příslušenství
- Multi Jet kombinuje pět typů rozstřiku v jedné trysce, kterou lze snadno nastavit otočením hlavy trysky.
- Sací hadice umožňuje použití vody z externích zdrojů, jako jsou kanystr, vědro nebo potok. Maximální volnost pohybu díky délce 5 m.
- Pěnový proud usnadňuje cílené nanášení čisticího prostředku pro ještě účinnější čištění odolných nečistot.
Účinný a šetrný střední tlak
- Díky účinné technologii trysek Kärcher a 5v1 Multi Jet vysokotlaký čistič čistí šetrně a šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
- Ideální volba pro ochranu citlivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo náboje.
- Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Lehká a ergonomická konstrukce
- Díky nízké hmotnosti a ergonomickému designu je středotlaký čistič pohodlný i při dlouhodobém používání.
- Kompaktní design zařízení zajišťuje malé rozměry balení pro přepravu a skladování.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|200
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / 14 Režim eco!efficiency: / 30
|Doba nabíjení baterie (min)
|44 / 83
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ V nastavení eco!Mode je spotřeba vody snížena o 20 % a spotřeba energie o 59 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (režim Max).
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Pěnovací tryska
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- 5 v 1 Multi Jet
- Sací hadice
Vybavení
- Sání vody
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Popelnice
- Auta
- Žaluzie/rolety