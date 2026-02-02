AKU postřikovač PSU 4-18
AKU postřikovač PSU 4-18 se postará o zahradní rostliny pomocí postřikové mlhy, hnojiv nebo postřiků pouhým stisknutím tlačítka. Baterie18 V a nabíječka nejsou součástí balení.
AKU postřikovač rostlin PSU 4-18 vám pomůže na zahradě s údržbou a ochranou vašich rostlin. Ať už se jedná o hnojení, likvidaci škůdců, zbavování se plevele nebo zavlažování malých sazenic – PSU 4-18 je díky své rozprašovací mlze/postřikovači perfektní pro všechny zmíněné aplikace. Pro zvýšení tlaku již není potřeba vyčerpávající ruční čerpání. Jednoduchým stisknutím tlačítka aktivujete čerpadlo tlakového postřikovače. Rozprašovací paprsek lze podle potřeby zapnout pomocí spouště na trysce, uvést do trvalého provozu nebo plynule nastavit přímo na trysce od jemné mlhy až po bodový paprsek. Ramenní popruh usnadňuje přenášení tlakového postřikovače přičemž jedna ruka je vždy volná. Nádrž o objemu 4 litry má integrovaný ukazatel stavu naplnění a kryt nádrže slouží zároveň jako odměrka pro měření postřiku. Nástavec lze prodloužit na 75 cm pro ergonomickou práci i ve vzdálenějších oblastech. Aby bylo možné postřikovač skladovat prostorově úsporným způsobem, lze nástavec sejmout a zajistit pomocí spony nástavce na vložce baterie. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Teleskopická postřikovací tyčRozšířený dojezd, snadnější dostupnost těžko dostupných míst.
Uzamykatelná ovládací spoušťPro jednoduchý a neunavující provoz.
Plynule variabilní obrazec postřikuV závislosti na aplikaci může uživatel přepínat mezi jemnou mlhou a bodovým paprskem.
4litrová nádrž s ukazatelem stavu naplnění
- Neustálý pohled na hladinu kapaliny.
Integrovaná odměrka v krytu nádrže
- Rychlá změna postřiku
Držák postřikovací tyče na zařízení
- Pro prostorově úsporné skladování.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem baterie: zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení a kapacita baterie. Dlouhá životnost a velký výkon díky lithium-iontovým článkům. Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 18 V Battery Power.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pracovní tlak (bar)
|3
|Průtok (l/h)
|max. 30
|Objem nádrže vody (l)
|4
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|750 x 182 x 365
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Ramenní popruh
- Odměrka
Vybavení
- Teleskopická postřikovací tyč: 0.45 m, 0.75 m
- Uzamykatelná ovládací spoušť
- Upevňovací spona tyče
- Zobrazení úrovně naplnění
Videa
Oblasti použití
- Ochrana a údržba rostlin
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro šetrné zavlažování křehkých rostlin jako např. sazeniček
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly PSU 4-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.