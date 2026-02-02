Aku postřikovače

Ochrana a péče o rostliny pouhým stisknutím tlačítka: tlakový postřikovač PSU 4-18 s 18V výměnnou baterií, 4l nádrží a teleskopickou tyčí hnojí rostliny jemnou, rovnoměrnou postřikovou mlhou a cíleně bojuje proti škůdcům a plevelům. Pohodlně a šetrně zalévá sazenice – bez nutnosti pracného ručního čerpání.

Aku postřikovače produkty:

Postřikovače Kärcher


Oblasti použití aku postřikovače

Hnojení

Někdy naše rostliny potřebují k růstu víc než jen slunce a vodu. PSU 4-18 s výsuvnou teleskopickou násadou usnadňuje a pohodlně aplikuje hnojivo i ve vyšších oblastech.

Hnojení akumulátorovým tlakovým postřikovačem Kärcher

Hubení škůdců

Keře a stromy jsou často napadeny škůdci, jako jsou mšice nebo zavíječe. Díky mnoha možnostem nastavení umožňuje bateriový tlakový postřikovač uživatelům jak úplné zamlžení, tak i cílený rozprašovací proud na postižená místa.

Hubení škůdců s akumulátorovým tlakovým postřikovačem Kärcher

Odstraňování plevele

Více trávy, méně plevele: aku tlakový postřikovač PSU 4-18 si pohodlně a účinně poradí s plevelem. Výsledkem je udržovaný a rovnoměrně zelený trávník.

Odstraňování plevele s akumulátorovým tlakovým postřikovačem Kärcher

Zalévání

Šetrná zálivka pro choulostivé rostliny: s malými sazenicemi na záhonu je třeba zacházet zvláště opatrně. Jemná postřiková mlha dodává rostlinám dostatek vody, aniž by poškozovala jemné struktury.

Zavlažování akumulátorovým tlakovým postřikovačem Kärcher
Bateriový postřikovač

Výhody

U postřikovačů platilo doposud pravidlo: „Kdo chce postřikovat, musí pumpovat“. S postřikovačem Kärcher PSU 4-18 tato namáhavá přípravná práce odpadá. Jednoduše nádobu naplníte, umístíte baterii a následně se postaráte tlakem až 3 bar o blaho svých rostlin, například nanášením tekutého hnojiva, cíleným rozprašováním postřiků, odstraněním plevele nebo opatrným zavlažováním rostlin mlhovinou. Ať už se jedná o střešní terasu nebo zahrádkářskou kolonii - PSU 4-18 se stane zaručeně jedním ze zahradních zařízení, které už nebudete chtít odložit.

Vlastnosti AKU postřikovače

AKU bateriový postřikovač - hladina kapaliny

Přehled hladiny kapaliny

Nádrž AKU postřikovače je průhledná, takže při zalévání nebo hnojení velkých venkovních ploch snadno zjistíte, jak je plná.

AKU bateriový postřikovač

Snadná přeprava

AKU postřikovač je vybaven popruhem, takže se pohodlně přenáší i s plnou nádrží. Popruh si nasaďte na rameno a nechte přístroj pohodlně viset.

AKU postřikovač

Snadné skladování

Mobilní spotřebič by se měl dát snadno uklidit. Z tohoto důvodu byl AKU postřikovač navržen s teleskopickou tyčí, kterou lze odejmout a připojit k držáku baterie. Přístroj lze proto snadno přenášet a uložit do kůlny na nářadí nebo do garáže, aby se ušetřilo místo.

Bateriová platforma Kärcher Battery Power

AKU postřikovač vychází z bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Objevte celou paletu produktů a podívejte se, ve kterých z nich můžete vaši baterii 18 V Battery Power ještě použít.

AKU zahradní technika pro profesionály

