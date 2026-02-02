Aku postřikovače
Ochrana a péče o rostliny pouhým stisknutím tlačítka: tlakový postřikovač PSU 4-18 s 18V výměnnou baterií, 4l nádrží a teleskopickou tyčí hnojí rostliny jemnou, rovnoměrnou postřikovou mlhou a cíleně bojuje proti škůdcům a plevelům. Pohodlně a šetrně zalévá sazenice – bez nutnosti pracného ručního čerpání.
Aku postřikovače produkty:
Oblasti použití aku postřikovače
Hnojení
Někdy naše rostliny potřebují k růstu víc než jen slunce a vodu. PSU 4-18 s výsuvnou teleskopickou násadou usnadňuje a pohodlně aplikuje hnojivo i ve vyšších oblastech.
Hubení škůdců
Keře a stromy jsou často napadeny škůdci, jako jsou mšice nebo zavíječe. Díky mnoha možnostem nastavení umožňuje bateriový tlakový postřikovač uživatelům jak úplné zamlžení, tak i cílený rozprašovací proud na postižená místa.
Odstraňování plevele
Více trávy, méně plevele: aku tlakový postřikovač PSU 4-18 si pohodlně a účinně poradí s plevelem. Výsledkem je udržovaný a rovnoměrně zelený trávník.
Zalévání
Šetrná zálivka pro choulostivé rostliny: s malými sazenicemi na záhonu je třeba zacházet zvláště opatrně. Jemná postřiková mlha dodává rostlinám dostatek vody, aniž by poškozovala jemné struktury.
Výhody
U postřikovačů platilo doposud pravidlo: „Kdo chce postřikovat, musí pumpovat“. S postřikovačem Kärcher PSU 4-18 tato namáhavá přípravná práce odpadá. Jednoduše nádobu naplníte, umístíte baterii a následně se postaráte tlakem až 3 bar o blaho svých rostlin, například nanášením tekutého hnojiva, cíleným rozprašováním postřiků, odstraněním plevele nebo opatrným zavlažováním rostlin mlhovinou. Ať už se jedná o střešní terasu nebo zahrádkářskou kolonii - PSU 4-18 se stane zaručeně jedním ze zahradních zařízení, které už nebudete chtít odložit.
Vlastnosti AKU postřikovače
Přehled hladiny kapaliny
Nádrž AKU postřikovače je průhledná, takže při zalévání nebo hnojení velkých venkovních ploch snadno zjistíte, jak je plná.
Snadná přeprava
AKU postřikovač je vybaven popruhem, takže se pohodlně přenáší i s plnou nádrží. Popruh si nasaďte na rameno a nechte přístroj pohodlně viset.
Snadné skladování
Mobilní spotřebič by se měl dát snadno uklidit. Z tohoto důvodu byl AKU postřikovač navržen s teleskopickou tyčí, kterou lze odejmout a připojit k držáku baterie. Přístroj lze proto snadno přenášet a uložit do kůlny na nářadí nebo do garáže, aby se ušetřilo místo.
Bateriová platforma Kärcher Battery Power
AKU postřikovač vychází z bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Objevte celou paletu produktů a podívejte se, ve kterých z nich můžete vaši baterii 18 V Battery Power ještě použít.
