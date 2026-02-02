FUKAR NA LISTÍ LBL 2 BATTERY

AKU fukar na listí LBL 2 Battery dosahuje max. rychlosti vzduchu 210 km/h a je dokonale vyvážen pro práci bez námahy.

Odhadovaný plošný výkon:

AKU fukar na listí LBL 2 o bateriové platformě 18 V nabízí silný výkon pro jakoukoli práci s listím. Fukar na listí dosahuje maximální rychlosti vzduchu 210 km/h a potěší i dokonalou ergonomií a vyvážeností pro snazší práci. Aby bylo možné listí uvolnit a cíleně s ním pohybovat, je fukar vybavený odnímatelnou plochou hubicí s ostrou hranou. Baterie není součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Fukar na listí LBL 2 Battery: Trubka fukaru
Trubka fukaru
Účinné odstraňování listí a volných nečistot kolem domu a v zahradě.
Fukar na listí LBL 2 Battery: Odnímatelná plochá hubice
Odnímatelná plochá hubice
Pro přesné a bodové čištění. Listí lze například foukat na jednu hromadu.
Fukar na listí LBL 2 Battery: Integrovaná ostrá hrana
Integrovaná ostrá hrana
Mokré listí a přilepené nečistoty odstraníte ostrou hranou.
Ergonomický design
  • Dokonale vyvážený pro práci bez únavy.
Bajonetový uzávěr
  • Pro nenáročnou úschovu můžete trubku fukaru jednoduše odejmout.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Rychlost vzduchu (km/h) max. 210
Průtok vzduchu (m³/h) 220
Regulace rychlosti ne
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití baterie (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 975 x 170 x 305

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Trubka fukaru
  • Plochá hubice včetně ostré hrany
Fukar na listí LBL 2 Battery
Fukar na listí LBL 2 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Odstraňování listí kolem domu
  • Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
  • Cesty kolem domu
  • Oblasti kolem domu a zahrady
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LBL 2 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.