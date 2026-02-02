ČISTIČ TERAS PCL 3-18

AKU čistič teras PCL 3-18 čiští rychle a snadno díky dvěma rotujícím válcovým kartáčům a integrovanému systému rozvodu vody. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Aku čistič teras PCL 3-18 důkladně a důsledně odstraňuje nečistoty a jiné formy znečištění, jako je mech nebo šedý film z dřevěných teras. Jednoduše jej připojte k zahradní hadici a můžete se pustit do čištění. Rotační válcové kartáče a integrovaný systém rozvodu vody odstraňují nečistoty, které jsou následně přímo smyty. Množství vody použité v tomto procesu lze regulovat tak, aby se spotřebovalo pouze tolik vody, kolik si úklid vyžaduje. Optimalizovaná šířka a poloha válcových kartáčů umožňuje čištění až po okraje. Navíc pro výměnu válcových kartáčů nejsou potřeba žádné nástroje. Kromě dřeva a WPC (plastová terasová prkna) lze důkladně a bez námahy vyčistit i hladké kamenné dlaždice. Díky bateriovému pohonu je přístroj perfektní i pro čištění vzdálenějších venkovních prostor. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Dva rotační válcové kartáče (součástí dodávky pro dřevěné povrchy)
Dva rotační válcové kartáče (součástí dodávky pro dřevěné povrchy)
Důkladné čištění venkovních ploch ze dřeva a WPC
Integrovaný rozvod vody
Integrovaný rozvod vody
Vynikající výsledky čištění – nečistoty jsou odstraněny a smyty jedním tahem.
Ergonomický ventil regulace vody
Ergonomický ventil regulace vody
Množství vody lze flexibilně přizpůsobit úrovni znečištění.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Technologie Real Time s LCD displejem baterie: Doba provozu, doba nabíjení a kapacita baterie
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít v zařízeních s platformou 18V Battery Power.
Výměnné válcové kartáče
  • Vhodné pro čištění dřevěných terasových panelů a WPC podlahových krytin.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Max. tlak (bar) max. 10
Rozsah tlaku Nízký tlak
Spotřeba vody při 4 bar (l/h) max. 180
Počet otáček kartáčů (rpm) 500 - 600
Pracovní šířka válcových kartáčů (mm) 300
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití baterie (m²) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 363 x 307 x 1324

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vybavení

  • 2 vodní trysky
  • Ventil pro regulaci množství vody
  • Odstavná hrana
  • Ergonomická tyč a rukojeť
Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon
  • Dřevěné povrchy
  • Mech
