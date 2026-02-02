ČISTIČ TERAS PCL 3-18
AKU čistič teras PCL 3-18 čiští rychle a snadno díky dvěma rotujícím válcovým kartáčům a integrovanému systému rozvodu vody. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Aku čistič teras PCL 3-18 důkladně a důsledně odstraňuje nečistoty a jiné formy znečištění, jako je mech nebo šedý film z dřevěných teras. Jednoduše jej připojte k zahradní hadici a můžete se pustit do čištění. Rotační válcové kartáče a integrovaný systém rozvodu vody odstraňují nečistoty, které jsou následně přímo smyty. Množství vody použité v tomto procesu lze regulovat tak, aby se spotřebovalo pouze tolik vody, kolik si úklid vyžaduje. Optimalizovaná šířka a poloha válcových kartáčů umožňuje čištění až po okraje. Navíc pro výměnu válcových kartáčů nejsou potřeba žádné nástroje. Kromě dřeva a WPC (plastová terasová prkna) lze důkladně a bez námahy vyčistit i hladké kamenné dlaždice. Díky bateriovému pohonu je přístroj perfektní i pro čištění vzdálenějších venkovních prostor. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Dva rotační válcové kartáče (součástí dodávky pro dřevěné povrchy)Důkladné čištění venkovních ploch ze dřeva a WPC
Integrovaný rozvod vodyVynikající výsledky čištění – nečistoty jsou odstraněny a smyty jedním tahem.
Ergonomický ventil regulace vodyMnožství vody lze flexibilně přizpůsobit úrovni znečištění.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Technologie Real Time s LCD displejem baterie: Doba provozu, doba nabíjení a kapacita baterie
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít v zařízeních s platformou 18V Battery Power.
Výměnné válcové kartáče
- Vhodné pro čištění dřevěných terasových panelů a WPC podlahových krytin.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Max. tlak (bar)
|max. 10
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Spotřeba vody při 4 bar (l/h)
|max. 180
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|500 - 600
|Pracovní šířka válcových kartáčů (mm)
|300
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|363 x 307 x 1324
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Vybavení
- 2 vodní trysky
- Ventil pro regulaci množství vody
- Odstavná hrana
- Ergonomická tyč a rukojeť
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon
- Dřevěné povrchy
- Mech
Náhradní díly PCL 3-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
