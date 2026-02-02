Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set
AKU ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus AKU set pro snadné čištění kolem domu. Součástí balení je skládací nádrž, sací hadice, baterie i nabíječka.
AKU ruční tlaková myčka pro snadné čištění je kompaktní a rychle připravený k čištění bez dlouhých příprav. Pomocí jemné trysky lze rychle odstranit nečistoty ze zahradního nábytku, hraček, popelnic a mnoha dalších předmětů a povrchů kolem domu. Je plně mobilní, včetně skládací nádrže a sací hadice. Součástí je také 18 V baterie a nabíječka.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlak
Lehký a kompaktní design zařízení
Příšlušenství pro širokou škálu aplikací
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|21
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Průtok (l/h)
|max. 170
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|14 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|292 x 89 x 228
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Skládací vodní nádrž
Vybavení
- Sání vody
- Pracovní nástavec: dlouhý
- Tryska s plochým paprskem
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Filtr stroje
- Sací hadice SH 5
Videa
Oblasti použití
- Květináče
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Popelnice
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Jízdní kola
- Ploty
- Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly KHB 4-18 Plus Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
