Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set

AKU ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus AKU set pro snadné čištění kolem domu. Součástí balení je skládací nádrž, sací hadice, baterie i nabíječka.

AKU ruční tlaková myčka pro snadné čištění je kompaktní a rychle připravený k čištění bez dlouhých příprav. Pomocí jemné trysky lze rychle odstranit nečistoty ze zahradního nábytku, hraček, popelnic a mnoha dalších předmětů a povrchů kolem domu. Je plně mobilní, včetně skládací nádrže a sací hadice. Součástí je také 18 V baterie a nabíječka.

Charakteristické znaky a výhody
Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set: Výměnná baterie 18 V Battery Power
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set: Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlak
Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlak
Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set: Lehký a kompaktní design zařízení
Lehký a kompaktní design zařízení
Příšlušenství pro širokou škálu aplikací
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Tlak (bar) 21
Rozsah tlaku Střední tlak
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Průtok (l/h) max. 170
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) 14 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 300
Nabíjecí proud (A) 0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 292 x 89 x 228

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
  • Skládací vodní nádrž

Vybavení

  • Sání vody
  • Pracovní nástavec: dlouhý
  • Tryska s plochým paprskem
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Filtr stroje
  • Sací hadice SH 5
Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set
Ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus Battery Set

Videa

Oblasti použití
  • Květináče
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Popelnice
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Jízdní kola
  • Ploty
  • Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly KHB 4-18 Plus Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.