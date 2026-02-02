Sekačka na trávu LMO 2-18

AKU sekačka LMO 2-18 s bezuhlíkovým motorem a šířkou záběru 32 cm je ideální pro menší trávníky do 250 m².

Lehká a obratná bateriová sekačka LMO 2-18 se šířkou záběru 32 cm se dokonale hodí pro menší trávníky do 250 m². Výšku sečení lze nastavit na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm. V kombinaci s výkonným bezuhlíkovým motorem je tráva vždy perfektně posekaná. Při sečení podél okrajů trávníku hřebeny narovnávají stébla trávy a zajišťují, že žádné stéblo nevynecháte. Posekaná tráva se sbírá do 30litrového sběrného koše. Výškově nastavitelná vodicí rukojeť zajišťuje vzpřímený a pohodlný postoj při sečení a skládací konstrukce umožňuje úsporné skladování. Přepravní rukojeť lze také použít k přenášení lehké akumulátorové sekačky všude tam, kde je potřeba, například po schodech nahoru a dolů. Akumulátorová sekačka LMO 2-18 je kompatibilní se všemi vyměnitelnými bateriemi z 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoký výkon a delší životnost výrobku
Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Klapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Jednoduché nastavení žací výšky
  • Jediným pohybem lze nastavit požadovanou výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
  • Hřebeny automaticky zachytí trávu rostoucí až k okraji.
Prostorově nenáročný design
  • Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
  • Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
  • Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
  • Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
  • Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
  • Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Bezpečnostní klíč
  • Ochrana pro děti: zabránění neúmyslnému spuštění sekačky.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
  • Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít v zařízeních s platformou 18V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pracovní šířka (cm) 32
Žací výška (mm) 25 - 60
Nastavení žací výšky Pětinásobné
Objem nádoby na sběr trávy (l) 30
Pohon Bezkartáčový motor
Rychlost (rpm) 3500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (m²) max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1186 x 354 x 1026

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Lapač trávy

Vybavení

  • Nůž
  • Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
  • Integrované madlo
  • Zobrazení úrovně naplnění
Videa

Oblasti použití
  • Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 2-18

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

