Sekačka na trávu LMO 2-18
AKU sekačka LMO 2-18 s bezuhlíkovým motorem a šířkou záběru 32 cm je ideální pro menší trávníky do 250 m².
Lehká a obratná bateriová sekačka LMO 2-18 se šířkou záběru 32 cm se dokonale hodí pro menší trávníky do 250 m². Výšku sečení lze nastavit na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm. V kombinaci s výkonným bezuhlíkovým motorem je tráva vždy perfektně posekaná. Při sečení podél okrajů trávníku hřebeny narovnávají stébla trávy a zajišťují, že žádné stéblo nevynecháte. Posekaná tráva se sbírá do 30litrového sběrného koše. Výškově nastavitelná vodicí rukojeť zajišťuje vzpřímený a pohodlný postoj při sečení a skládací konstrukce umožňuje úsporné skladování. Přepravní rukojeť lze také použít k přenášení lehké akumulátorové sekačky všude tam, kde je potřeba, například po schodech nahoru a dolů. Akumulátorová sekačka LMO 2-18 je kompatibilní se všemi vyměnitelnými bateriemi z 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný bezkartáčový motorVysoký výkon a delší životnost výrobku
Efektivní plnění sběrného koše na trávuDíky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Zobrazení úrovně naplněníKlapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Jednoduché nastavení žací výšky
- Jediným pohybem lze nastavit požadovanou výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
- Hřebeny automaticky zachytí trávu rostoucí až k okraji.
Prostorově nenáročný design
- Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
- Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
- Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
- Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
- Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
- Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Bezpečnostní klíč
- Ochrana pro děti: zabránění neúmyslnému spuštění sekačky.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
- Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít v zařízeních s platformou 18V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pracovní šířka (cm)
|32
|Žací výška (mm)
|25 - 60
|Nastavení žací výšky
|Pětinásobné
|Objem nádoby na sběr trávy (l)
|30
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Rychlost (rpm)
|3500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Lapač trávy
Vybavení
- Nůž
- Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
- Integrované madlo
- Zobrazení úrovně naplnění
Videa
Oblasti použití
- Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 2-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.