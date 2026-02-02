LVS 1/1 Bp

Bateriový vysavač LVS 1/1 Bp s vynikajícím sacím výkonem díky technologii cyklónového filtru. Všestranný, třístupňová regulace sacího výkonu, HEPA 13, podlahová hubice a štěrbinová hubice.

Robustní bateriový vysavač LVS 1/1 Bp pro suché vysávání nabízí vynikající sací výkon a účinně odstraňuje prach a nečistoty. Technologie cyklónového filtru udržuje trvale vysoký sací výkon. Bezdrátový, kompaktní a obratný vysavač je ideální pro bodové čištění v hotelnictví, gastronomii, maloobchodě a při úklidu budov. Díky neomezené volnosti pohybu je ideální také pro úklid schodů. Integrovaný filtr HEPA 13 zajišťuje nejvyšší standardy hygieny. Sací výkon lze regulovat ve třech stupních a v několika jednoduchých krocích se z upright vysavače stane ruční vysavač na čalounění a různé další povrchy. Odpadní nádoba nevyžaduje žádné filtrační sáčky, šetří náklady a je udržitelná. Lze ji vyprázdnit rychle a hygienicky - bez přímého kontaktu s nečistotami. S výkonnými 18V bateriemi Kärcher dosahuje vysavač vynikajících výsledků čištění. Praktický držák zajišťuje, že dodávaná štěrbinová hubice je vždy po ruce. Poznámka: baterie a rychlonabíječka nejsou součástí dodávky a je nutné je objednat zvlášť. Velký výběr hubic a příslušenství (DN 35) lze objednat jako volitelné příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
LVS 1/1 Bp: Profesionální kvalita: obzvláště robustní a odolné
Unikátní technologie cyklonového filtru pro trvale vysoký sací výkon. Bezkartáčový EC motor pro dlouhou životnost a vysokou odolnost proti opotřebení. Inovativní a časově úsporný: snadno udržovatelný filtrační systém.
LVS 1/1 Bp: Vynikající výkon čištění
Čištění podle potřeby: na výběr jsou tři různé režimy čištění. Účinně odstraňuje prach a nečistoty ze všech povrchů. Ideální pro bodové čištění. Bateriový provoz pro neomezenou volnost pohybu
LVS 1/1 Bp: Vysoce účinný filtr HEPA-13
Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic.
Flexibilní čištění: na výběr jsou tři provozní režimy
  • Režim Power, standardní režim nebo režim eco!efficiency.
  • Sací výkon zvolte podle účelu čištění.
  • Režim eco!efficiency: je udržitelný a prodlužuje dobu provozu na baterii.
Praktická nádoba na odpad
  • Nevyžaduje filtrační sáčky: udržitelný a snižuje zbytečné náklady.
  • Lze snadno a rychle vyprázdnit, aniž by došlo k přímému kontaktu s nečistotami.
  • Průhledná nádoba znamená, že hladina náplně je vždy viditelná.
Mnohočetné možnosti použití
  • Rozsáhlý výběr příslušenství v DN 35, které lze objednat jako volitelné příslušenství.
  • Vhodné pro různé podlahové krytiny, čalounění a další povrchy.
  • Lze flexibilně používat jako ruční nebo upright vysavač.
Pasivní podlahová hubice o šířce 22 cm
  • Vlasy a nečistoty se neusazují u podlahové hubice
  • Šetří čas při údržbě a odstraňování vlasů.
  • Zvyšuje účinnost čištění a zkracuje dobu úklidu
Držák na stěnu
  • Úsporný na místo a snadno skladovatelný.
  • Bezpečné uložení vysavače.
  • Vždy po ruce.
Držákpříslušenství
  • Dodávaná štěrbinová hubice je vždy po ruce.
  • Pro pohodlnou přepravu i na schodištích.
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje včetně příslušenství.
Úplná flexibilita v rámci platformy Kärcher 18V
  • Kompatibilní se všemi 18V akumulátory Kärcher Battery Power+/Power
  • Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
  • Výměna baterie je rychlá a snadná.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 0,35
Materiál nádrže Plast
Hladina hluku (dB(A)) 70
Množství vzduchu (l/s) 12
Jmenovitý příkon (W) 230
Podtlak (mbar/kPa) 140 / 14
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / cca 60 (5,0 Ah) Režim napájení: / cca 20 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / cca 35 (3,0 Ah) Režim napájení: / cca 12 (3,0 Ah)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1100 x 220 x 175

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Množství sacích trubek: 1 Kusy
  • Délka sacích trubek: 509 mm
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 ?
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
  • Držákpříslušenství
  • Držák na stěnu

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
Videa

Oblasti použití
  • Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
  • Pohodlné pro dodavatele stavebních služeb v kancelářích, na chodbách a na schodech
  • Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
  • Ideální v hotelech a restauracích, v maloobchodě, v kinech nebo divadlech
  • Speciálně navrženo pro důkladné čištění interiéru vozidla
