LVS 1/1 Bp
Bateriový vysavač LVS 1/1 Bp s vynikajícím sacím výkonem díky technologii cyklónového filtru. Všestranný, třístupňová regulace sacího výkonu, HEPA 13, podlahová hubice a štěrbinová hubice.
Robustní bateriový vysavač LVS 1/1 Bp pro suché vysávání nabízí vynikající sací výkon a účinně odstraňuje prach a nečistoty. Technologie cyklónového filtru udržuje trvale vysoký sací výkon. Bezdrátový, kompaktní a obratný vysavač je ideální pro bodové čištění v hotelnictví, gastronomii, maloobchodě a při úklidu budov. Díky neomezené volnosti pohybu je ideální také pro úklid schodů. Integrovaný filtr HEPA 13 zajišťuje nejvyšší standardy hygieny. Sací výkon lze regulovat ve třech stupních a v několika jednoduchých krocích se z upright vysavače stane ruční vysavač na čalounění a různé další povrchy. Odpadní nádoba nevyžaduje žádné filtrační sáčky, šetří náklady a je udržitelná. Lze ji vyprázdnit rychle a hygienicky - bez přímého kontaktu s nečistotami. S výkonnými 18V bateriemi Kärcher dosahuje vysavač vynikajících výsledků čištění. Praktický držák zajišťuje, že dodávaná štěrbinová hubice je vždy po ruce. Poznámka: baterie a rychlonabíječka nejsou součástí dodávky a je nutné je objednat zvlášť. Velký výběr hubic a příslušenství (DN 35) lze objednat jako volitelné příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Profesionální kvalita: obzvláště robustní a odolnéUnikátní technologie cyklonového filtru pro trvale vysoký sací výkon. Bezkartáčový EC motor pro dlouhou životnost a vysokou odolnost proti opotřebení. Inovativní a časově úsporný: snadno udržovatelný filtrační systém.
Vynikající výkon čištěníČištění podle potřeby: na výběr jsou tři různé režimy čištění. Účinně odstraňuje prach a nečistoty ze všech povrchů. Ideální pro bodové čištění. Bateriový provoz pro neomezenou volnost pohybu
Vysoce účinný filtr HEPA-13Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic.
Flexibilní čištění: na výběr jsou tři provozní režimy
- Režim Power, standardní režim nebo režim eco!efficiency.
- Sací výkon zvolte podle účelu čištění.
- Režim eco!efficiency: je udržitelný a prodlužuje dobu provozu na baterii.
Praktická nádoba na odpad
- Nevyžaduje filtrační sáčky: udržitelný a snižuje zbytečné náklady.
- Lze snadno a rychle vyprázdnit, aniž by došlo k přímému kontaktu s nečistotami.
- Průhledná nádoba znamená, že hladina náplně je vždy viditelná.
Mnohočetné možnosti použití
- Rozsáhlý výběr příslušenství v DN 35, které lze objednat jako volitelné příslušenství.
- Vhodné pro různé podlahové krytiny, čalounění a další povrchy.
- Lze flexibilně používat jako ruční nebo upright vysavač.
Pasivní podlahová hubice o šířce 22 cm
- Vlasy a nečistoty se neusazují u podlahové hubice
- Šetří čas při údržbě a odstraňování vlasů.
- Zvyšuje účinnost čištění a zkracuje dobu úklidu
Držák na stěnu
- Úsporný na místo a snadno skladovatelný.
- Bezpečné uložení vysavače.
- Vždy po ruce.
Držákpříslušenství
- Dodávaná štěrbinová hubice je vždy po ruce.
- Pro pohodlnou přepravu i na schodištích.
- Bezpečná a pohodlná přeprava stroje včetně příslušenství.
Úplná flexibilita v rámci platformy Kärcher 18V
- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory Kärcher Battery Power+/Power
- Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
- Výměna baterie je rychlá a snadná.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|0,35
|Materiál nádrže
|Plast
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Množství vzduchu (l/s)
|12
|Jmenovitý příkon (W)
|230
|Podtlak (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / cca 60 (5,0 Ah) Režim napájení: / cca 20 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / cca 35 (3,0 Ah) Režim napájení: / cca 12 (3,0 Ah)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1100 x 220 x 175
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Množství sacích trubek: 1 Kusy
- Délka sacích trubek: 509 mm
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 ?
- Materiál sacích trubek: Plast
- Podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
- Držákpříslušenství
- Držák na stěnu
Vybavení
- Režim eco!efficiency
Oblasti použití
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
- Pohodlné pro dodavatele stavebních služeb v kancelářích, na chodbách a na schodech
- Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
- Ideální v hotelech a restauracích, v maloobchodě, v kinech nebo divadlech
- Speciálně navrženo pro důkladné čištění interiéru vozidla
Náhradní díly LVS 1/1 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.