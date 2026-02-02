SEKAČKA NA TRÁVU LMO 5-18 Dual Battery

AKU sekačka na trávu LMO 5-18 Dual Battery s 36 V výkonem díky využití 2 x 18V bateriové platformy a s pracovní šířkou 41 cm zajistí údržbu trávníku o rozloze až 550 m2. Baterie není součástí balení.

Odhadovaný plošný výkon při žací výšce úrovně 4:

Se dvěma 18voltovými bateriemi a výkonným bezuhlíkovým 36voltovým motorem si sekačka LMO 5-18 Dual Battery poradí i s velkými trávníky o rozloze až 550 m². Lehká a obratná akumulátorová sekačka se bez námahy pohybuje po nerovném terénu a kolem překážek. Pracovní záběr je 41 cm a výšku sečení lze nastavit do jedné ze šesti úrovní v rozmezí od 25 do 70 mm. Při sečení inteligentní systém řízení motoru iPower automaticky přizpůsobuje rychlost otáček podmínkám trávníku. Podél okrajů trávníku narovnávají hřebeny stébla trávy a zajišťují, že žádné stéblo nevynecháte. Systém sečení 2 v 1 umožňuje rovnoměrné rozprostření posekané trávy po trávníku jako přírodního hnojiva při mulčování nebo sběr do velkého 45litrového sběrného koše - pro delší sečení bez přestávky. Vodicí rukojeť je teleskopická pro pohodlnou a ergonomickou pracovní polohu. Skládací rám zabírá při skladování velmi málo místa. K dispozici je velké, robustní držadlo pro přenášení do schodů a přes schody. Sekačka LMO 5-18 Dual Battery je kompatibilní s 18V bateriovou platformou Kärcher Battery Power. Baterie a nebíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Sekačka na trávu LMO 5-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V výkonu
18 V + 18 V = 36 V výkonu
Výkonný 36V motor napájený dvěma 18V Li-Ion bateriemi.
Sekačka na trávu LMO 5-18 Dual: Výkonný bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor
Vysoký výkon a delší životnost výrobku
Sekačka na trávu LMO 5-18 Dual: iPower
iPower
Vyšší výkon a optimalizovaná doba provozu na baterie. Díky inteligentnímu řízení motoru se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Sekací systém 2 v 1
  • Posekaná tráva se během sečení účinně shromažďuje v kontejneru na trávu.
  • Mulčovací funkce: Díky použití mulčovacího nástavce se posekaná tráva rozmisťuje po trávníku jako přírodní hnojivo.
  • Ostrý ocelový nůž pro čistý výsledek sekání bez roztřepených stébel trávy.
Efektivní plnění sběrného koše na trávu
  • Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
  • Klapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Jednoduché nastavení žací výšky
  • Jediným pohybem lze snadno nastavit výšku sečení na jednu ze šesti úrovní v rozmezí od 25 do 70 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
  • Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
  • Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
  • Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
  • Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
  • Rychlouzávěry pro jednoduchou aretaci. Nastavitelný úhel pro vzpřímený pracovní postoj.
  • Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
  • Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Specifikace

Technické údaje

Napětí motoru (V) 36
Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pracovní šířka (cm) 41
Žací výška (cm) 25 - 70
Nastavení žací výšky Šestkrát
Objem nádoby na sběr trávy (l) 45
Pohon Bezkartáčový motor
Rychlost (rpm) 3500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Výkon na jedno nabití* (m²) max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 14
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1245 x 440 x 1031

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Mulčovací sada
  • Lapač trávy

Vybavení

  • Nůž
  • Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
  • Integrované madlo
  • Zobrazení úrovně naplnění
Sekačka na trávu LMO 5-18 Dual
Sekačka na trávu LMO 5-18 Dual

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 5-18 Dual

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.