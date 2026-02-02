SEKAČKA NA TRÁVU LMO 5-18 Dual Battery Set
AKU sekačka na trávu LMO 5-18 Dual Battery Set s 36 V výkonem díky využití 2 x 18V bateriové platformy a s pracovní šířkou 41 cm zajistí údržbu trávníku o rozloze až 550 m2.
Odhadovaný plošný výkon při žací výšce úrovně 4:
- 2x Baterie 18 V / 2,5 Ah – 275 m2
- 2x Baterie 18 V / 5 Ah – 550 m2
Se dvěma 18voltovými bateriemi a výkonným bezuhlíkovým 36voltovým motorem si sekačka LMO 5-18 Dual Battery poradí i s velkými trávníky o rozloze až 550 m². Lehká a obratná akumulátorová sekačka se bez námahy pohybuje po nerovném terénu a kolem překážek. Pracovní záběr je 41 cm a výšku sečení lze nastavit do jedné ze šesti úrovní v rozmezí od 25 do 70 mm. Při sečení inteligentní systém řízení motoru iPower automaticky přizpůsobuje rychlost otáček podmínkám trávníku. Podél okrajů trávníku narovnávají hřebeny stébla trávy a zajišťují, že žádné stéblo nevynecháte. Systém sečení 2 v 1 umožňuje rovnoměrné rozprostření posekané trávy po trávníku jako přírodního hnojiva při mulčování nebo sběr do velkého 45litrového sběrného koše - pro delší sečení bez přestávky. Vodicí rukojeť je teleskopická pro pohodlnou a ergonomickou pracovní polohu. Skládací rám zabírá při skladování velmi málo místa. K dispozici je velké, robustní držadlo pro přenášení do schodů a přes schody. Sekačka LMO 5-18 Dual Battery je kompatibilní s 18V bateriovou platformou Kärcher Battery Power.
Charakteristické znaky a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonuVýkonný 36V motor napájený dvěma 18V Li-Ion bateriemi.
Výkonný bezkartáčový motorVysoký výkon a delší životnost výrobku
iPowerVyšší výkon a optimalizovaná doba provozu na baterie. Díky inteligentnímu řízení motoru se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Sekací systém 2 v 1
- Posekaná tráva se během sečení účinně shromažďuje v kontejneru na trávu.
- Mulčovací funkce: Při použití mulčovací soupravy se posekaná tráva šíří po trávníku jako přírodní hnojivo.
Efektivní plnění sběrného koše na trávu
- Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
- Klapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Jednoduché nastavení žací výšky
- Jediným pohybem lze snadno nastavit výšku sečení na jednu ze šesti úrovní v rozmezí od 25 do 70 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
- Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
- Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
- Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
- Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
- Rychlouzávěry pro jednoduchou aretaci. Nastavitelný úhel pro vzpřímený pracovní postoj.
- Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
- Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí motoru (V)
|36
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pracovní šířka (cm)
|41
|Žací výška (mm)
|25 - 70
|Nastavení žací výšky
|Šestkrát
|Objem nádoby na sběr trávy (l)
|45
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Rychlost (rpm)
|3500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Výkon na jedno nabití* (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|94 / 143
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 5,0 Ah Napájecí baterie (2 ks)
- Nabíječka baterií: Rychlonabíječka 18 V Battery Power (2 ks)
- Mulčovací sada
- Lapač trávy
Vybavení
- Nůž
- Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
- Integrované madlo
- Zobrazení úrovně naplnění
Videa
Oblasti použití
- Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 5-18 Dual Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.