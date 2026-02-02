SEKAČKA NA TRÁVU LMO 3-18 Battery
AKU sekačka na trávu LMO 3-18 Battery s bezkartáčovým motorem, 18V bateriovou platformou a pracovní šířkou 34 cm umožňuje díky nízké hmotnosti a extrémní obratnosti snadnou údržbu trávníku o rozloze až 350 m2. Baterie není součástí balení.
Odhadovaný plošný výkon při žací výšce úrovně 4:
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 175 m2
- Baterie 18 V / 5 Ah – 350 m2
Akumulátorová sekačka na trávu s napětím 18 V je lehká, obratná a má výkonný bezuhlíkový motor. Trávníky o rozloze až 350 m² poseká rychle a přesně. Pracovní záběr je 34 cm. Výšku sečení lze snadno nastavit podle potřeby na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 milimetrů. Díky inteligentnímu řízení motoru s funkcí iPower se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení. Když je třeba posekat okraje, hřebeny trávníku narovnají stébla trávy, aby se dosáhlo lepšího záběru. Se systémem sečení 2 v 1 se posečená tráva rovnoměrně rozprostře po trávníku jako přírodní hnojivo při mulčování nebo se shromažďuje v 35litrovém sběrném koši - pro delší sečení bez přestávky. Vodicí rukojeť je výškově nastavitelná pro pohodlnou pracovní polohu. Když je rám složený, zabírá při skladování méně místa. Pro snadné přenášení po schodech a přes schody jsou k dispozici integrovaná transportní madla. Kompatibilní se všemi vyměnitelnými bateriemi z 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný bezkartáčový motorVysoký výkon a delší životnost výrobku
iPowerVyšší výkon a optimalizovaná doba provozu na baterie. Díky inteligentnímu řízení motoru se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Sekací systém 2 v 1Posekaná tráva se během sečení účinně shromažďuje v kontejneru na trávu. Mulčovací funkce: Díky použití mulčovacího nástavce se posekaná tráva rozmisťuje po trávníku jako přírodní hnojivo. Ostrý ocelový nůž pro čistý výsledek sekání bez roztřepených stébel trávy.
Efektivní plnění sběrného koše na trávu
- Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Zobrazení úrovně naplnění
- Klapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Pohodlné nastavení výšky sečení
- Jediným pohybem lze nastavit požadovanou výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
- Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
- Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
- Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
- Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
- Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
- Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
- Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pracovní šířka (cm)
|34
|Žací výška (mm)
|25 - 60
|Nastavení žací výšky
|Pětinásobné
|Objem nádoby na sběr trávy (l)
|35
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Rychlost (rpm)
|3500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Mulčovací sada
- Lapač trávy
Vybavení
- Nůž
- Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
- Integrované madlo
- Zobrazení úrovně naplnění
Videa
Oblasti použití
- Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 3-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.