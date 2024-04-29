15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

Aku vysavače na mokré a suché nečistoty
Neomezená svoboda – ať už v zahradním domku, v autě nebo na terase: všestranná bateriová platforma 18V/36V u vysavačů na mokré a suché nečistoty vyhlašuje válku jakékoli špíně v domě i okolo něj, a to až do něj nejhůře dostupných míst a koutů, kde není přístup k elektrické zásuvce. Ať už se jedná o mokré nebo suché nečistoty, aku vysavače řady WD ji vymýtí nadobro. A pro ještě větší flexibilitu lze baterie použít i v jiných zařízeních na 18V nebo 36V bateriové platformě Kärcher Battery Power.
Aku vysavače na suché a mokré vysávání: Kompletní sortiment
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství pro vysavače na mokré a suché vysávání
Už nikdy se nemusíte trápit s taháním kabelům. S naším aku vysavačem na mokré a suché nečistoty WD 3-18 si můžete užívat absolutní svobodu pohybu v celém domě a i mimo něj. Technologie reálného času vám poskytne přesné informace o stavu baterie a času, abyste se nemuseli bát nečekaného vybití. Navíc s naším vysavačem si můžete být jisti, že dokáže zvládnout jakýkoliv typ povrchu, bez ohledu na to, zda je mokrý nebo suchý, hrubý nebo jemný, uvnitř nebo venku. S výkonnou baterií a efektivním systémem odstraňování nečistot, bude všude kolem jen WOW efekt.
Funkce
18V výměnná baterie – kompatibilní se všemi zařízeními na 18V bateriové platformě Kärcher Battery Power.
Stav baterie je neustále zobrazován na LCD displeji (technologie reálného času).
Praktické uložení příslušenství: Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
Uložení hadice na hlavě přístroje: Sací hadici lze skladovat prostorově úsporným způsobem zavěšením na hlavu přístroje.
Funkce foukání pro těžko přístupná místa.
Snadné mokré vysávání – pro velké i malé množství vody.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přenášení.
Patentovaná technologie vyjmutí filtru: Vyjmutí filtru otevřením filtračního boxu je tak jednoduché, že zabere jen několik sekund a vůbec se nedostanete do kontaktu s nečistotami.
18 V + 18 V = 36 V Napájení: Výkonný 36 V motor napájený dvěma 18 V Li-Ion bateriemi.
Platforma 18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Napětí: 18 V
Motor: 18 V
Jmenovitý příkon: 250 W
Kapacita kontejneru: 7 l
Délka sací hadice: 1,20 m
Doba provozu na baterie: cca 10 min*
Filtr: Kazetový filtr
Hmotnost bez příslušenství: 3,1 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ano
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 18 V standardní nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 18 V/2,5 Ah
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Potřebujete rychle vysát auto? Žádný problém! Díky speciálnímu příslušenství pro čištění interiéru vozu a kompaktnímu designu zaujme aku mokro-suchý vysavač na 18V bateriové platformě Kärcher Battery Power svou všestranností a navíc posouvá hranice úklidu.
WD 2-18 Battery Set
Napětí: 18 V
Motor: 18 V
Jmenovitý příkon: 270 W
Kapacita kontejneru: 12 l
Délka sací hadice: 1,80 m
Doba provozu na baterie: 10 min*
Filtr: Pěnový filtr
Hmotnost bez příslušenství: 3,6 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 18 V standardni nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 18 V/2,5 Ah
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Kompaktní a flexibilní. Bateriový mokrý vysavač WD 2-18, který si snadno poradí i se suchou špínou, nabízí dobrý sací výkon a vysokou všestrannost použití. Ve srovnání s menším WD 1 Compact se WD 2-18 dodává s podlahovou hubicí a na kolečkách a nabízí o 5 litrů větší odpadní nádobu.
WD 3-18 S Battery Set
Napětí: 18 V
Motor: 18 V
Jmenovitý příkon: 270 W
Kapacita kontejneru: 17 l
Délka sací hadice: 2,0 m
Doba provozu na baterie: 20 min*
Filtr: Kazetový filtr
Hmotnost bez příslušenství: 4,1 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 18 V standardní nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 18 V/5,0 Ah
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
Pro ještě větší nečistoty a také mokré vysávání: WD 3 18 S s nerezovou nádobou na nečistoty. Ty nabízejí o 5 litrů větší kapacitu na nečistoty ve srovnání s WD 2-18 a s 5,0 Ah výměnnou baterií, která je součástí sady, zaujmou dvojnásobnou dobou nepřetržitého chodu až 20 minut.
WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set
Napětí: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Jmenovitý příkon: 380 W
Kapacita kontejneru: 20 l
Délka sací hadice: 2,20 m
Doba provozu na baterie: 28 min*
Filtr: Plochý skládaný filtr
Hmotnost bez příslušenství: 6,76 kg/7,0 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Dual Battery Power 18 V rychlonabíječka
Baterie je součástí dodávky: 2x 18 V/5.0 Ah
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 2x 18 V/5,0 Ah
Výkonné a přenosné: WD 4-18 Dual a nerezová varianta WD 4-18 S Dual se pyšní nejvyšším sacím výkonem v řadě Kärcher Home & Garden. Čím jsou tak výjimeční? Výkonný 36V motor poháněný dvěma 18V bateriemi. Nezáleží na tom, zda je špína hrubá, jemná, mokrá nebo suchá – WD 4-18 Dual a WD 4-18 S Dual to všechno posbírají.
Platforma 36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Napětí: 36 V
Jmenovitý příkon: 300 W
Kapacita kontejneru: 17 l
Délka sací hadice: 2,0 m
Doba provozu na baterie: cca 15 min*
Hmotnost bez příslušenství: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 36 V standardní nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 36 V/2,5 Ah
* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
Větší svoboda pohybu než kdykoli předtím, ale s extra sací silou navíc! Vysavač na suché a mokré vysávání WD 3 Battery nabízí svobodu bezdrátového připojení a přitom si stále užívá plnou funkčnost. Ať už je špína hrubá, jemná, mokrá nebo suchá – aku WD 3 je zachytí.
Kärcher bateriová platforma
Morko-suché vysavače pro profesionály
