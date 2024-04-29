15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

Aku vysavače na mokré a suché nečistoty

Neomezená svoboda – ať už v zahradním domku, v autě nebo na terase: všestranná bateriová platforma 18V/36V u vysavačů na mokré a suché nečistoty vyhlašuje válku jakékoli špíně v domě i okolo něj, a to až do něj nejhůře dostupných míst a koutů, kde není přístup k elektrické zásuvce. Ať už se jedná o mokré nebo suché nečistoty, aku vysavače řady WD ji vymýtí nadobro. A pro ještě větší flexibilitu lze baterie použít i v jiných zařízeních na 18V nebo 36V bateriové platformě Kärcher Battery Power.


Aku vysavače na suché a mokré vysávání: Kompletní sortiment

Vysavače na suché a mokré nečistoty

NEZASTAVITELNÝ!

Aku vysavač na mokré a suché vysávání

BEZ KOMPROMISU!

Bateriový vysavač na mokré a suché nečistoty

JEDNODUŠE WOW!

UŽ VÁS NIC NEZASTAVÍ!

Už nikdy se nemusíte trápit s taháním kabelům. S naším aku vysavačem na mokré a suché nečistoty WD 3-18 si můžete užívat absolutní svobodu pohybu v celém domě a i mimo něj. Technologie reálného času vám poskytne přesné informace o stavu baterie a času, abyste se nemuseli bát nečekaného vybití. Navíc s naším vysavačem si můžete být jisti, že dokáže zvládnout jakýkoliv typ povrchu, bez ohledu na to, zda je mokrý nebo suchý, hrubý nebo jemný, uvnitř nebo venku. S výkonnou baterií a efektivním systémem odstraňování nečistot, bude všude kolem jen WOW efekt.

Funkce

18V výměnná baterie

18V výměnná baterie – kompatibilní se všemi zařízeními na 18V bateriové platformě Kärcher Battery Power.

Stav baterie na LCD displeji

Stav baterie je neustále zobrazován na LCD displeji (technologie reálného času).

Pohodlné uložení příslušenství

Praktické uložení příslušenství: Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.

Uložení hadice na hlavě zařízení

Uložení hadice na hlavě přístroje: Sací hadici lze skladovat prostorově úsporným způsobem zavěšením na hlavu přístroje.

Funkce foukání pro těžko dostupná místa

Funkce foukání pro těžko přístupná místa.

Mokré vysávání pro velké i malé množství vody

Snadné mokré vysávání – pro velké i malé množství vody.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přenášení

Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přenášení.

Snadná výměna filtru

Patentovaná technologie vyjmutí filtru: Vyjmutí filtru otevřením filtračního boxu je tak jednoduché, že zabere jen několik sekund a vůbec se nedostanete do kontaktu s nečistotami.

Aku mokrosuchý vysavač 36 V

18 V + 18 V = 36 V Napájení: Výkonný 36 V motor napájený dvěma 18 V Li-Ion bateriemi.

Platforma 18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact Battery Set

Napětí: 18 V
Motor: 18 V
Jmenovitý příkon: 250 W
Kapacita kontejneru: 7 l
Délka sací hadice: 1,20 m
Doba provozu na baterie: cca 10 min*
Filtr: Kazetový filtr
Hmotnost bez příslušenství: 3,1 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ano
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 18 V standardní nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 18 V/2,5 Ah

* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah

Potřebujete rychle vysát auto? Žádný problém! Díky speciálnímu příslušenství pro čištění interiéru vozu a kompaktnímu designu zaujme aku mokro-suchý vysavač na 18V bateriové platformě Kärcher Battery Power svou všestranností a navíc posouvá hranice úklidu.

WD 2-18 Battery Set

Napětí: 18 V
Motor: 18 V
Jmenovitý příkon: 270 W
Kapacita kontejneru: 12 l
Délka sací hadice: 1,80 m
Doba provozu na baterie: 10 min*
Filtr: Pěnový filtr
Hmotnost bez příslušenství: 3,6 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 18 V standardni nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 18 V/2,5 Ah

* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah

Kompaktní a flexibilní. Bateriový mokrý vysavač WD 2-18, který si snadno poradí i se suchou špínou, nabízí dobrý sací výkon a vysokou všestrannost použití. Ve srovnání s menším WD 1 Compact se WD 2-18 dodává s podlahovou hubicí a na kolečkách a nabízí o 5 litrů větší odpadní nádobu.

WD 3-18 S Battery Set

Napětí: 18 V
Motor: 18 V
Jmenovitý příkon: 270 W
Kapacita kontejneru: 17 l
Délka sací hadice: 2,0 m
Doba provozu na baterie: 20 min*
Filtr: Kazetový filtr
Hmotnost bez příslušenství: 4,1 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 18 V standardní nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 18 V/5,0 Ah

* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah

Pro ještě větší nečistoty a také mokré vysávání: WD 3 18 S s nerezovou nádobou na nečistoty. Ty nabízejí o 5 litrů větší kapacitu na nečistoty ve srovnání s WD 2-18 a s 5,0 Ah výměnnou baterií, která je součástí sady, zaujmou dvojnásobnou dobou nepřetržitého chodu až 20 minut.

WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set

Napětí: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Jmenovitý příkon: 380 W
Kapacita kontejneru: 20 l
Délka sací hadice: 2,20 m
Doba provozu na baterie: 28 min*
Filtr: Plochý skládaný filtr
Hmotnost bez příslušenství: 6,76 kg/7,0 kg
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Dual Battery Power 18 V rychlonabíječka
Baterie je součástí dodávky: 2x 18 V/5.0 Ah

* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 2x 18 V/5,0 Ah

Výkonné a přenosné: WD 4-18 Dual a nerezová varianta WD 4-18 S Dual se pyšní nejvyšším sacím výkonem v řadě Kärcher Home & Garden. Čím jsou tak výjimeční? Výkonný 36V motor poháněný dvěma 18V bateriemi. Nezáleží na tom, zda je špína hrubá, jemná, mokrá nebo suchá – WD 4-18 Dual a WD 4-18 S Dual to všechno posbírají.

Platforma 36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set

Napětí: 36 V
Jmenovitý příkon: 300 W
Kapacita kontejneru: 17 l
Délka sací hadice: 2,0 m
Doba provozu na baterie: cca 15 min*
Hmotnost bez příslušenství: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Štěrbinová hubice: Ano
Hubice na čalounění: Ne
Podlahová hubice: Ano
Nabíječka baterií součástí: Battery Power 36 V standardní nabíječka
Baterie je součástí dodávky: 36 V/2,5 Ah

* Maximální výkon s výměnnou baterií Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah

Větší svoboda pohybu než kdykoli předtím, ale s extra sací silou navíc! Vysavač na suché a mokré vysávání WD 3 Battery nabízí svobodu bezdrátového připojení a přitom si stále užívá plnou funkčnost. Ať už je špína hrubá, jemná, mokrá nebo suchá – aku WD 3 je zachytí.

Kärcher bateriová platforma

18 V Battery Power

Všechna zařízení z 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power naleznete zde
Zobrazit produkty
36 V Battery Power

Všechna zařízení z 36V bateriové platformy Kärcher Battery Power naleznete zde
Zobrazit produkty



