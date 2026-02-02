AKU nůžky na větve a prořezávací pilky
Řezání a prořezání větví bez námahy.
Řezání větví a větviček může být namáhavé a náročné. Nicméně díky aku nůžkám na větve a prořezávací pilce Kärcher je to dnes mnohem jednodušší a rychlejší než kdy dříve. Tyto výkonné nástroje nezatěžují klouby a nepotřebují žádnou velkou fyzickou sílu k tomu, aby vytvořily nový prostor pro růst a rozkvět keřů, keříků a stromů. Bez ohledu na to, zda potřebujete zastřihnout růžové keře, přerostlé keře nebo mladé stromky, s výkonnými výměnnými bateriemi Kärcher Battery Power jste vždy připraveni na akci - dokonce i když jste daleko od elektrické zásuvky.
Nůžky na větve produkty:
Aku prořezávací pilka
Akumulátorová prořezávací pila PGS 4-18 od Kärcher je určena k řezání větví o průměru až 80 milimetrů. Odnímatelná rukojeť pro větve na přímočaré pile umožňuje bezpečné a snadné použití a zabraňuje sklouznutí nástroje. Prémiový pilový list německé výroby lze vyměnit bez potřeby jakéhokoli nářadí. A s 738299, který je k dispozici jako volitelné příslušenství pro přímočarou pilu (není součástí dodávky), nebyla práce ve výškách do 3,5 metru nikdy jednodušší. To vše dělá z PGS 4-18 multifunkční nástroj kombinující vlastnosti zahradního nářadí a elektrického nářadí, jako je pokosová pila, přímočará pila a nůžky na stromy v jediném produktu.
Vlastnosti prořezávací pilky
Prémiový pilový kotouč vyrobený v Německu zajišťuje optimální řezný výkon.
Rychlá a snadná výměna pilového kotouče bez potřeby dalších nástrojů.
Odnímatelná rukojeť pro větve zajišťuje bezpečné držení i při ovládání jednou rukou.
Gumová rukojeť poskytuje maximální pohodlí i při dlouhodobé práci.
Teleskopický nástavec dostupný jako volitelné příslušenství umožňuje uživatelům pracovat ve výšce až 3,5 metru.
Aku nůžky na větve
Řezání větví je nyní snazší než kdy předtím: aku nůžky na větve a jejich vysoce kvalitní nůž lze použít k řezání větví až do průměru 3 cm bez použití síly a bez ohledu na to, jak obtížně jsou dosažitelné. Konstrukce obsahuje dvě ostré čepele. Jedna čepel je zaoblená, což zabraňuje klouzání větví a větviček. Když jsou nůžky zavřené, obě čepele se překrývají a vytvářejí čistý řez, díky čemuž je nástroj vhodný i pro jemnější rostliny. Čepele jsou vyrobeny z nerezové oceli a mají povrchovou úpravu Teflon®, aby se na ně nelepila rostlinná míza. Hák na větve pod čepelí je určen k uvolnění řezaných větví, které uvíznou na stromě.
Vlastnosti nůžek na větve
Přesné a jemné řezy.
Větší pracovní rádius. Vyšší větve jsou snadno dosažitelné pomocí nůžek na větve.
Víceúčelové. Nůžky na větve jsou ideální pro živé i mrtvé dřevo.
Odolné díky prémiovým ocelovým čepelím.
Bezpečné použití díky funkci bezpečnostního odblokování. Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na větve.
Pomocí háčku, který zároveň funguje jako svorka, můžete odstranit větve, které uvízly ve stromu.
Není potřeba žádná síla – řezání větví je snadné stisknutím tlačítka.
Pogumovaná rukojeť pro maximální pohodlí – zejména při dlouhodobé práci.
