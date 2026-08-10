Teleskopické prodloužení pro PGS 4-18
Pracujte i v závratných výškách: Teleskopické prodloužení je perfektním doplňkem pro bateriovou prořezávací pilku na větve PGS 4-18, která vám umožní řezat dřevo a větve do výšky 3,5 m.
Zahradní práce ve výškách je snadná: Teleskopická násada pro bateriovou prořezávací pilku na větve PGS 4-18 znamená, že si můžete nastavit pracovní výšku na cokoliv chcete, mezi 147 až 206 centimetry a pracovním úhlem 135°. Řezání dřeva a větví ve výškách není žádný problém.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlný teleskopPlynule variabilní nastavení pracovní výšky v závislosti na výšce a požadavku.
Nastavení úhlu 135°Flexibilní možnosti aplikace.
Jednoduchá instalaceTeleskopickou rukojeť lze na zařízení nasadit během chvilky.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1470 x 69 x 69
Oblasti použití
- Větve ve větší výšce