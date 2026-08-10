Teleskopické prodloužení pro PGS 4-18

Pracujte i v závratných výškách: Teleskopické prodloužení je perfektním doplňkem pro bateriovou prořezávací pilku na větve PGS 4-18, která vám umožní řezat dřevo a větve do výšky 3,5 m.

Zahradní práce ve výškách je snadná: Teleskopická násada pro bateriovou prořezávací pilku na větve PGS 4-18 znamená, že si můžete nastavit pracovní výšku na cokoliv chcete, mezi 147 až 206 centimetry a pracovním úhlem 135°. Řezání dřeva a větví ve výškách není žádný problém.

Charakteristické znaky a výhody
Teleskopické prodloužení pro PGS 4-18: Pohodlný teleskop
Pohodlný teleskop
Plynule variabilní nastavení pracovní výšky v závislosti na výšce a požadavku.
Teleskopické prodloužení pro PGS 4-18: Nastavení úhlu 135°
Nastavení úhlu 135°
Flexibilní možnosti aplikace.
Teleskopické prodloužení pro PGS 4-18: Jednoduchá instalace
Jednoduchá instalace
Teleskopickou rukojeť lze na zařízení nasadit během chvilky.
Specifikace

Technické údaje

Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1470 x 69 x 69
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Větve ve větší výšce