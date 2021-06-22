Příslušenství k vysavačům na okna

Náhradní stěrky, odsávací hubice, utěrky či šikovný nástavec na vysoká okna. To vše nabízí doplňkové příslušenství pro vysavače na okna.

Pro opravdu pohodlné mytí oken a dokonalé výsledky doporučujeme používat Kärcher čisticí prostředky na skleněné plochy.

Výběr dle typu příslušenství

Utěrky na mytí oken

Utěrky z mikrovlákna na mytí oken

 

Kvalitní, náhradní potahy na mytí oken. Níže si můžete vybrat dle svých potřeb utěrku k okenním vysavačům WV (pro rozprašovač, který slouží k uvolnění nečistot).

POTAHY PRO VYSAVAČE NA OKNA WV:

Prodlužovací sada na okna

Sada prodlužovací a láhve s rozprašovačem

 

Praktická prodlužovací sada na mytí oken ve výšce je kompatibilní se všemi okenními vysavači. Vhodné na mytí všech střešních a dalších vysokých oken.

Sada láhve s rozprašovačem slouží pro mytí běžných oken, tedy uvolnění nečistot před použitím vysavače na okna.

Stěrky do okenních vysavačů

Stěrky do okenních vysavačů

 

Sháníte nové nebo náhradní stěrky do aku stěrky na okna? Černé stěrky jsou vhodné pro řadu WV 2 A WV 5. Pro nejvyšší řadu WV 6 a WV 7 budete potřebovat stěrky žluté.

Úzká hubice pro okenní vysavač

Úzké hubice pro okenní vysavače

 

Máte okenní vysavač bez úzké hubice na malé plochy? Zde si ji můžete dokoupit. Černá je vhodná pro řadu WV 2 a WV 5, nejvyšší řada WV 6 je kompatibilní se žlutou stěrkou.

Nabíječky, nabíjecí stanice a baterie pro okenní vysavač

Nabíječky, nabíjecí stanice a baterie

 

Zde najdete nabídku náhradních nabíječek pro řadu okenních stěrek WV 2, WV 6 a WV 7, baterie a nabiječky pro WV 4-4 nebo nabíjecí stanice a náhradní baterie pro řadu WV 5.

Zpět na okenní vysavače
